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Max Dowman, arrête ça ! Le jeune prodige d'Arsenal marque un but magnifique alors que l'Angleterre U19 écrase le Portugal 6-0
Une domination précoce et l'influence de Dowman
Les Young Lions ont fait des ravages le 31 mars, avec Dowman au cœur de l'action. Arsenal a là un véritable joyau entre les mains, puisque l'attaquant a orchestré une démolition chirurgicale de la défense portugaise. Il a offert le ballon décisif à Jesse Derry, jeune espoir de Chelsea, dès la quatrième minute de jeu pour l'ouverture du score. Derry a ensuite doublé son compteur à l'heure de jeu, portant le score à 3-0 en concluant une nouvelle action incisive menée par l'ailier. Au fil du match, l'équipe a complètement dominé ses adversaires, faisant preuve d'une incroyable profondeur offensive.
Une masterclass solo spectaculaire
Le moment décisif de la rencontre est survenu peu après la mi-temps, lorsque l'adolescent a pris les choses en main. À la 50e minute, il s'est emparé du ballon et a fait preuve d'une maturité bien supérieure à ses 16 ans. Il a semé son défenseur d'un habile mouvement d'épaule avant de foncer vers la surface de réparation. Laissant les défenseurs à sa poursuite, il a décoché une frappe chirurgicale depuis l'entrée de la surface pour porter le score à 2-0. Ce superbe exploit individuel a définitivement anéanti tout espoir résidant chez les hôtes.
Une poussée finale vient sceller la déroute
Le déluge s'est véritablement déchaîné en fin de match, les visiteurs punissant sans pitié leurs adversaires épuisés. Le défenseur de West Ham United, Ezra Mayers, a porté le score à 4-0 à la 75e minute d'une belle finition. Dix minutes plus tard, Shumaira Mheuka a ajouté un cinquième but pour aggraver le malheur. Le score a finalement été scellé à la 88e minute lorsque l'attaquant de Brighton & Hove Albion, Harry Howell, a trouvé le chemin des filets, concluant de manière spectaculaire cette déroute sans appel (6-0). Parmi les autres apparitions notables, citons le milieu de terrain de Sunderland Chris Rigg et le duo de Liverpool composé de Rio Ngumoha et Trey Nyoni, qui ont tous contribué à cette démonstration de force.
Une déception au classement malgré la victoire
Malgré le caractère sans appel du résultat, la sélection nationale a connu une fin de parcours déchirante. Cette victoire s'est finalement avérée vaine pour sa campagne de qualification. Elle a terminé deuxième du groupe 2 du tour élite avec six points, manquant ainsi une place pour la phase finale du Championnat d'Europe. La Serbie a réussi à battre la Pologne pour terminer en tête du classement avec sept points et un bilan sans défaite.