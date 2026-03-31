Max Dowman, arrête ça ! Le jeune prodige d'Arsenal marque un but magnifique alors que l'Angleterre U19 écrase le Portugal 6-0

Le déluge s'est véritablement déchaîné en fin de match, les visiteurs punissant sans pitié leurs adversaires épuisés. Le défenseur de West Ham United, Ezra Mayers, a porté le score à 4-0 à la 75e minute d'une belle finition. Dix minutes plus tard, Shumaira Mheuka a ajouté un cinquième but pour aggraver le malheur. Le score a finalement été scellé à la 88e minute lorsque l'attaquant de Brighton & Hove Albion, Harry Howell, a trouvé le chemin des filets, concluant de manière spectaculaire cette déroute sans appel (6-0). Parmi les autres apparitions notables, citons le milieu de terrain de Sunderland Chris Rigg et le duo de Liverpool composé de Rio Ngumoha et Trey Nyoni, qui ont tous contribué à cette démonstration de force.