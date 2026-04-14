Thomas Tuchel garde la porte ouverte à tous ses joueurs, leur laissant encore la possibilité de décrocher une place dans l’avion à destination de l’Amérique du Nord cet été. À propos de Dowman, le technicien allemand a déclaré : « Pour l’instant, je pense qu’il est bien placé pour se battre pour obtenir du temps de jeu à Arsenal. Nous pouvons toujours le convoquer, éventuellement, pour la Coupe du monde. Inutile de le faire dès maintenant et de lui mettre davantage de pression ; toutes les options restent ouvertes. »

Formé à Hale End, l’attaquant n’a pas encore connu de titularisation en Premier League, son développement étant géré avec précaution à Londres. Il a toutefois déjà marqué dans l’élite en inscrivant un but historique contre Everton le 14 mars 2026.

Sa performance a fait la une des journaux du monde entier et propulsé ce talentueux ailier au rang de star. Arsenal reste toutefois prudent : le club refuse de mettre trop de pression sur ses jeunes épaules alors que l’engouement mondial est déjà en marche hors de l’Emirates Stadium.