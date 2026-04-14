Getty
Traduit par
Max Dowman analyse les facteurs qui pourraient « jouer en sa défaveur » dans sa course à une place avec les Three Lions pour la Coupe du monde, tandis qu’un prodige de 16 ans entre dans l’histoire de la Premier League sous le maillot d’Arsenal
- Getty
Tuchel laisse la porte ouverte à la sélection de Dowman
Thomas Tuchel garde la porte ouverte à tous ses joueurs, leur laissant encore la possibilité de décrocher une place dans l’avion à destination de l’Amérique du Nord cet été. À propos de Dowman, le technicien allemand a déclaré : « Pour l’instant, je pense qu’il est bien placé pour se battre pour obtenir du temps de jeu à Arsenal. Nous pouvons toujours le convoquer, éventuellement, pour la Coupe du monde. Inutile de le faire dès maintenant et de lui mettre davantage de pression ; toutes les options restent ouvertes. »
Formé à Hale End, l’attaquant n’a pas encore connu de titularisation en Premier League, son développement étant géré avec précaution à Londres. Il a toutefois déjà marqué dans l’élite en inscrivant un but historique contre Everton le 14 mars 2026.
Sa performance a fait la une des journaux du monde entier et propulsé ce talentueux ailier au rang de star. Arsenal reste toutefois prudent : le club refuse de mettre trop de pression sur ses jeunes épaules alors que l’engouement mondial est déjà en marche hors de l’Emirates Stadium.
Pourquoi Dowman pourrait bien manquer le train de la Coupe du monde
Les spéculations sur les convocations en équipe nationale senior attisent le tumulte, porté par l’engouement autour des jeunes talents les plus prometteurs ; pourtant, certaines voix restent mesurées au milieu de l’euphorie.
L’ancien milieu de terrain anglais Gareth Barry, 53 sélections, en fait partie. En collaboration avec BetMGM, l’ex-star de Manchester City et d’Aston Villa a confié à GOAL, interrogé sur une possible sélection de Dowman pour la Coupe du monde : « Ce serait formidable de le voir à l’œuvre. Il dégage de la confiance. Mais en ce qui concerne son temps de jeu, je ne pense pas qu’on en ait vu assez de lui – notamment en termes de régularité, s’il est capable de reproduire ces moments de manière constante. Je pense que cela va probablement jouer en sa défaveur.
Mais pour l’avenir, il serait formidable de le voir obtenir davantage de temps de jeu la saison prochaine et s’imposer sous le maillot de l’Angleterre. On aime voir ces joueurs s’épanouir au plus haut niveau. »
- Getty/GOAL
L’ancienne jeune promesse du football anglais analyse les chances de Dowman
Une autre ancienne star des Three Lions, qui sait ce que c’est d’être une sensation adolescente, l’attaquant Michael Owen, auteur de 40 buts, a récemment déclaré à GOAL lorsqu’on lui a posé la même question : « S’ils sont assez bons, alors oui, cela ne me poserait aucun problème.
Dire qu’ils sont assez bons est une chose, mais cela implique de remplir plusieurs autres critères. A-t-il déjà accompli suffisamment de choses ? A-t-il assez fait ? Pas encore, évidemment. On parle de joueurs qui comptent déjà plusieurs saisons et de multiples preuves de leur valeur.
Max Dowman ? Il n’a disputé que trois matchs en Premier League, en tant que remplaçant. Pour convaincre, il devrait donc être titulaire d’ici la fin de la saison et briller de manière constante afin de justifier un choix qui le placerait devant ce qui est sans doute notre secteur le plus riche, celui des ailiers.
« En tant que grand admirateur, j’ai hâte de voir la carrière qu’il pourrait avoir, mais, en l’état actuel des choses, c’est sans doute un peu trop tôt. »
Coupe du monde 2030 : Dowman s’apprête à honorer sa première sélection
Compte tenu de la profondeur du vivier de talents dans lequel Tuchel va puiser cet été, on s’attend à ce que d’autres options soient retenues pour occuper les postes de milieu de terrain créatif et d’attaquant. L’heure de Dowman viendra toutefois, et il est probable que, si son potentiel indéniable continue de se révéler, il participe à la quête de la gloire mondiale lorsque la compétition phare de la FIFA se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal en 2030.