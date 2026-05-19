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Max Dowman à Luton !? Jack Wilshere plaisante sur les discussions de transfert avec Mikel Arteta alors qu'Arsenal élabore des projets d'avenir pour ce jeune prodige de 16 ans qui bat tous les records
Wilshere vise un retour à Arsenal
Invité cette semaine sur les ondes de talkSPORT, Jack Wilshere a confirmé son intention de recruter des jeunes talents d’Arsenal pour renforcer Luton Town. Nommé en octobre, le technicien de 34 ans a déjà dirigé 43 matchs, obtenant 22 victoires et 10 nuls en 218 jours à la tête des Hatters. Après avoir mené les Hatters à la victoire en EFL Trophy et manqué de peu les barrages de promotion, Wilshere a été interrogé sur son souhait de recruter Dowman ou Nwaneri en prêt. Sa réponse n’a pas tardé : « La réponse est oui ! Peu importe qui Mikel ne veut pas, je vais simplement l’appeler et lui demander. »
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Tout le monde salue l'exploit de Dowman, qui vient de battre le record.
Dowman a disputé 17 matchs cette saison, inscrivant sept buts, mais c’est en mars qu’il s’est véritablement mis en évidence. À 16 ans et 73 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League lors d’une victoire 2-0 contre Everton, entrant en jeu pour servir Viktor Gyokeres avant de marquer un but historique en solo. Arteta s’est montré impressionné par le jeune joueur. « Ce n’est pas seulement le but qu’il a marqué, il a changé le cours du match. À chaque prise de balle, il a déstabilisé l’adversaire et nous avons immédiatement semblé plus menaçants. Réussir une telle performance à cet âge, dans ce contexte, avec la pression et l’exigence de gagner, n’est tout simplement pas banal. »
La formation européenne de Nwaneri
Jack Wilshere connaît parfaitement le centre d’entraînement Sobha Realty, où il a remporté 28 de ses 60 matchs à la tête des moins de 18 ans entre 2022 et 2024. Si Dowman fait beaucoup parler de lui, Nwaneri demeure un espoir incontournable. Le jeune joueur a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison, marquant trois buts, dont deux lors de son prêt en Ligue 1 à Marseille. Wilshere estime que l’environnement français, souvent instable, lui sera bénéfique. « Ethan est un peu plus confirmé et il souhaitait partir en prêt pour accumuler du temps de jeu », a expliqué Wilshere. « Ça n’a pas vraiment fonctionné pour lui, mais il a dû apprendre énormément sur le football en situation réelle. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour le duo d'Arsenal ?
La Coupe du monde pourrait retarder le retour des internationaux, offrant ainsi à Dowman et Nwaneri l’occasion idéale d’impressionner Arteta durant la tournée estivale. Les deux jeunes joueurs savent qu’ils doivent profiter de cette pré-saison décisive pour s’imposer avant le retour des titulaires sur les terrains d’entraînement.