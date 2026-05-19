Max Dowman à Luton !? Jack Wilshere plaisante sur les discussions de transfert avec Mikel Arteta alors qu'Arsenal élabore des projets d'avenir pour ce jeune prodige de 16 ans qui bat tous les records

Dowman a disputé 17 matchs cette saison, inscrivant sept buts, mais c’est en mars qu’il s’est véritablement mis en évidence. À 16 ans et 73 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League lors d’une victoire 2-0 contre Everton, entrant en jeu pour servir Viktor Gyokeres avant de marquer un but historique en solo. Arteta s’est montré impressionné par le jeune joueur. « Ce n’est pas seulement le but qu’il a marqué, il a changé le cours du match. À chaque prise de balle, il a déstabilisé l’adversaire et nous avons immédiatement semblé plus menaçants. Réussir une telle performance à cet âge, dans ce contexte, avec la pression et l’exigence de gagner, n’est tout simplement pas banal. »