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Max Dowman a été dispensé de l’entraînement d’Arsenal pour passer ses examens du GCSE, seulement deux jours après être devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter le titre de champion de Premier League
Retour à la réalité pour l’homme qui a marqué l’histoire d’Arsenal.
À peine deux jours après avoir battu le record de Phil Foden pour devenir le plus jeune vainqueur de l’histoire de la Premier League, Dowman a dû réintégrer les bancs de l’école. Pendant que ses coéquipiers seniors savouraient un moment de détente après leur exploit, le jeune issu du centre de formation devait passer ses examens du GCSE. Un retour à la réalité pour l’adolescent, dont l’ascension fulgurante cette saison sous la houlette de Mikel Arteta l’a propulsé sur le devant de la scène.
Les Gunners ont officiellement mis fin, mardi soir, à 22 ans d’attente pour un titre de champion, Manchester City n’ayant pas réussi à s’imposer face à Bournemouth. Ce résultat a déclenché des célébrations endiablées dans tout le nord de Londres, mais pour Dowman, la fête a dû être écourtée afin qu’il puisse se consacrer à ses obligations scolaires. On ignore encore quelles matières précises le jeune joueur passe, mais l’anglais, le commerce et l’économie font partie des épreuves auxquelles se soumettent les élèves à travers le pays cette semaine.
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Une saison de records
Dowman est la révélation de la saison d’Arsenal ; il démontre, malgré son jeune âge, sa capacité à gérer la pression du haut niveau. Il avait déjà fait la une des journaux en devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League lors d’une victoire sans appel 2-0 contre Everton en début de saison. Ce but historique s’inscrit dans un parcours fulgurant qui lui a permis de s’imposer comme un titulaire régulier dans les compositions d’Arteta.
Le milieu de terrain a déjà disputé douze matchs toutes compétitions confondues cette saison, faisant preuve d’une maturité bien supérieure à son âge. Tandis que ses camarades se consacrent à la vie scolaire, Dowman a su concilier les exigences d’une course au titre et ses études. Une trêve bienvenue : la semaine prochaine, ce sera les vacances de mi-trimestre, ce qui lui permettra de se préparer sans distraction aux prochains rendez-vous européens des Gunners.
Merino fait son retour alors que la quête du doublé se poursuit
Pendant que Dowman potasse ses manuels, Arteta a reçu un coup de pouce non négligeable à l’entraînement avec le retour de Mikel Merino. Le milieu de terrain espagnol était sur la touche depuis fin janvier en raison d’une longue blessure au pied, mais il réintègre désormais le groupe alors que les Gunners cherchent à terminer la saison en beauté. Son retour apporte une profondeur bienvenue à l’effectif, alors que le club vise un doublé historique.
Même si le trophée de Premier League est déjà assuré, les Gunners ont encore beaucoup à jouer : ils se rendront à Crystal Palace pour la dernière journée de championnat ce dimanche, puis, une fois le rideau tombé sur la saison nationale, tous les regards se tourneront vers la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain le 30 mai, où le géant londonien peut réaliser le doublé championnat-C1.
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Le cortège du trophée et les célébrations sont prévus.
Le club a déjà confirmé son intention d'organiser un grand défilé pour célébrer le titre dans les rues d'Islington le 31 mai, au lendemain du match contre le PSG. C'est un moment que les supporters attendent depuis plus de vingt ans, après avoir enfin réussi à se débarrasser de l'étiquette de « perdants » qui leur collait à la peau ces dernières saisons. Les joueurs auraient fêté leur titre à l'Emirates Stadium jusqu'à 5 heures du matin mercredi, mais ils se sont rapidement remis au travail.
Bien qu’il doive gérer le stress de ses examens du GCSE, Dowman suivra avec attention le plus grand match de l’histoire moderne d’Arsenal. Le jeune homme de 16 ans espère même pouvoir souffler un peu dans ses révisions pour prendre part à la finale. Si l’équipe d’Arteta s’impose à Budapest, l’adolescent pourrait savourer un triomphe continental en pleine période d’examens.