Max Dowman a été dispensé de l’entraînement d’Arsenal pour passer ses examens du GCSE, seulement deux jours après être devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter le titre de champion de Premier League

À peine deux jours après avoir battu le record de Phil Foden pour devenir le plus jeune vainqueur de l’histoire de la Premier League, Dowman a dû réintégrer les bancs de l’école. Pendant que ses coéquipiers seniors savouraient un moment de détente après leur exploit, le jeune issu du centre de formation devait passer ses examens du GCSE. Un retour à la réalité pour l’adolescent, dont l’ascension fulgurante cette saison sous la houlette de Mikel Arteta l’a propulsé sur le devant de la scène.

Les Gunners ont officiellement mis fin, mardi soir, à 22 ans d’attente pour un titre de champion, Manchester City n’ayant pas réussi à s’imposer face à Bournemouth. Ce résultat a déclenché des célébrations endiablées dans tout le nord de Londres, mais pour Dowman, la fête a dû être écourtée afin qu’il puisse se consacrer à ses obligations scolaires. On ignore encore quelles matières précises le jeune joueur passe, mais l’anglais, le commerce et l’économie font partie des épreuves auxquelles se soumettent les élèves à travers le pays cette semaine.



