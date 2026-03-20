« Max Dowman a encore une chance de décrocher une place en Coupe du monde après ses exploits avec Arsenal », déclare Thomas Tuchel

Tuchel a laissé la porte ouverte à une sélection de Dowman dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde. Le jeune prodige d'Arsenal était l'un des grands absents de la sélection pour les matchs contre l'Uruguay et le Japon, le sélectionneur allemand ayant choisi d'adopter une approche prudente concernant la progression du milieu de terrain.

Le jeune joueur de 16 ans a connu une ascension fulgurante dans le nord de Londres, faisant la une des journaux la semaine dernière en marquant son premier but chez les seniors, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League. Bien qu'il reste avec son club pendant la prochaine trêve internationale, Tuchel insiste sur le fait que le manque d'expérience du jeune joueur ne l'empêchera pas nécessairement de faire le voyage en Amérique du Nord cet été.