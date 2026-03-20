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« Max Dowman a encore une chance de décrocher une place en Coupe du monde après ses exploits avec Arsenal », déclare Thomas Tuchel
Le jeune Gunner reste dans la course
Tuchel a laissé la porte ouverte à une sélection de Dowman dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde. Le jeune prodige d'Arsenal était l'un des grands absents de la sélection pour les matchs contre l'Uruguay et le Japon, le sélectionneur allemand ayant choisi d'adopter une approche prudente concernant la progression du milieu de terrain.
Le jeune joueur de 16 ans a connu une ascension fulgurante dans le nord de Londres, faisant la une des journaux la semaine dernière en marquant son premier but chez les seniors, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League. Bien qu'il reste avec son club pendant la prochaine trêve internationale, Tuchel insiste sur le fait que le manque d'expérience du jeune joueur ne l'empêchera pas nécessairement de faire le voyage en Amérique du Nord cet été.
- AFP
Prudence dans la formation des jeunes joueurs
Tuchel a expliqué qu'il souhaitait protéger le jeune joueur de l'intense battage médiatique, déclarant : « Il s'est mis sous les feux de la rampe avec ce but incroyable contre Everton. Je pense qu'il est, à l'heure actuelle, manifestement un talent fantastique et exceptionnel. À cet âge, cela ne fait aucun doute.
« Tous ceux qui me parlent de Max le louent et ne tarissent pas d’éloges à son sujet. La réalité, c’est qu’il est actuellement en concurrence pour obtenir du temps de jeu. Il n’est pas titulaire régulier à Arsenal. Je pense qu’il évolue dans un environnement fantastique, le meilleur possible : un club compétitif, un club stable, un club où le travail d’équipe est la règle numéro un. C’est ainsi qu’ils jouent, c’est ainsi qu’ils fonctionnent. Il apprend dans le meilleur environnement qui soit. »
Un environnement idéal pour la croissance
Tuchel estime que l'Emirates Stadium est l'endroit idéal pour que Dowman peaufine son jeu sans être propulsé trop tôt sous les feux de la rampe internationale. Le sélectionneur anglais a souligné que, même si son talent est indéniable, il faut faire preuve d'un certain pragmatisme face à un athlète aussi jeune qui se bat encore pour obtenir un temps de jeu régulier.
« Nous connaissons bien sûr tous ces jeunes joueurs. Nous les voyons tout comme vous. Pour l’instant, je pense qu’il est bien placé pour se battre pour obtenir du temps de jeu à Arsenal. Nous aurons toujours la possibilité de le convoquer, peut-être pour la Coupe du monde », a-t-il ajouté.
« Le plus important avec les jeunes joueurs, c’est de maintenir leur élan, de préserver leur enthousiasme. Ils ont une certaine audace. Il n’y a pas besoin de le convoquer maintenant et d’augmenter la pression ainsi que tout le battage médiatique qui va avec, mais toutes les options restent ouvertes. »
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Et maintenant ?
L'Angleterre disputera deux matchs amicaux pendant cette trêve internationale. Elle affrontera l'Uruguay le 27 mars, puis le Japon trois jours plus tard. De son côté, Dowman espère obtenir du temps de jeu lorsque les Gunners affronteront Manchester City en finale de la Carabao Cup dimanche.
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