AFP
Traduit par
Max Allegri, l’actuel entraîneur de l’AC Milan, émerge comme favori surprise pour prendre les commandes de Naples, en remplacement d’Antonio Conte, fraîchement limogé de son poste
Allegri se positionne comme la priorité de De Laurentiis
Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’entraîneur du Milan AC, Massimiliano Allegri, serait devenu le favori inattendu pour prendre les commandes du Napoli. Le technicien toscan constituerait actuellement le choix privilégié du président Aurelio De Laurentiis pour succéder à l’encadrement sortant et mener le club vers un nouveau cycle sportif.
Après deux saisons ponctuées d’un Scudetto, d’une Supercoupe d’Italie et d’une deuxième place, le club a officialisé son changement de cap. Les dirigeants napolitains estiment qu’Allegri possède le pedigree nécessaire pour maintenir le club au sommet du football italien.
- AFP
L’aventure se termine pour l’AC Milan
Le possible transfert d’Allegri à Naples survient alors que le San Siro est plongé dans l’incertitude, situation qui a conduit à son licenciement lundi. Malgré son prestige, son deuxième passage chez les Rossoneri s’est soldé par un seul exercice, le Milan ayant manqué la qualification en Ligue des champions en concluant à la cinquième place.
Sous contrat avec le club lombard jusqu’en 2027, l’entraîneur a été séduit par l’idée d’un nouveau départ dans le Sud. Depuis longtemps admiratif de son pragmatisme, Aurelio De Laurentiis pourrait enfin trouver le moment idéal pour conclure un accord et attirer l’un des techniciens les plus titrés d’Italie sous les couleurs azzurri.
Des retrouvailles avec Manna
L’un des principaux facteurs de cette démarche est la présence de Giovanni Manna au Napoli. Le directeur sportif entretient de solides relations avec Allegri, pour avoir déjà collaboré avec lui à la Juventus. Cette complicité est perçue comme un atout majeur dans la stratégie de recrutement du club azzurri, afin d’assurer une transition sereine après le départ de Conte.
Selon Calciomercato, Manna aurait organisé un dîner à Milan avec Allegri, que les Partenopei chercheraient à recruter pour combler le vide laissé par le départ de Conte.
- Getty Images Sport
Sarri hors de la course pour le poste à Naples
Le mercato des entraîneurs s’accélère en Italie : Maurizio Sarri s’apprête à relever un nouveau défi. L’ancien coach de la Lazio serait sur le point de s’engager avec l’Atalanta, une arrivée qui écarte définitivement son nom de la short-list du Napoli, désormais tourné vers Allegri. Plus en course pour les bancs les plus prestigieux, Sarri va donc succéder à Raffaele Palladino à Bergame.
Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Sarri s’apprête à signer en tant que nouvel entraîneur de l’Atalanta, un accord ayant déjà été conclu entre les deux parties. Il succédera ainsi à Raffaele Palladino.