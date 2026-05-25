Max Allegri, l’actuel entraîneur de l’AC Milan, émerge comme favori surprise pour prendre les commandes de Naples, en remplacement d’Antonio Conte, fraîchement limogé de son poste

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’entraîneur du Milan AC, Massimiliano Allegri, serait devenu le favori inattendu pour prendre les commandes du Napoli. Le technicien toscan constituerait actuellement le choix privilégié du président Aurelio De Laurentiis pour succéder à l’encadrement sortant et mener le club vers un nouveau cycle sportif.

Après deux saisons ponctuées d’un Scudetto, d’une Supercoupe d’Italie et d’une deuxième place, le club a officialisé son changement de cap. Les dirigeants napolitains estiment qu’Allegri possède le pedigree nécessaire pour maintenir le club au sommet du football italien.



