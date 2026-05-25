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Max Allegri, l’actuel entraîneur de l’AC Milan, émerge comme favori surprise pour prendre les commandes de Naples, en remplacement d’Antonio Conte, fraîchement limogé de San Siro
Allegri se positionne comme la priorité de De Laurentiis
Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’entraîneur du Milan AC, Massimiliano Allegri, est devenu le favori surprise pour prendre les rênes du Napoli. Le technicien toscan serait actuellement le choix privilégié du président Aurelio De Laurentiis pour succéder à l’encadrement technique sortant et mener le club vers un nouveau cycle de compétitions.
Après le départ officiel de Conte, la direction du club, désireuse de confirmer sa nouvelle orientation stratégique, est convaincue que le technicien toscan possède le pedigree nécessaire pour maintenir le club au sommet du football italien.
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L’aventure prend fin à l’AC Milan
Le possible transfert d’Allegri à Naples survient alors que le San Siro est plongé dans l’incertitude, situation qui a conduit à son licenciement lundi. Malgré son prestige, son deuxième passage chez les Rossoneri s’est limité à une seule saison : le Milan, cinquième du classement, a manqué la qualification pour la Ligue des champions.
Sous contrat avec le club lombard jusqu’en 2027, l’entraîneur a toutefois été séduit par l’idée d’un nouveau départ dans le Sud. Depuis longtemps admiratif de son pragmatisme, Aurelio De Laurentiis pourrait enfin trouver le moment propice pour conclure un accord et attirer l’un des techniciens les plus titrés d’Italie sous les couleurs azzurri.
Des retrouvailles avec Manna
L’un des principaux facteurs de cette démarche est la présence de Giovanni Manna au Napoli. Le directeur sportif entretient de solides relations avec Allegri, pour avoir déjà travaillé avec lui à la Juventus. Cette complicité est perçue comme un atout majeur dans la stratégie de recrutement du club azzurri, qui souhaite assurer une transition sereine après le départ de Conte.
Selon Calciomercato, Manna aurait organisé un dîner à Milan avec Allegri, que les Partenopei chercheraient à recruter pour combler le vide laissé par le départ de Conte.
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Sarri hors de la course pour le poste à Naples
Le mercato des entraîneurs s’accélère en Italie : Maurizio Sarri s’apprête à relever un nouveau défi. L’ancien coach de la Lazio serait sur le point de s’engager avec l’Atalanta, une arrivée qui écarte définitivement son nom des spéculations autour de Naples et recentre les débats sur Allegri.
Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Sarri s’apprête à signer en tant que nouvel entraîneur de l’Atalanta, un accord ayant déjà été conclu entre les deux parties. Il succédera ainsi à Raffaele Palladino.