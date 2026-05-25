Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’entraîneur du Milan AC, Massimiliano Allegri, est devenu le favori surprise pour prendre les rênes du Napoli. Le technicien toscan serait actuellement le choix privilégié du président Aurelio De Laurentiis pour succéder à l’encadrement technique sortant et mener le club vers un nouveau cycle de compétitions.

Après le départ officiel de Conte, la direction du club, désireuse de confirmer sa nouvelle orientation stratégique, est convaincue que le technicien toscan possède le pedigree nécessaire pour maintenir le club au sommet du football italien.



