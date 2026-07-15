Selon Sport Bild, le RB Leipzig émerge comme nouveau favori dans la course au recrutement de l’attaquant de 23 ans du TSG Hoffenheim.
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Mauvaise pioche pour le BVB ? Le club de Bundesliga serait désormais en pole position dans la course à la signature de Fisnik Asllani
Selon ces informations, Asllani se sentirait « davantage attiré par Leipzig » que par le BVB, tout en restant ouvert à un transfert vers le vice-champion de la saison dernière.
Ces dernières semaines, des sources kosovares ont multiplié les indications sur un transfert imminent de l’attaquant au Borussia Dortmund. Fin juin, le journaliste Arlind Sadiku affirmait même que l’ensemble des modalités du transfert étaient déjà réglées.
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Le BVB doit-il compter sur les fonds générés par la vente de Guirassy pour finaliser le recrutement d’Asllani ?
Selon le journal catalan Sport, aucun accord n’a encore été trouvé entre Asllani et le BVB, le FC Barcelone restant toujours dans la course. D’après l’article, le Barça cherche un successeur à Ferran Torres, que plusieurs médias annoncent partant pour le PSG, et aurait coché le nom d’Asllani.
Asllani dispose d’une clause libératoire de 29 millions d’euros, un montant abordable pour le Barça en cas de départ de Torres vers Paris. Le BVB pourrait également s’aligner, mais les finances des « Noir et Jaune » sont tributaires de la vente de Serhou Guirassy.
L’avenir de l’attaquant, qui disposerait lui aussi d’une clause libératoire de 35 millions d’euros (valable uniquement pour certains grands clubs), reste incertain.
Selon certaines sources, cette clause ne serait valable que jusqu’au 15 juillet, ce qui laisse penser que le Guinéen devrait rester au club. Même si l’attaquant de 30 ans pouvait encore partir après cette date, il est probable qu’Asllani ait déjà trouvé un autre point de chute. Dortmund risquerait alors de rester bredouille.
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Asllani s'est mis en évidence à Hoffenheim
Au cours de la saison écoulée, Asllani s'est durablement imposé sous les feux des projecteurs. Avec onze buts et dix passes décisives en 35 matchs officiels, le joueur de 23 ans a démontré ses qualités et s'est hissé au rang des attaquants les plus convoités du championnat.
Le directeur sportif Ole Book, 40 ans, pourrait jouer un rôle clé dans le choix de l’attaquant en faveur du BVB. Arrivé en fin de saison dernière pour succéder à Sebastian Kehl, il connaît bien l’avant-centre depuis leur passage commun au SV Elversberg, alors promu en Bundesliga. C’est lui qui avait facilité son prêt par le TSG à ce club, alors en deuxième division, pour la saison 2024/25.
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