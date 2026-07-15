Selon le journal catalan Sport, aucun accord n’a encore été trouvé entre Asllani et le BVB, le FC Barcelone restant toujours dans la course. D’après l’article, le Barça cherche un successeur à Ferran Torres, que plusieurs médias annoncent partant pour le PSG, et aurait coché le nom d’Asllani.

Asllani dispose d’une clause libératoire de 29 millions d’euros, un montant abordable pour le Barça en cas de départ de Torres vers Paris. Le BVB pourrait également s’aligner, mais les finances des « Noir et Jaune » sont tributaires de la vente de Serhou Guirassy.

L’avenir de l’attaquant, qui disposerait lui aussi d’une clause libératoire de 35 millions d’euros (valable uniquement pour certains grands clubs), reste incertain.

Selon certaines sources, cette clause ne serait valable que jusqu’au 15 juillet, ce qui laisse penser que le Guinéen devrait rester au club. Même si l’attaquant de 30 ans pouvait encore partir après cette date, il est probable qu’Asllani ait déjà trouvé un autre point de chute. Dortmund risquerait alors de rester bredouille.