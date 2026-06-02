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Mauvaise nouvelle pour Trent Alexander-Arnold ? Le Real Madrid aurait identifié sa cible pour le poste d’arrière droit et compte l’enrôler avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026
Alexander-Arnold risque de voir ses espoirs de Coupe du monde s'envoler
Selon Marca, le Real Madrid explore activement des solutions défensives après une première saison mitigée pour Alexander-Arnold. Âgé de 27 ans, le latéral droit a partagé le poste avec la légende du club Dani Carvajal l’an dernier, mais le départ du vétéran espagnol, dont le contrat expire le 30 juin, laisse un vide considérable. L’international anglais a disputé 30 matches, délivrant cinq passes décisives en 1 794 minutes, mais il a été freiné par des blessures musculaires récurrentes. Autre coup dur : le sélectionneur anglais Thomas Tuchel l’a surpris en l’écartant de la liste finale pour la Coupe du monde, préférant Tino Livramento. Conséquence : les Blancos ont pris conscience de la nécessité de recruter une alternative fiable.
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Dumfries s’impose comme le concurrent idéal.
Pour pallier cette faiblesse et remplacer la présence imposante de Carvajal, le Real Madrid s’est tourné vers Dumfries. L’international néerlandais, qui représentera son pays lors de la prochaine Coupe du monde, constitue une option intéressante. Bien que son contrat avec l’Inter court jusqu’en 2028, le club italien serait prêt à négocier un départ à moindre coût. Le joueur de 30 ans a connu une saison fructueuse, avec cinq buts et deux passes décisives en 28 apparitions. En tout, il totalise 207 matchs sous le maillot des champions de Serie A, ponctués de 27 buts et 28 passes décisives. Ses dirigeants estiment que son physique imposant et son expérience constitueraient le remède idéal aux actuelles lacunes défensives du club, et ils sont convaincus qu’il pourrait d’emblée rivaliser avec Alexander-Arnold.
Selon nos informations, Kylian Mbappé pousserait pour que son club recrute Ibrahima Konaté, afin de reformer avec ce dernier une charnière défensive déjà éprouvée en sélection.
Le Real Madrid veut toujours renforcer sa défense centrale et Ibrahima Konaté est sa priorité. Le défenseur de Liverpool a décidé de ne pas prolonger son contrat, ce qui pousse le club madrilène à accélérer des discussions entamées en février. Kylian Mbappé, qui côtoie Konaté en équipe de France, fait même du lobbying en coulisses. Les deux joueurs, actuellement réunis au sein de la sélection française pour préparer la Coupe du monde, discutent quotidiennement : l’attaquant tente en effet de convaincre son compatriote de le rejoindre en Espagne. Submergé d’appels, Konaté a récemment plaisanté : « Mbappé m’appelle toutes les deux heures… » Le transfert envisagé a déjà obtenu le feu vert de José Mourinho, attendu sur le banc madrilène après l’élection présidentielle.
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Et maintenant ?
Le Real Madrid souhaite officialiser les arrivées de Dumfries et de Konaté avant le coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En s’assurant rapidement ces deux renforts défensifs, le club madrilène éviterait d’éventuelles complications sur le marché des transferts et garantirait à son nouvel entraîneur un effectif au complet, prêt à dominer la saison prochaine.