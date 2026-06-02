Pour pallier cette faiblesse et remplacer la présence imposante de Carvajal, le Real Madrid s’est tourné vers Dumfries. L’international néerlandais, qui représentera son pays lors de la prochaine Coupe du monde, constitue une option intéressante. Bien que son contrat avec l’Inter court jusqu’en 2028, le club italien serait prêt à négocier un départ à moindre coût. Le joueur de 30 ans a connu une saison fructueuse, avec cinq buts et deux passes décisives en 28 apparitions. En tout, il totalise 207 matchs sous le maillot des champions de Serie A, ponctués de 27 buts et 28 passes décisives. Ses dirigeants estiment que son physique imposant et son expérience constitueraient le remède idéal aux actuelles lacunes défensives du club, et ils sont convaincus qu’il pourrait d’emblée rivaliser avec Alexander-Arnold.