L’équipe du MVP Shai Gilgeous-Alexander a indiqué que sa co-superstar Jalen Williams sera à nouveau absent en raison de douleurs persistantes à la cuisse.
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Mauvaise nouvelle pour OKC : deux de ses stars manqueront le match décisif n° 7 contre les San Antonio Spurs
Williams, deuxième meilleur marqueur de la franchise derrière SGA, avait déjà déclaré forfait pour les matchs 3 à 5 de la finale de Conférence Ouest, ainsi que pour l’intégralité de la série du deuxième tour face aux Lakers de Los Angeles. Blessé lors du match 2 contre les Suns de Phoenix au premier tour, il souffre toujours de cette lésion.
Il n’avait brillé que lors du premier match des finales de Conférence, marquant 26 points en 37 minutes (11/25 aux tirs, 7 passes, 3 rebonds). Mais dès le match 2, son corps a de nouveau contrarié ses plans : la blessure s’est réveillée et, malgré une longue pause, l’a clairement handicapé lors du match 6.
« Il n’est manifestement pas à 100 % », confirma l’entraîneur Mark Daigneault après la rencontre. Lors du match 6, l’All-Star n’a marqué qu’un point et commis deux pertes de balle en dix minutes, contribuant à la large défaite 91-118 du Thunder.
Williams avait déjà manqué une grande partie de la saison régulière, ne prenant part qu’à 33 matchs. Le joueur de 25 ans avait déjà évolué sous forte douleur lors des playoffs de la saison dernière, en raison d’une déchirure du ligament scapho-lunaire du poignet droit, avant de se faire opérer après le titre. Il aurait reçu « 28 ou 29 injections » de lidocaïne et de cortisone durant ces playoffs pour pouvoir tenir, a-t-il révélé.
Après l’intervention, il a observé plusieurs mois d’arrêt avant de revenir sur les parquets fin novembre.
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Le Thunder d’Oklahoma City devra également se passer d’Ajay Mitchell pour affronter les Spurs.
Dans le cinq majeur, Williams sera une nouvelle fois remplacé par Jared McCain, arrivé en cours de saison via un transfert surprise en provenance des Philadelphia 76ers et auteur de 12,6 points par match lors des deux derniers tours des playoffs. Lors du match 3 face aux Spurs, le rookie avait même brillé avec 24 points.
Outre Williams, OKC devra également se passer d’Ajay Mitchell pour la rencontre décisive n°7 face aux San Antonio Spurs. Le meneur s’est blessé au mollet lors du match 3 contre les Spurs et est depuis indisponible.
Le jeune homme de 23 ans s’était déjà illustré durant la série de demi-finales face aux Lakers, inscrivant 18, 20, 24 puis 28 points lors de l’ultime rencontre contre LeBron James, Austin Reaves et compagnie. Dès la saison régulière, sa progression par rapport à sa première année sous le maillot d’OKC était évidente.
En 57 matchs, il est resté sur le parquet 25,8 minutes par rencontre pour marquer 13,6 points (à 48,5 % aux tirs), en plus de capturer 3,3 rebonds et de délivrer 3,6 passes décisives. Lors de sa saison de rookie, il ne jouait que 16,6 minutes et inscrivait 6,5 points.