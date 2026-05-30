Mauvaise nouvelle pour OKC : deux de ses stars manqueront le match décisif n° 7 contre les San Antonio Spurs

Williams, deuxième meilleur marqueur de la franchise derrière SGA, avait déjà déclaré forfait pour les matchs 3 à 5 de la finale de Conférence Ouest, ainsi que pour l’intégralité de la série du deuxième tour face aux Lakers de Los Angeles. Blessé lors du match 2 contre les Suns de Phoenix au premier tour, il souffre toujours de cette lésion.

Il n’avait brillé que lors du premier match des finales de Conférence, marquant 26 points en 37 minutes (11/25 aux tirs, 7 passes, 3 rebonds). Mais dès le match 2, son corps a de nouveau contrarié ses plans : la blessure s’est réveillée et, malgré une longue pause, l’a clairement handicapé lors du match 6.

« Il n’est manifestement pas à 100 % », confirma l’entraîneur Mark Daigneault après la rencontre. Lors du match 6, l’All-Star n’a marqué qu’un point et commis deux pertes de balle en dix minutes, contribuant à la large défaite 91-118 du Thunder.

Williams avait déjà manqué une grande partie de la saison régulière, ne prenant part qu’à 33 matchs. Le joueur de 25 ans avait déjà évolué sous forte douleur lors des playoffs de la saison dernière, en raison d’une déchirure du ligament scapho-lunaire du poignet droit, avant de se faire opérer après le titre. Il aurait reçu « 28 ou 29 injections » de lidocaïne et de cortisone durant ces playoffs pour pouvoir tenir, a-t-il révélé.

Après l’intervention, il a observé plusieurs mois d’arrêt avant de revenir sur les parquets fin novembre.