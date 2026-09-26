Mauvaise nouvelle pour Manchester United ! Bruno Fernandes traîne une blessure « compliquée » alors que le Portugal se prépare pour son choc contre la Norvège

Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a révélé que Fernandes souffre d’un « problème compliqué » qui l’empêchera de disputer la rencontre de Ligue des nations contre la Norvège à Oslo ce dimanche.

Le talisman de Manchester United, pilier aussi bien de son club que de la sélection nationale, était notablement absent de la dernière séance d’entraînement du Portugal samedi, alors que le groupe préparait son déplacement à l’Ullevaal Stadion.

Cette nouvelle représente un coup dur important pour le Portugal, qui cherche à prendre de l’élan dans sa campagne de phase de groupes.