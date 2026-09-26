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Mauvaise nouvelle pour Manchester United ! Bruno Fernandes traîne une blessure « compliquée » alors que le Portugal se prépare pour son choc contre la Norvège
Jorge Jesus confirme un coup dur sur blessure
Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a révélé que Fernandes souffre d’un « problème compliqué » qui l’empêchera de disputer la rencontre de Ligue des nations contre la Norvège à Oslo ce dimanche.
Le talisman de Manchester United, pilier aussi bien de son club que de la sélection nationale, était notablement absent de la dernière séance d’entraînement du Portugal samedi, alors que le groupe préparait son déplacement à l’Ullevaal Stadion.
Cette nouvelle représente un coup dur important pour le Portugal, qui cherche à prendre de l’élan dans sa campagne de phase de groupes.
- AFP
Fernandes joue malgré la douleur
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Jesus a détaillé l’ampleur du problème après la courte victoire 1-0 du Portugal contre le pays de Galles jeudi. Fernandes était titulaire lors de cette rencontre, mais il a été remplacé dans la dernière minute par Joao Neves.
L’entraîneur vétéran a admis que cette blessure n’était pas nouvelle, laissant entendre que le joueur poussait son corps à la limite depuis plusieurs semaines.
Jesus a déclaré aux journalistes : « Lors du match contre le pays de Galles, nous avons aligné tous les joueurs disponibles, mais Bruno Fernandes est sorti avec un problème compliqué. »
Des problèmes persistants à Old Trafford
Ce qui est peut-être le plus inquiétant pour les supporters de Manchester United, c’est la révélation selon laquelle Fernandes traîne ce problème tout au long de ses récentes apparitions sur la scène nationale. Le meneur de jeu aurait géré cette gêne afin de rester disponible pour l’équipe de Michael Carrick durant une période de calendrier chargé.
Ce sacrifice semble avoir fini par se payer, l’état de la blessure ayant désormais atteint un point où le repos constitue la seule solution médicale viable pour éviter une absence plus longue et plus grave.
L’entraîneur a détaillé la situation : « L’autre cas [Fernandes] implique un traitement et du temps de récupération. Il revient d’une blessure à United, et il m’a dit qu’il jouait avec cette douleur lors des trois derniers matches, ce qui le gêne. C’était l’un des facteurs qui ont empêché Bruno de jouer à son meilleur niveau contre le pays de Galles. »
- Getty Images Sport
En donnant la priorité au choc contre le Danemark
La santé à long terme du capitaine de Manchester United est désormais la priorité absolue du staff portugais. En prenant du recul par rapport aux exigences immédiates du match contre la Norvège, Fernandes espère postuler de nouveau pour la rencontre suivante de la Seleção, jeudi prochain. Cette période de repos stratégique est considérée comme essentielle pour un joueur qui manque rarement des minutes en club comme en sélection, ce qui souligne la gravité du caractère « compliqué » de la blessure dont il souffre actuellement.
Jesus a conclu en confirmant qu’il avait trouvé un accord mutuel avec le joueur afin d’éviter tout risque inutile à ce stade de la compétition, en déclarant : « J’ai déjà parlé avec lui et je préfère ne pas prendre de risque lors de ce match afin qu’il soit totalement remis pour le match contre le Danemark. »
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