Mauvaise nouvelle pour Luis Enrique ! Le PSG confirme que Nuno Mendes s’est blessé à la cuisse et manquera le choc face à Barcelone

La blessure est survenue samedi soir, lors de la victoire 3-1 du PSG contre Strasbourg. Entré en jeu à la 53e minute en seconde période, Mendes n’a pas pu terminer la rencontre et a quitté la pelouse peu avant le coup de sifflet final. Le club a publié un point médical officiel indiquant que le joueur est indisponible après avoir subi une blessure musculaire à la cuisse gauche et qu’il le restera plusieurs semaines.

Avant la publication des résultats médicaux définitifs, un espoir subsistait de voir le problème se révéler bénin. Après la victoire contre Strasbourg, Luis Enrique s’était montré prudent lorsqu’il avait été interrogé sur l’état du joueur. « Je ne sais pas si on peut appeler ça une blessure, mais nous avons décidé de jouer à un de moins parce que nous ne voulions prendre aucun risque », a déclaré l’entraîneur à L'Equipe.

Le technicien espagnol avait préféré terminer le match à dix plutôt que de risquer d’aggraver la blessure de son latéral gauche titulaire. Mais les examens réalisés dimanche matin ont finalement apporté la mauvaise nouvelle : le délai de récupération serait trop court pour le choc contre Barcelone.



