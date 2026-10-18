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Mauvaise nouvelle pour Luis Enrique ! Le PSG confirme que Nuno Mendes s’est blessé à la cuisse et manquera le choc face à Barcelone
Mendes forfait pour le choc européen
Enrique fait face à un sérieux casse-tête en défense alors que le Paris Saint-Germain se prépare à affronter Barcelone dans un match de Ligue des champions à fort enjeu. Le club français a officiellement confirmé que le latéral gauche Mendes serait indisponible pour cette rencontre au Parc des Princes.
Le défenseur de 22 ans s’est blessé à la cuisse lors d’un récent match du club sur la scène nationale. Des examens complémentaires ont révélé que sa blessure était plus grave qu’on ne le craignait initialement. C’est un coup dur pour l’ancien joueur du Sporting CP, qui joue un rôle essentiel dans la défense parisienne lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens.
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De la précaution à la blessure confirmée
La blessure est survenue samedi soir, lors de la victoire 3-1 du PSG contre Strasbourg. Entré en jeu à la 53e minute en seconde période, Mendes n’a pas pu terminer la rencontre et a quitté la pelouse peu avant le coup de sifflet final. Le club a publié un point médical officiel indiquant que le joueur est indisponible après avoir subi une blessure musculaire à la cuisse gauche et qu’il le restera plusieurs semaines.
Avant la publication des résultats médicaux définitifs, un espoir subsistait de voir le problème se révéler bénin. Après la victoire contre Strasbourg, Luis Enrique s’était montré prudent lorsqu’il avait été interrogé sur l’état du joueur. « Je ne sais pas si on peut appeler ça une blessure, mais nous avons décidé de jouer à un de moins parce que nous ne voulions prendre aucun risque », a déclaré l’entraîneur à L'Equipe.
Le technicien espagnol avait préféré terminer le match à dix plutôt que de risquer d’aggraver la blessure de son latéral gauche titulaire. Mais les examens réalisés dimanche matin ont finalement apporté la mauvaise nouvelle : le délai de récupération serait trop court pour le choc contre Barcelone.
Un dilemme tactique pour Luis Enrique
L’absence de Mendes tombe particulièrement mal au regard de la menace que représente l’adversaire. Le jeu offensif de Barcelone passe souvent par son jeune prodige Lamine Yamal, et la réussite passée de Mendes face à l’ailier en sélection laissait penser qu’il était le mieux placé pour le neutraliser. Privé de son latéral gauche titulaire, Enrique doit désormais trouver comment contenir l’un des jeunes talents les plus créatifs du football mondial sans compromettre l’équilibre offensif de son équipe.
La profondeur de l’effectif offre plusieurs options au staff technique. Lucas Digne est le remplaçant le plus naturel dans l’effectif et possède l’expérience nécessaire pour disputer un match d’une telle importance. Toutefois, Digne a éprouvé des difficultés par le passé face à des ailiers de très haut niveau dotés d’une grande vitesse, ce qui laisse penser qu’Enrique pourrait se tourner vers une autre solution. Lucas Hernandez est un autre candidat sérieux : s’il a surtout évolué en défense centrale récemment, c’est au poste de latéral gauche qu’il s’est imposé parmi les meilleurs joueurs du monde.
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Solutions en interne et profondeur de l’effectif
L’entraîneur pourrait aussi opter pour une solution plus expérimentale, qui a déjà fait ses preuves. Warren Zaïre-Emery, le jeune prodige du club, a déjà dépanné au poste de latéral lors de périodes de suspension ou de blessure. Milieu axial de formation, il possède les qualités athlétiques et l’intelligence tactique nécessaires pour s’adapter à plusieurs rôles sur le terrain.
Ce choix imposerait de réorganiser l’entrejeu et pourrait donner un rôle plus important à Joao Neves. Aligné au poste de latéral gauche, Zaïre-Emery pourrait repiquer vers l’intérieur du jeu, ce qui aiderait potentiellement le PSG à dominer la bataille du milieu tout en conservant la présence physique nécessaire pour rivaliser avec les attaquants techniques du FC Barcelone.
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