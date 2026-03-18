Mauvaise nouvelle pour le FC Bayern Munich : une recrue du mercato d'hiver sera indisponible pendant plusieurs semaines

Ce milieu de terrain sénégalais est considéré comme un talent prometteur ; dès l'été dernier, il a pu s'entraîner à titre d'essai avec les équipes professionnelles des Grasshoppers et du FC Bayern. En août, il a disputé un match amical avec les Zurichois et a impressionné Kompany.

En raison du règlement de la FIFA, Sapoko Ndiaye n'est toutefois pas autorisé à jouer pour l'équipe réserve en Regionalliga. Ce règlement interdit, à quelques exceptions près, la participation de ressortissants non européens dans les équipes de jeunes, dont fait partie la quatrième division allemande.

Lors d'une conférence de presse mi-février, Kompany s'est lui-même exprimé au sujet de Sapoko Ndiaye. « Nous nous réjouissons de sa personnalité. Il a montré qu'il fait partie des talents que nous voulons avoir dans le centre de formation du Bayern. Tout se passe bien pour lui », a déclaré l'entraîneur du Bayern, soulignant par ailleurs sa vitesse.