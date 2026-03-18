Selon Sky, Bara Sapoko Ndiaye s'est blessé au ligament lors d'un entraînement vendredi dernier. Son indisponibilité devrait durer entre trois et quatre semaines.
Traduit par
Mauvaise nouvelle pour le FC Bayern Munich : une recrue du mercato d'hiver sera indisponible pendant plusieurs semaines
Dans le cadre du partenariat « Red & Gold » du club allemand le plus titré, ce jeune joueur de 18 ans n'avait rejoint Munich qu'en janvier, en prêt du club partenaire Gambinos Stars Africa, afin de faire ses premiers pas chez les professionnels à l'entraînement sous la houlette de l'entraîneur Vincent Kompany et, éventuellement, de se mettre en valeur pour disputer ses premières minutes en match officiel.
Cette pause forcée est désormais un coup dur pour Sapoko Ndiaye, qui pourrait également avoir une incidence sur son avenir au Bayern. L'adolescent ne dispose en effet que d'un contrat provisoire jusqu'à l'été 2026.
- Imago Images / Lackovic
FC Bayern : Sapoko Ndiaye a convaincu Kompany lors d'un match amical
Ce milieu de terrain sénégalais est considéré comme un talent prometteur ; dès l'été dernier, il a pu s'entraîner à titre d'essai avec les équipes professionnelles des Grasshoppers et du FC Bayern. En août, il a disputé un match amical avec les Zurichois et a impressionné Kompany.
En raison du règlement de la FIFA, Sapoko Ndiaye n'est toutefois pas autorisé à jouer pour l'équipe réserve en Regionalliga. Ce règlement interdit, à quelques exceptions près, la participation de ressortissants non européens dans les équipes de jeunes, dont fait partie la quatrième division allemande.
Lors d'une conférence de presse mi-février, Kompany s'est lui-même exprimé au sujet de Sapoko Ndiaye. « Nous nous réjouissons de sa personnalité. Il a montré qu'il fait partie des talents que nous voulons avoir dans le centre de formation du Bayern. Tout se passe bien pour lui », a déclaré l'entraîneur du Bayern, soulignant par ailleurs sa vitesse.
FC Bayern : Wisdom Mike sera absent pendant plusieurs mois
Max Eberl, directeur sportif, a ajouté, en évoquant le travail de la « Red & Gold Academy », qui comprend également une collaboration avec d'autres clubs tels que le Los Angeles FC : « Bara est désormais le premier à vraiment atteindre le plus haut niveau. (...) Au bout de six mois, nous déciderons quelle est la meilleure étape suivante. Réussira-t-il même à s'imposer au Bayern Munich ? Nous en serions extrêmement heureux. »
Reste à voir si cette blessure compromettra la poursuite de cette collaboration. Entre-temps, un autre jeune joueur prometteur, Mike Wisdom, s’est récemment blessé. Âgé de 17 ans, il a subi une grave blessure musculaire à la hanche gauche et a déjà été opéré. Il sera absent du Bayern pendant plusieurs mois.
Le FC Bayern entretient des liens avec ces clubs
Los Angeles FC États-Unis via Red&Gold Football Gambinos Stars Gambie via Red&Gold Football Racing Club de Montevideo Uruguay via Red&Gold Football Jeju SK FC Corée du Sud via Red&Gold Football SD Aucas Équateur via Red&Gold Football SpVgg Unterhaching Allemagne Coopération directe SSV Ulm Allemagne Coopération directe Grasshoppers Zurich Suisse via le LAFC Wacker Innsbruck Autriche À propos du LAFC