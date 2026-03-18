Goal.com
En direct
Vincent KompanyGetty
Tim Ursinus

Traduit par

Mauvaise nouvelle pour le FC Bayern Munich : une recrue du mercato d'hiver sera indisponible pendant plusieurs semaines

Au FC Bayern Munich, un autre jeune talent s'est gravement blessé, après Wisdom Mike.

Selon Sky, Bara Sapoko Ndiaye s'est blessé au ligament lors d'un entraînement vendredi dernier. Son indisponibilité devrait durer entre trois et quatre semaines.

  • Dans le cadre du partenariat « Red & Gold » du club allemand le plus titré, ce jeune joueur de 18 ans n'avait rejoint Munich qu'en janvier, en prêt du club partenaire Gambinos Stars Africa, afin de faire ses premiers pas chez les professionnels à l'entraînement sous la houlette de l'entraîneur Vincent Kompany et, éventuellement, de se mettre en valeur pour disputer ses premières minutes en match officiel.

    Cette pause forcée est désormais un coup dur pour Sapoko Ndiaye, qui pourrait également avoir une incidence sur son avenir au Bayern. L'adolescent ne dispose en effet que d'un contrat provisoire jusqu'à l'été 2026. 

    • Publicité
  • Bara Sapoko NdiayeImago Images / Lackovic

    FC Bayern : Sapoko Ndiaye a convaincu Kompany lors d'un match amical

    Ce milieu de terrain sénégalais est considéré comme un talent prometteur ; dès l'été dernier, il a pu s'entraîner à titre d'essai avec les équipes professionnelles des Grasshoppers et du FC Bayern. En août, il a disputé un match amical avec les Zurichois et a impressionné Kompany.

    En raison du règlement de la FIFA, Sapoko Ndiaye n'est toutefois pas autorisé à jouer pour l'équipe réserve en Regionalliga. Ce règlement interdit, à quelques exceptions près, la participation de ressortissants non européens dans les équipes de jeunes, dont fait partie la quatrième division allemande. 

    Lors d'une conférence de presse mi-février, Kompany s'est lui-même exprimé au sujet de Sapoko Ndiaye. « Nous nous réjouissons de sa personnalité. Il a montré qu'il fait partie des talents que nous voulons avoir dans le centre de formation du Bayern. Tout se passe bien pour lui », a déclaré l'entraîneur du Bayern, soulignant par ailleurs sa vitesse. 

  • FC Bayern : Wisdom Mike sera absent pendant plusieurs mois

    Max Eberl, directeur sportif, a ajouté, en évoquant le travail de la « Red & Gold Academy », qui comprend également une collaboration avec d'autres clubs tels que le Los Angeles FC : « Bara est désormais le premier à vraiment atteindre le plus haut niveau. (...) Au bout de six mois, nous déciderons quelle est la meilleure étape suivante. Réussira-t-il même à s'imposer au Bayern Munich ? Nous en serions extrêmement heureux. »

    Reste à voir si cette blessure compromettra la poursuite de cette collaboration. Entre-temps, un autre jeune joueur prometteur, Mike Wisdom, s’est récemment blessé. Âgé de 17 ans, il a subi une grave blessure musculaire à la hanche gauche et a déjà été opéré. Il sera absent du Bayern pendant plusieurs mois. 

  • Le FC Bayern entretient des liens avec ces clubs

    Los Angeles FCÉtats-Unisvia Red&Gold Football
    Gambinos StarsGambievia Red&Gold Football
    Racing Club de MontevideoUruguayvia Red&Gold Football
    Jeju SK FCCorée du Sudvia Red&Gold Football
    SD AucasÉquateurvia Red&Gold Football
    SpVgg UnterhachingAllemagneCoopération directe
    SSV UlmAllemagneCoopération directe
    Grasshoppers ZurichSuissevia le LAFC
    Wacker InnsbruckAutricheÀ propos du LAFC
Ligue des Champions
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0