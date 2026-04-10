Comme l'a annoncé le club le plus titré d'Allemagne vendredi midi, Lennart Karl souffre d'une déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse droite. Le diagnostic a été posé par le service médical du club.
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Mauvaise nouvelle pour le FC Bayern Munich : le club bavarois devra se passer de son attaquant star lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid
Le club bavarois n’a pas encore communiqué la durée exacte de l’indisponibilité du jeune joueur de 18 ans. Karl sera « absent pour le moment » et manquera donc le prochain déplacement, samedi soir, sur la pelouse du FC St. Pauli. « J’espère revenir rapidement. Je souhaite le meilleur à l’équipe », a-t-il confié sur Instagram.
Son conseiller, Michael Ballack, a confié à DAZN : « Lennart sera absent d’environ trois semaines. Il s’agit d’une élongation musculaire classique. C’est toujours difficile à prédire avec précision, car chaque cas est différent et dépend de la manière dont la blessure s’est produite ainsi que de la convalescence. Nous ne pouvons pas en être sûrs, mais nous pouvons fournir une estimation approximative. »
Il manquera donc également le match retour crucial des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Mercredi prochain, le Bayern accueillera les Merengues à l’Allianz Arena.
- AFP
Karl sera remplaçant lors du match aller contre le Real Madrid.
Le match aller, disputé mardi dernier au Santiago Bernabéu de Madrid, s’est soldé par une victoire 2-1. Karl est resté sur le banc pendant les 90 minutes de la rencontre, l’entraîneur Vincent Kompany ayant préféré aligner Jamal Musiala au poste de milieu offensif.
En Bundesliga, Karl a disputé 24 matches cette saison, marquant cinq buts et délivrant cinq passes décisives. En Ligue des champions, il a inscrit sept buts et offert deux passes en sept apparitions. En mars, le sélectionneur Julian Nagelsmann l’a convoqué pour la première fois en équipe d’Allemagne ; il a alors disputé ses deux premiers matches internationaux contre la Suisse (4-3) et le Ghana (2-1).