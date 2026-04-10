Le club bavarois n’a pas encore communiqué la durée exacte de l’indisponibilité du jeune joueur de 18 ans. Karl sera « absent pour le moment » et manquera donc le prochain déplacement, samedi soir, sur la pelouse du FC St. Pauli. « J’espère revenir rapidement. Je souhaite le meilleur à l’équipe », a-t-il confié sur Instagram.

Son conseiller, Michael Ballack, a confié à DAZN : « Lennart sera absent d’environ trois semaines. Il s’agit d’une élongation musculaire classique. C’est toujours difficile à prédire avec précision, car chaque cas est différent et dépend de la manière dont la blessure s’est produite ainsi que de la convalescence. Nous ne pouvons pas en être sûrs, mais nous pouvons fournir une estimation approximative. »

Il manquera donc également le match retour crucial des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Mercredi prochain, le Bayern accueillera les Merengues à l’Allianz Arena.