Krösche devrait prendre les rênes de la direction sportive. Après la non-qualification pour la Ligue des champions, le club lombard a procédé à un vaste remaniement : l’entraîneur Massimiliano Allegri, le directeur général Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada ont été limogés.

Pour redresser la barre, le club lombard aurait, selon plusieurs sources concordantes, coché dans un premier temps le nom de l’entraîneur de l’équipe d’Autriche, Rangnick, comme solution idéale. Mais le technicien de 67 ans aurait entre-temps décliné l’offre, selon la Gazzetta delloSport généralement bien informée, bien que son contrat avec l’ÖFB expire après la Coupe du monde.

Sous contrat à Francfort jusqu’en 2028, Krösche a déjà été annoncé partant, notamment vers le Bayern Munich ou le BVB.