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Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

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Mauvaise nouvelle pour l’Eintracht Francfort : après une première réponse négative, un grand club continuerait de courtiser Markus Krösche

Bundesliga
Eintracht Francfort
Milan AC
Serie A
R. Rangnick

Après le refus présumé de Ralf Rangnick, l’AC Milan s’intéresserait désormais à Markus Krösche, actuel directeur sportif de l’Eintracht Francfort.

Selon les spécialistes du mercato Matteo Moretto et Fabrizio Romano, le directeur sportif du club hessois serait en pole position sur la short-list des Rossoneri.

  • Krösche devrait prendre les rênes de la direction sportive. Après la non-qualification pour la Ligue des champions, le club lombard a procédé à un vaste remaniement : l’entraîneur Massimiliano Allegri, le directeur général Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada ont été limogés. 

    Pour redresser la barre, le club lombard aurait, selon plusieurs sources concordantes, coché dans un premier temps le nom de l’entraîneur de l’équipe d’Autriche, Rangnick, comme solution idéale. Mais le technicien de 67 ans aurait entre-temps décliné l’offre, selon la Gazzetta delloSport généralement bien informée, bien que son contrat avec l’ÖFB expire après la Coupe du monde. 

    Sous contrat à Francfort jusqu’en 2028, Krösche a déjà été annoncé partant, notamment vers le Bayern Munich ou le BVB.

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  • Le départ de Krösche interviendrait au pire moment pour l’Eintracht Francfort.

    Son départ interviendrait à un moment délicat pour l’Eintracht Francfort. Après une saison décevante, le club allemand prépare un renouveau. Le retour de l’entraîneur Adi Hütter, venu remplacer l’erreur de casting Albert Riera, a déjà acté un premier tournant. Reste à finaliser plusieurs dossiers brûlants dans l’effectif, notamment celui du successeur de Nathaniel Brown, attendu au Bayern Munich. 

    À Francfort depuis 2021, Krösche s’est forgé une solide réputation de vendeur astucieux : les seuls Hugo Ekitike, Omar Marmoush et Randal Kolo Muani ont généré près de 100 millions d’euros chacun. Ces derniers mois, son taux de réussite sur le marché des transferts a toutefois légèrement baissé, ce qui pourrait l’inciter à chercher un nouveau défi.

  • Eintracht Francfort : des ventes record sous l’ère Markus Krösche

    JoueursPosteNouveau clubMontant du transfert
    Randal Kolo MuaniAttaquantParis Saint-Germain95 millions d’euros
    Hugo EkitikeAttaquantFC Liverpool95 millions d’euros
    Omar MarmoushAttaquantManchester City75 millions d’euros
    Willian PachoDéfenseur centralParis Saint-Germain40 millions d’euros
    Jesper LindströmMilieu offensifSSC Naples30 millions d’euros