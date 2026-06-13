Selon les spécialistes du mercato Matteo Moretto et Fabrizio Romano, le directeur sportif du club hessois serait en pole position sur la short-list des Rossoneri.
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Mauvaise nouvelle pour l’Eintracht Francfort : après une première réponse négative, un grand club continuerait de courtiser Markus Krösche
Krösche devrait prendre les rênes de la direction sportive. Après la non-qualification pour la Ligue des champions, le club lombard a procédé à un vaste remaniement : l’entraîneur Massimiliano Allegri, le directeur général Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada ont été limogés.
Pour redresser la barre, le club lombard aurait, selon plusieurs sources concordantes, coché dans un premier temps le nom de l’entraîneur de l’équipe d’Autriche, Rangnick, comme solution idéale. Mais le technicien de 67 ans aurait entre-temps décliné l’offre, selon la Gazzetta delloSport généralement bien informée, bien que son contrat avec l’ÖFB expire après la Coupe du monde.
Sous contrat à Francfort jusqu’en 2028, Krösche a déjà été annoncé partant, notamment vers le Bayern Munich ou le BVB.
Le départ de Krösche interviendrait au pire moment pour l’Eintracht Francfort.
Son départ interviendrait à un moment délicat pour l’Eintracht Francfort. Après une saison décevante, le club allemand prépare un renouveau. Le retour de l’entraîneur Adi Hütter, venu remplacer l’erreur de casting Albert Riera, a déjà acté un premier tournant. Reste à finaliser plusieurs dossiers brûlants dans l’effectif, notamment celui du successeur de Nathaniel Brown, attendu au Bayern Munich.
À Francfort depuis 2021, Krösche s’est forgé une solide réputation de vendeur astucieux : les seuls Hugo Ekitike, Omar Marmoush et Randal Kolo Muani ont généré près de 100 millions d’euros chacun. Ces derniers mois, son taux de réussite sur le marché des transferts a toutefois légèrement baissé, ce qui pourrait l’inciter à chercher un nouveau défi.
Eintracht Francfort : des ventes record sous l’ère Markus Krösche
Joueurs Poste Nouveau club Montant du transfert Randal Kolo Muani Attaquant Paris Saint-Germain 95 millions d’euros Hugo Ekitike Attaquant FC Liverpool 95 millions d’euros Omar Marmoush Attaquant Manchester City 75 millions d’euros Willian Pacho Défenseur central Paris Saint-Germain 40 millions d’euros Jesper Lindström Milieu offensif SSC Naples 30 millions d’euros