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Mauro Icardi à Tottenham ? Tottenham envisage le transfert de l’agent libre alors que Roberto De Zerbi cherche à mettre fin à la disette de buts en Premier League
La disette offensive suscite l’intérêt pour Icardi
Tottenham envisage un mouvement surprise pour Icardi, alors que le club peine à trouver le chemin des filets en Premier League. Le club du nord de Londres a connu un début de saison difficile sur la scène nationale sous les ordres de De Zerbi, sans inscrire le moindre but lors de ses quatre premières rencontres de championnat.
Selon des informations de Cronache di Spogliatoio, l’Argentin de 33 ans est considéré comme une solution à court terme aux problèmes offensifs de Tottenham. Icardi est disponible gratuitement après avoir mis fin à son aventure de quatre ans avec Galatasaray, où il a connu une période prolifique en Süper Lig.
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Attaquants en difficulté et recrues coûteuses
L’intérêt pour Icardi survient malgré un été marqué par de lourds investissements au Tottenham Hotspur Stadium. Le club a dépensé sans compter pour renforcer l’effectif, en recrutant Sandro Tonali pour 100 millions de livres sterling, Mateus Fernandes pour 85 millions de livres sterling, et l’ailier Savio pour 85 millions de livres sterling supplémentaires. Il a également obtenu le prêt d’Omar Marmoush en provenance de Manchester City dans le cadre d’un accord incluant une obligation d’achat de 60 millions de livres sterling. Cependant, l’international égyptien n’a pas encore débloqué son compteur malgré des titularisations contre Newcastle, Nottingham Forest, et lors de la défaite 3-1 contre Liverpool, où il a montré quelques signes de qualité sans parvenir à trouver le chemin des filets.
De plus, Dominic Solanke n’a pas réussi à justifier sa sélection en termes de rendement, restant muet lors de ses cinq premières apparitions avec le club. La crise offensive est aggravée par la situation autour de Richarlison. L’attaquant brésilien a été écarté du groupe professionnel à la suite d’une rupture désastreuse avec le club et n’a plus rejoué depuis la défaite 3-0 concédée contre Brentford lors de la première journée.
Concurrence et obstacles financiers
Si Tottenham surveille la situation, le club n'est pas le seul à être associé à l'attaquant expérimenté. Le journaliste Nahuel Ferreira rapporte que l'ogre grec de l'Olympiacos a déjà eu des « contacts formels » la semaine dernière afin de boucler un accord pour l'ancien international argentin. Cependant, aucun accord n'a encore été trouvé, en grande partie à cause des importantes exigences salariales de l'attaquant, Icardi gagnant, selon les informations, environ 8,6 millions de livres sterling par an.
Au cours de sa carrière, Icardi a remporté de nombreux trophées, décrochant notamment deux titres de Ligue 1 lors de son passage au Paris Saint-Germain, ainsi que quatre sacres en Süper Lig avec Galatasaray.
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De Zerbi cherche des solutions urgentes
La pression monte sur De Zerbi, qui doit remettre d’aplomb une équipe de Tottenham désunie et en manque total de confiance dans le dernier tiers. Tottenham occupe actuellement la 17e place du classement de Premier League après n’avoir pris que deux points en deux matches nuls et deux défaites, tout en encaissant huit buts au passage. Si son parcours en Carabao Cup a débuté par une prometteuse victoire 5-1 contre Charlton Athletic, son élimination en milieu de semaine face à Liverpool a mis en lumière l’écart entre Tottenham et les principaux prétendants au titre en championnat.
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