Tottenham envisage un mouvement surprise pour Icardi, alors que le club peine à trouver le chemin des filets en Premier League. Le club du nord de Londres a connu un début de saison difficile sur la scène nationale sous les ordres de De Zerbi, sans inscrire le moindre but lors de ses quatre premières rencontres de championnat.

Selon des informations de Cronache di Spogliatoio, l’Argentin de 33 ans est considéré comme une solution à court terme aux problèmes offensifs de Tottenham. Icardi est disponible gratuitement après avoir mis fin à son aventure de quatre ans avec Galatasaray, où il a connu une période prolifique en Süper Lig.