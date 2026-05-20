Getty Images Sport
Traduit par
Maurizio Sarri s’apprête à revenir à Naples ! L’ancien entraîneur de Chelsea a reçu une offre pour remplacer Antonio Conte, alors que ce dernier s’apprête à quitter la Lazio dans la tourmente
Un retour légendaire pour Sarri
Selon La Gazzetta dello Sport, la flamme du « Sarrismo » s’apprête à embraser à nouveau le Stadio Diego Armando Maradona. Après des mois de spéculations sur l’avenir stratégique du club, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, aurait présenté une offre ferme pour rapatrier Maurizio Sarri dans son fief. L’accord porterait sur un contrat de deux ans avec une option pour une troisième saison, d’une valeur d’environ 3,5 millions d’euros par an, plus des primes liées aux performances.
Sarri se réjouit à l’idée de revenir dans le club où il a vécu trois saisons emblématiques entre 2015 et 2018. Malgré les succès obtenus sous Luciano Spalletti, puis plus récemment avec Antonio Conte, les supporters napolitains conservent un souvenir ému de son mandat, ponctué d’une campagne époustouflante en Serie A à 91 points et d’un style de jeu souvent décrit comme le plus séduisant du continent.
- Getty Images Sport
Conte s'en va tandis que Sarri répète l'histoire
Le départ inattendu de l’entraîneur actuel a ouvert la voie au retour de Sarri. Selon nos informations, Conte s’apprête à mettre un terme brutal à son mandat à Naples cet été, choisissant de partir un an avant l’expiration prévue de son contrat. Dans un revirement qui rappelle le carrousel des entraîneurs de 2018, Sarri remplacerait donc une nouvelle fois Conte, tout comme il l’avait fait lorsqu’il avait pris les rênes de Chelsea.
Conte aurait pris sa décision il y a déjà plusieurs semaines, tout en veillant à ne pas laisser la direction du club totalement dans l’ignorance. L’ancien entraîneur de l’Inter a d’ailleurs entamé sa tournée d’adieu dans la ville, rencontrant les responsables locaux pour marquer la fin d’un projet censé apporter une stabilité durable au club. L’ère Conte s’achevant officiellement, De Laurentiis n’a pas perdu de temps pour se tourner vers un visage familier et maintenir l’équipe en tête du classement.
Fuir le Latium et assurer la succession de Klose
Avant de signer officiellement à Naples, Sarri doit encore finaliser son départ de la capitale. Les tensions à la Lazio ont atteint leur paroxysme, et le président Claudio Lotito n’a pas caché son mécontentement à l’égard du staff technique en place. Interrogé sur l’incertitude qui plane autour du banc, Lotito a tranché : « Dans la vie, tout le monde est utile et personne n’est indispensable », signifiant clairement que l’entraîneur est désormais sur le départ.
Pendant que l’entraîneur prépare son retour émouvant dans le Sud, la Lazio cherche déjà son successeur. La légende allemande Miroslav Klose, après un passage remarqué à Nuremberg, est en pole position pour prendre les rênes des Biancocelesti. Pour Sarri, ce retour à Naples représente l’occasion de conquérir le Scudetto qui lui avait échappé lors de son premier passage, un titre que les récents succès du club ont rendu encore plus enviable à ses yeux.
- Getty Images Sport
Le palmarès impressionnant de Sarri et la mission qui l'attend à Naples
Après avoir mené Chelsea au titre de l’UEFA Europa League en 2018-2019 puis décroché le Scudetto avec la Juventus en 2019-2020, Sarri espère renouer avec le succès en conquérant un nouveau trophée dès son retour à Naples. Ce transfert survient après une saison très décevante avec la Lazio, actuellement neuvième du classement et officiellement exclue des compétitions européennes l’an prochain.
De leur côté, les Napolitains sont deuxièmes et comptent trois points d’avance sur l’AC Milan et l’AS Rome à la veille de la dernière journée.