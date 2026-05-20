Maurizio Sarri s’apprête à revenir à Naples ! L’ancien entraîneur de Chelsea a reçu une offre pour remplacer Antonio Conte, alors que ce dernier s’apprête à quitter la Lazio dans la tourmente

Selon La Gazzetta dello Sport, la flamme du « Sarrismo » s’apprête à embraser à nouveau le Stadio Diego Armando Maradona. Après des mois de spéculations sur l’avenir stratégique du club, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, aurait présenté une offre ferme pour rapatrier Maurizio Sarri dans son fief. L’accord porterait sur un contrat de deux ans avec une option pour une troisième saison, d’une valeur d’environ 3,5 millions d’euros par an, plus des primes liées aux performances.

Sarri se réjouit à l’idée de revenir dans le club où il a vécu trois saisons emblématiques entre 2015 et 2018. Malgré les succès obtenus sous Luciano Spalletti, puis plus récemment avec Antonio Conte, les supporters napolitains conservent un souvenir ému de son mandat, ponctué d’une campagne époustouflante en Serie A à 91 points et d’un style de jeu souvent décrit comme le plus séduisant du continent.