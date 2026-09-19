Sarri supervise actuellement une importante refonte tactique à l’Atalanta. Il démantèle activement la défense à trois qui définissait le club depuis une décennie, ce qui a conduit à un début mitigé avec trois victoires, un match nul et deux défaites toutes compétitions confondues. Le technicien insiste sur le fait que ce départ lent est normal, soulignant que Chelsea a été le seul club où il a immédiatement trouvé son rythme.

« Je dirais que c’est une expérience similaire à celle que j’ai vécue à Empoli, a-t-il admis. Après neuf journées, nous étions derniers du classement, mais nous avons ensuite disputé la finale des barrages d’accession.

« À Naples, nous avions deux ou trois points après quatre journées. Ce sont des difficultés que j’ai rencontrées constamment tout au long de ma carrière. Le seul bon départ que j’ai connu, c’était à Chelsea, mais pour le reste, cela a toujours été difficile.

« Les raisons sont évidentes : plus le style de jeu précédent était complètement différent du mien, plus je rencontrais de difficultés au départ. C’est une année de construction, ni le directeur sportif ni le club ne nous ont fixé d’objectifs précis à court terme, ils parlent de construire sur le long terme. »