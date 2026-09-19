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Maurizio Sarri admet ne garder « aucun bon souvenir » de son passage à la Juventus malgré le triomphe en Serie A, en revenant sur son succès à Chelsea
Retour sur une scène familière
Sarri se prépare à de tendues retrouvailles alors que son équipe de l’Atalanta se déplace pour affronter la Juventus à Turin. Le vétéran entraîneur italien fera son retour à l’Allianz Juventus Stadium ce dimanche pour retrouver un club où il n’a passé qu’une seule saison, mouvementée.
Malgré le Scudetto de Serie A remporté avec les Bianconeri lors de la saison 2019-2020, Sarri admet que cette expérience ne laisse un bon souvenir à aucune des deux parties. Désormais à la tête de l’équipe de Bergame, il se concentre entièrement sur son nouveau projet tactique.
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Aucun regret concernant cet étrange passage à Turin
Le passage de Sarri à Turin a été fortement affecté par l’éruption de la pandémie mondiale. La suspension du football, puis la reprise à huis clos, ont laissé une impression négative durable à l’entraîneur.
« C’était une saison étrange, avec des stades pratiquement vides à partir de mars en raison de la pandémie, et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles je ne garde pas de bons souvenirs de cette expérience », a déclaré Sarri à Sky Sport Italia.
Malgré ces souvenirs amers et un départ brutal après seulement un an, l’Italien reste philosophe au sujet de son passage à la Juventus, affirmant : « Quoi qu’il en soit, je n’ai aucun regret. »
Des problèmes de démarrage dans la transition à Bergame
Sarri supervise actuellement une importante refonte tactique à l’Atalanta. Il démantèle activement la défense à trois qui définissait le club depuis une décennie, ce qui a conduit à un début mitigé avec trois victoires, un match nul et deux défaites toutes compétitions confondues. Le technicien insiste sur le fait que ce départ lent est normal, soulignant que Chelsea a été le seul club où il a immédiatement trouvé son rythme.
« Je dirais que c’est une expérience similaire à celle que j’ai vécue à Empoli, a-t-il admis. Après neuf journées, nous étions derniers du classement, mais nous avons ensuite disputé la finale des barrages d’accession.
« À Naples, nous avions deux ou trois points après quatre journées. Ce sont des difficultés que j’ai rencontrées constamment tout au long de ma carrière. Le seul bon départ que j’ai connu, c’était à Chelsea, mais pour le reste, cela a toujours été difficile.
« Les raisons sont évidentes : plus le style de jeu précédent était complètement différent du mien, plus je rencontrais de difficultés au départ. C’est une année de construction, ni le directeur sportif ni le club ne nous ont fixé d’objectifs précis à court terme, ils parlent de construire sur le long terme. »
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Faire confiance au processus de construction à long terme
Les supporters de l’Atalanta devront faire preuve de patience pendant que l’effectif s’adapte à une philosophie de jeu complètement différente. Sarri a souligné que s’éloigner du système rigide du régime précédent crée naturellement des frictions au début, en rappelant que des changements de style extrêmes demandent du temps.
Cependant, il bénéficie du soutien total de la direction de l’Atalanta pour mettre en œuvre sa vision. Le directeur sportif du club et le conseil d’administration ont volontairement évité de fixer des objectifs à court terme, préférant se concentrer sur la construction d’un projet durable à long terme.
L’attention immédiate se porte désormais sur le coup d’envoi de dimanche à Turin, à 18 h 00, heure française. Sarri espérera que son Atalanta en pleine évolution pourra frapper un grand coup face à son ancien club.
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