L'Atalanta a officiellement annoncé l'arrivée de Maurizio Sarri aux commandes de l'équipe première, marquant le retour très médiatisé de l'un des entraîneurs italiens les plus titrés de l'ère moderne. Âgé de 67 ans, il arrive fort d'une expérience considérable, avec plus de 800 matches professionnels à son actif et un palmarès comprenant des titres nationaux et européens.

Le club a officialisé cette nomination lundi dans un communiqué exprimant son enthousiasme à accueillir un technicien de ce calibre. « L’Atalanta est heureuse d’annoncer que la direction technique de l’équipe première est confiée à Maurizio Sarri, dont la brillante carrière compte plus de 800 matchs sur le banc chez les professionnels, avec un palmarès enrichi par une victoire en Ligue Europa et un Scudetto », a déclaré le club.