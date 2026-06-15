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Maurizio Sarri a trouvé un nouveau club ! L’ancien entraîneur de Chelsea a été officiellement nommé à la tête d’un club de Serie A, immédiatement après son départ de la Lazio
Sarri fait son retour sur le banc de touche face à l'Atalanta
L'Atalanta a officiellement annoncé l'arrivée de Maurizio Sarri aux commandes de l'équipe première, marquant le retour très médiatisé de l'un des entraîneurs italiens les plus titrés de l'ère moderne. Âgé de 67 ans, il arrive fort d'une expérience considérable, avec plus de 800 matches professionnels à son actif et un palmarès comprenant des titres nationaux et européens.
Le club a officialisé cette nomination lundi dans un communiqué exprimant son enthousiasme à accueillir un technicien de ce calibre. « L’Atalanta est heureuse d’annoncer que la direction technique de l’équipe première est confiée à Maurizio Sarri, dont la brillante carrière compte plus de 800 matchs sur le banc chez les professionnels, avec un palmarès enrichi par une victoire en Ligue Europa et un Scudetto », a déclaré le club.
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Fort d’une carrière riche en succès en Italie et en Angleterre
Le parcours de Sarri vers les sommets du football européen est l’une des trajectoires les plus singulières du ballon rond. Il débute dans les divisions inférieures de Toscane avant de gravir les échelons. Il se fait d’abord connaître au niveau national à Empoli, puis devient une figure culte à Naples, où il pousse la Juventus dans ses derniers retranchements lors de plusieurs courses au titre haletantes, épaulé par le directeur sportif Cristiano Giuntoli.
Son succès napolitain lui ouvre les portes de la Premier League et de Chelsea. Lors de son unique saison à Stamford Bridge, il décroche la 3ᵉ place du championnat et offre aux Blues une victoire nette contre Arsenal en finale de l’Europa League 2018-2019. Fort de ce succès, il retourne en Italie pour guider la Juventus vers son dernier Scudetto en 2020.
À Bergame, l’heure est au renouvellement d’un héritage.
Prendre les rênes du club bergamasque n’est pas une mince affaire, tant les performances récentes de l’équipe ont été remarquables. Cependant, le parcours récent de Sarri à la Lazio atteste de son statut d’entraîneur de premier plan.
À Rome, il a mené les Biancocelesti à la deuxième place en 2023 et les a qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, tout en atteignant la finale de la Coppa Italia la saison dernière.
La direction de l’Atalanta, pilotée par les familles Percassi et Pagliuca, estime que Sarri est l’homme de la situation pour maintenir le club sur la voie européenne. « La famille Percassi, la famille Pagliuca et l’ensemble du club souhaitent la bienvenue à M. Maurizio Sarri au sein de la famille nerazzurri », poursuit le communiqué officiel, soulignant l’unanimité qui a présidé à la décision de nommer l’entraîneur originaire de Naples.
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Un ajustement tactique est attendu pour La Dea.
Les supporters de Bergame doivent s’attendre à une évolution tactique majeure sous la houlette de Sarri. Réputé pour son schéma rigide en 4-3-3 et son jeu de passes verticales à haute intensité, la philosophie de l’entraîneur, souvent qualifiée de « Sarrismo », lui a permis de battre des records de points à Naples, notamment en terminant invaincu avec 91 unités lors de la saison 2017/18, et lui a valu le prestigieux prix Panchina d’oro.
Si l’Atalanta a longtemps été associée à un schéma à trois défenseurs sous ses précédents entraîneurs, l’arrivée de Sarri ouvre un nouveau chapitre. Ayant grandi en Toscane mais passé une partie de sa petite enfance dans la région de Bergame, ce transfert revêt pour lui une dimension presque affective, comme un retour aux sources. Il s’apprête désormais à guider les Orobici vers une nouvelle ère en Serie A et sur la scène européenne.