Mauricio Pochettino veut que tout le monde croie en l'équipe nationale américaine, mais son aventure aux États-Unis débouchera-t-elle sur une Coupe du monde mémorable ?

Ce jour-là, à New York, Pochettino a pris son premier grand pari, donnant le ton d'une collaboration de près de deux ans qui pourrait redéfinir le football américain : « Nous devons y croire et voir grand. Nous devons croire que nous pouvons gagner, que nous pouvons remporter tous les matchs. Nous pouvons remporter la Coupe du monde. »

À la veille du tournoi, l’heure de vérité a sonné pour le technicien argentin, qui a mené cette sélection masculine à travers le chaos jusqu’à ce rendez-vous. La progression de ce groupe n’a jamais été linéaire et, aujourd’hui encore, le débat sur l’ampleur des progrès accomplis fait rage. Cette équipe est-elle réellement meilleure que celle qu’il a héritée ? Les joueurs sont-ils prêts à briller cet été ? Et surtout, peuvent-ils incarner la foi que le technicien argentin appelle de ses vœux, tant sur le terrain qu’aux yeux du public ?

Telles sont les questions qui demeurent, et auxquelles il est encore impossible de répondre. L’embauche de Pochettino n’a jamais porté sur les 20 premiers mois, mais plutôt sur un seul : celui de la fin. Le moment de Pochettino est arrivé, il croit en cette équipe nationale américaine – mais tout le monde y croira-t-il ?

Les Coupes du monde sont imprévisibles et rarement conformes au script prévu. L’heure est donc venue pour le plan de Pochettino de se concrétiser, et pour cela il faut d’abord comprendre l’homme qui en est l’artisan. C’est seulement ainsi que l’on saisira pourquoi il a accepté cette mission dès le départ.