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Pochettino Portrait gfxGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Mauricio Pochettino veut que tout le monde croie en l'équipe nationale américaine, mais son aventure aux États-Unis débouchera-t-elle sur une Coupe du monde mémorable ?

Analysis
Etats-Unis
M. Pochettino
Coupe du monde
FEATURES

13 septembre 2024 : Mauricio Pochettino affiche un large sourire. Vêtu d’un costume bleu orné d’un épinglette de l’U.S. Soccer, l’entraîneur argentin pose pour la première fois le pied dans l’univers tumultueux du football américain. Entouré de ses nouveaux dirigeants, il semble déterminé à réussir son entrée ; aux États-Unis, l’audace est souvent la clé d’une première impression réussie.

Ce jour-là, à New York, Pochettino a pris son premier grand pari, donnant le ton d'une collaboration de près de deux ans qui pourrait redéfinir le football américain : « Nous devons y croire et voir grand. Nous devons croire que nous pouvons gagner, que nous pouvons remporter tous les matchs. Nous pouvons remporter la Coupe du monde. »

À la veille du tournoi, l’heure de vérité a sonné pour le technicien argentin, qui a mené cette sélection masculine à travers le chaos jusqu’à ce rendez-vous. La progression de ce groupe n’a jamais été linéaire et, aujourd’hui encore, le débat sur l’ampleur des progrès accomplis fait rage. Cette équipe est-elle réellement meilleure que celle qu’il a héritée ? Les joueurs sont-ils prêts à briller cet été ? Et surtout, peuvent-ils incarner la foi que le technicien argentin appelle de ses vœux, tant sur le terrain qu’aux yeux du public ?

Telles sont les questions qui demeurent, et auxquelles il est encore impossible de répondre. L’embauche de Pochettino n’a jamais porté sur les 20 premiers mois, mais plutôt sur un seul : celui de la fin. Le moment de Pochettino est arrivé, il croit en cette équipe nationale américaine – mais tout le monde y croira-t-il ?

Les Coupes du monde sont imprévisibles et rarement conformes au script prévu. L’heure est donc venue pour le plan de Pochettino de se concrétiser, et pour cela il faut d’abord comprendre l’homme qui en est l’artisan. C’est seulement ainsi que l’on saisira pourquoi il a accepté cette mission dès le départ.

  • 2002 World Cup Pochettino Argentina EnglandGetty Images

    Le rêve se transforme en cauchemar

    En 1994 comme en 1998, Pochettino n’a pas été sélectionné. Pourtant, il en rêvait ardemment. Pendant des années, il a rêvé de représenter l’Argentine en Coupe du monde et s’est battu pour concrétiser cet objectif, que ce soit avec les Newell’s Old Boys dans son pays ou à l’étranger avec l’Espanyol puis le Paris Saint-Germain. Ce rêve a pris forme dès ses premières années à Murphy, alors qu’il travaillait encore dans la ferme familiale. Il s’est finalement réalisé en 2002.

    Sa première expérience dans l’épreuve, en 2002, a tourné au cauchemar : l’Argentine, pourtant favorite, est éliminée dès le premier tour. Pochettino assume une part de responsabilité : sa faute sur Michael Owen offre à David Beckham un penalty transformé, synonyme de défaite 1-0 contre l’Angleterre et d’élimination prématurée.

    « On arrive à la Coupe du monde, et je me souviens qu’on était en pleine forme », a-t-il déclaré. « C’était au Japon et en Corée, on était au Japon, puis on a été éliminés. Ça a été l’une des périodes les plus décevantes de l’histoire de l’équipe nationale. Personne ne s’en souvient, à part moi et les joueurs, de ce qu’on a vécu pendant ces années-là. On était invaincus. On a battu l’Allemagne en Allemagne, le Brésil au Brésil. On a battu l’Espagne. Oui, très bien, félicitations, mais au Mondial, on perd et tout le monde retient seulement à quel point on a été mauvais.

    Personne ne se souvient des bons moments. »

    • Publicité
  • Mauricio Pochettino USMNT Press conferenceAFP

    En route vers l’Amérique

    Depuis ses débuts sur le banc, Mauricio Pochettino a connu une trajectoire ascendante. Ses étapes marquantes – d’abord à l’Espanyol, puis la révélation avec Southampton, enfin cinq saisons où il s’est taillé une réputation de légende à Tottenham – ont façonné son palmarès. Son passage au PSG lui a permis de coacher des stars, tandis que son expérience éclair à Chelsea lui a offert un aperçu précieux de ses ambitions futures.

    Ce parcours l’a mené jusqu’aux États-Unis. Il lui a aussi conféré un statut de haut niveau, celui d’être reconnu comme l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Après l’élimination dès la phase de groupes de la Copa América 2024, la Fédération américaine de football avait besoin d’un nouveau souffle, et il fallait quelqu’un pour l’apporter. Il ne s’agissait pas seulement de recruter un coach ; il fallait choisir le visage du football américain à l’aube du plus grand rendez-vous de l’histoire de ce sport aux États-Unis.

    Son successeur ne se contenterait pas de dessiner des schémas tactiques : il deviendrait l’ambassadeur d’une nation tout entière. En plus d’incarner le football américain sur la scène internationale, il devrait accélérer le développement d’un sport encore en retard sur ses homologues mondiaux, et le faire sans tarder.

    Après son départ de Chelsea, Pochettino cherchait un nouveau projet ; il l’a trouvé chez les États-Unis, où il peut redéfinir son histoire en Coupe du monde. Mais quand on parle de « projet », le terme n’est pas employé à la légère : même Pochettino n’était pas tout à fait prêt pour ce qui l’attendait lorsqu’il s’est plongé corps et âme dans le football américain.

  • Panama v United StatesGetty Images Sport

    Le début de quelque chose

    Le premier match de l’ère Pochettino a pris des allures de grande fête. Ce soir d’octobre 2024 à Austin (Texas), l’excitation était palpable. Des affiches arborant le slogan de l’emblématique coach de football américain Ted Lasso, « Believe », ont été distribuées aux supporters.

    Les États-Unis ont dominé le Panama 2-0, justifiant l’optimisme ambiant. Pourtant, le mandat s’est rapidement révélé chaotique : quelques jours plus tard, une équipe largement remaniée s’est inclinée au Mexique face à El Tri.

    En novembre, son équipe bat la Jamaïque deux fois de suite, puis, en janvier, avec plusieurs éléments de MLS, elle domine le Venezuela et le Costa Rica 6-1 au score cumulé. À ce stade, Pochettino savoure : il intègre une nouvelle génération tout en redonnant confiance à la vieille garde. Tout semble rouler.

    Puis arriva mars 2025, une trêve internationale si tristement célèbre qu’on en parle encore quinze mois plus tard.

  • United States v Panama - CONCACAF Nations League: SemifinalGetty Images Sport

    Un tournant

    L'effet papillon a été considérable. En mars dernier, l'équipe nationale américaine s'est inclinée 1-0 face au Panama en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, encaissant un but à la dernière seconde alors qu'elle avait dominé la majeure partie de la rencontre. Quelques jours plus tard, son rival canadien a pris le dessus. Furieux du manque de combativité de son groupe, Pochettino a réagi avec fermeté.

    « Nous sommes les États-Unis », a-t-il lancé dans l’euphorie du moment. « On ne gagne pas simplement parce qu’on porte ce maillot, ni parce qu’on joue ici, là-bas ou je ne sais où. Il faut le montrer, il faut venir ici et être meilleurs, souffrir, gagner les duels et travailler dur. Sinon, ça ne suffira pas. »

    La situation s’est ensuite dégradée. À l’approche de la Gold Cup estivale, l’attaquant vedette Christian Pulisic a informé Pochettino qu’il renonçait au tournoi pour se reposer, imité par Yunus Musah. Weston McKennie, Tim Weah et Gio Reyna étaient parallèlement retenus par la Coupe du monde des clubs, tandis que Sergino Dest, Antonee Robinson, Folarin Balogun et Ricardo Pepi étaient à l’infirmerie.

    Pochettino a donc profité de l’été pour repartir de zéro et rappeler les règles : plus rien n’est acquis, chaque joueur doit désormais se remettre en question.

    « Si vous venez en stage pour vous divertir, jouer au golf, dîner au restaurant, rendre visite à ma famille ou à mes amis, est-ce là la culture que nous voulons instaurer ? » a-t-il lancé. « Non, non, non, non, non. Ce que nous voulons, c’est rejoindre l’équipe nationale, arriver concentrés et consacrer toute notre attention et notre énergie à l’équipe nationale.

    Si nous voulons être bons dans un an, nous devons considérer qu’aujourd’hui est le jour le plus important. »

  • Mauricio Pochettino, Alex Freeman USMNTGetty Images

    Renouveau culturel

    S'exprimant devant la presse en mai dernier au nouveau Centre national d'entraînement de l'U.S. Soccer, Pochettino a reconnu qu'il mesurait pleinement l'ampleur de sa tâche. Les pays où il avait vécu et joué – l'Argentine, l'Espagne, la France et l'Angleterre – n'avaient rien à voir avec les États-Unis. La culture y était différente, pour le meilleur ou pour le pire. L'un des principaux défis consistait donc à s'adapter à cette culture tout en la remodelant.

    « Nous voyons désormais le véritable joueur américain », a-t-il déclaré alors que la préparation pour la Coupe du monde battait son plein. « L’essentiel est que, désormais, notre équipe nationale est compétitive. Nous avons compris, et ils ont compris dès nos premiers échanges, que nous possédons notre propre culture et notre propre philosophie. Nous sommes arrivés de différents pays pour nous installer et instaurer une nouvelle manière de voir les choses ici.

    Je pense que c’était nécessaire et que c’était la priorité, car si nous voulons affronter des nations comme le Brésil ou l’Argentine, nous devons voir ce sport différemment de ce que nous faisions auparavant. »

    Les premiers signes tangibles ne sont pas apparus face au Brésil ou à l’Argentine, mais lors des rencontres avec Trinité-et-Tobago, l’Arabie saoudite et Haïti, puis contre le Costa Rica et le Guatemala. Ce n’est pas dans les grands amicaux que les bases se sont posées, mais durant la Gold Cup, un mois d’errance estivale à travers les États-Unis, privé de ses plus grandes stars.

    C’est durant cet été-là que les attentes ont été redéfinies. Des standards clairs ont été fixés en matière d’effort, d’engagement et de dévouement. Qui refuse de s’y conformer n’a pas sa place en sélection, tranche Pochettino. Privé de plusieurs cadres, le technicien s’appuie donc sur un mélange de jeunes ambitieux et de vétérans déterminés à se signaler. Cette alchimie les conduit jusqu’en finale, perdue face au Mexique, mais elle remet l’équipe sur les rails.

    Après une défaite initiale contre la Corée du Sud en début de programme automnal, les États-Unis sont restés invaincus face au Japon, à l’Équateur, à l’Australie, au Paraguay et à l’Uruguay, ne concédant qu’un seul match nul. Ils ont conclu l’année 2025 en apothéose en dominant l’Uruguay 5-1.

    Si des revers cuisants contre la Belgique et le Portugal en mars ont temporairement terni ce tableau, l’équipe de Pochettino a entamé son stage de préparation au Mondial de la meilleure manière, en dominant 3-2 le Sénégal, puissance africaine.

    L’ambiance est au beau fixe aux États-Unis, bien plus qu’elle ne l’a été durant la majeure partie du cycle. Suffisant pour atteindre l’objectif initial de Pochettino : remporter la Coupe du monde ?


  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Des raisons d'y croire ?

    Il est temps de lever le voile sur un secret de polichinelle : les États-Unis ne remporteront probablement pas la Coupe du monde. Il y a tout simplement trop d’équipes talentueuses dans ce tournoi, trop de formations aguerries qui ne commettent pas d’erreurs. Même si cette sélection figurait parmi les favorites, les statistiques sont contre elle, simplement en raison du niveau de qualité qui règne au sommet.

    Rappelons que la mission de Pochettino n’était pas de remporter la Coupe du monde, mais de faire croire aux États-Unis qu’ils en sont capables. Peut-être pas cette année, peut-être pas dans quatre ans, mais un jour : Pochettino peut-il convaincre le pays que le moment viendra bientôt où les États-Unis brandiront le trophée le plus emblématique du sport ?

    Au fond, l’ère Pochettino repose entièrement sur la conviction : confiance en l’entraîneur principal et en sa capacité à mener l’équipe en Coupe du monde, foi en un groupe de joueurs souvent qualifiés de « génération dorée », capables d’en inspirer bien d’autres. La foi en un programme qui se construit depuis près de 32 ans, depuis l’été 1994, lorsque le football américain s’est imposé pour la toute première fois sur la scène mondiale.

    Dans cette optique, Pochettino n’a cessé de marteler son message. Il a régulièrement évoqué le « Miracle sur glace ». Il a souvent demandé : « Pourquoi pas nous ? » Et, surtout, il a inventé un slogan.

    « Soyons réalistes », a-t-il lancé à son groupe, « et réalisons l’impossible. » 

    Alors que son passage à la tête de la sélection américaine touche peut-être à son terme, l’Argentin maintient le cap avec audace. Reste à savoir si cette audace produira des résultats tangibles : seul le temps – et les dieux du football – le diront.

    En attendant que les États-Unis le découvrent, Pochettino invite l’Amérique à embarquer dans cette aventure et à croire en lui et en son équipe à chaque étape du parcours.

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