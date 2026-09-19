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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Mauricio Pochettino subit un coup dur majeur alors que le jeune talent de Bundesliga Noahkai Banks rejette l’équipe des États-Unis au profit de l’Allemagne

Allemagne
N. Banks
États-Unis
M. Pochettino
Augsbourg
Bundesliga

Mauricio Pochettino et l’équipe nationale masculine des États-Unis ont subi un coup dur majeur après que le très prometteur défenseur Noahkai Banks a engagé son avenir international avec l’Allemagne. Le défenseur central de 19 ans d’Augsbourg, qui avait auparavant représenté les États-Unis chez les jeunes, va désormais déposer auprès de la FIFA une demande de changement unique d’association pour représenter le pays d’origine de sa mère.

  • Un coup dur majeur pour l’équipe des États-Unis

    Le défenseur binational très convoité Banks a officiellement engagé son avenir international avec l’Allemagne. La Fédération allemande de football a annoncé cette décision vendredi, mettant définitivement fin à un long bras de fer avec les États-Unis.

    Cette nouvelle constitue un revers important pour la sélection américaine. L’équipe des États-Unis apparaît actuellement particulièrement juste au poste de défenseur central, ce qui fait de la perte de ce prospect de 19 ans un coup particulièrement dur à encaisser pour le sélectionneur Pochettino.

    Aux côtés de l’attaquant binational tunisien du Karlsruher SC Louey Ben Farhat, Banks a désormais accepté un parcours dédié au sein du système des équipes nationales allemandes.

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  • FC Augsburg v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    L’Allemagne sécurise avec succès ses cibles prioritaires

    Le sélectionneur de l'Allemagne Espoirs, Antonio Di Salvo, a clairement affiché sa satisfaction après avoir obtenu l'arrivée de ces adolescents très prometteurs. La DFB avait identifié les deux joueurs comme des renforts prioritaires pour consolider ses rangs de jeunes. Di Salvo a expliqué aux médias comment cette opération avait abouti après l'annonce.

    « Nous sommes en contact avec eux deux depuis un certain temps maintenant et nous avions concentré nos efforts sur eux », a déclaré Di Salvo sur le site de la DFB. « Je suis très heureux que nous ayons pu leur présenter une perspective d'avenir avec l'Allemagne et qu'ils y aient adhéré. »

  • Le voyage de Honolulu à Augsbourg

    Né à Hawaï d’un père américain et d’une mère allemande, Banks a déménagé en Europe alors qu’il n’avait que sept semaines. Il a ensuite gravi les échelons du centre de formation d’Augsbourg, avant de percer en équipe première et de comptabiliser 35 apparitions toutes compétitions confondues.

    Banks avait auparavant représenté les États-Unis lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans 2023 et semblait dans un premier temps prêt à adhérer pleinement au projet américain. En février, il s’était montré très élogieux à propos de l’environnement de l’USMNT, révélant que des stars confirmées comme Christian Pulisic et Tim Weah avaient rendu sa transition particulièrement accueillante.

    Malgré cette expérience positive, l’adolescent a décliné une invitation à un rassemblement des États-Unis en mars. La semaine dernière, Pochettino a reconnu que la situation restait totalement ouverte, notant : « Nous sommes en contact avec tous les potentiels binationaux. Je pense qu’il est important pour nous de voir, bien sûr, parce que c’est le lien. »

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  • Noahkai Banks, AugsburgGetty

    Dans l’attente du feu vert officiel de la FIFA

    Comme Banks a représenté les États-Unis dans un tournoi de jeunes reconnu par la FIFA, sa décision n’est pas encore totalement finalisée sur le plan administratif. Il doit désormais déposer officiellement auprès de l’instance dirigeante du football mondial une demande unique de changement d’association.

    Vendredi, le portail officiel de la FIFA qui suit les changements de sélection internationale indiquait que son dossier n’avait pas encore été traité. Cependant, une fois cette demande de routine approuvée, le défenseur sera officiellement autorisé à rejoindre l’équipe d’Allemagne U21 de Di Salvo.