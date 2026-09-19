Le défenseur binational très convoité Banks a officiellement engagé son avenir international avec l’Allemagne. La Fédération allemande de football a annoncé cette décision vendredi, mettant définitivement fin à un long bras de fer avec les États-Unis.

Cette nouvelle constitue un revers important pour la sélection américaine. L’équipe des États-Unis apparaît actuellement particulièrement juste au poste de défenseur central, ce qui fait de la perte de ce prospect de 19 ans un coup particulièrement dur à encaisser pour le sélectionneur Pochettino.

Aux côtés de l’attaquant binational tunisien du Karlsruher SC Louey Ben Farhat, Banks a désormais accepté un parcours dédié au sein du système des équipes nationales allemandes.