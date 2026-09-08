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Mauricio Pochettino sort du silence sur le transfert avorté de Folarin Balogun à Everton alors que le sélectionneur des États-Unis prévoit des discussions de « soutien »
Le sélectionneur des États-Unis prévoit d’appeler Balogun
Pochettino a révélé son intention de prendre contact avec Balogun après le transfert avorté de l’attaquant à Everton lors du dernier jour du mercato. Le joueur de 25 ans reste un joueur de Monaco après avoir renoncé à un retour en Premier League à la onzième heure. Alors qu’un accord aurait, selon certaines informations, été trouvé entre toutes les parties, Everton a soulevé des questions concernant la visite médicale de l’attaquant.
Cette situation a conduit Balogun à reconsidérer ses options, ce qui l’a finalement amené à refuser le transfert et à rester en Ligue 1 pour le moment. Pochettino, qui s’exprimait lundi en visioconférence depuis Londres, a confirmé qu’il n’avait pas encore parlé à l’attaquant, mais qu’il comptait pleinement lui apporter son soutien.
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Pochettino offre de l’espace et du soutien
Pochettino a reconnu que gérer ce type de situation est compliqué pour un sélectionneur, mais il reste pleinement aux côtés de Balogun. L’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham veut s’assurer que l’attaquant trouve un environnement dans lequel il peut s’épanouir.
« C’est difficile parce que vous ne pouvez pas influencer la décision et vous devez seulement soutenir ce qu’ils font avec les personnes qui prennent les décisions », a déclaré Pochettino, cité par ESPN.
« Bien sûr, dans certains cas particuliers, [comme] Flo, je l’appellerai dans les prochains jours parce que je veux lui laisser un peu d’espace après tout ce qui s’est passé avec sa situation à Everton.
« Je veux savoir de sa bouche ce qui s’est passé, mais en lui offrant toujours notre soutien et en étant à leurs côtés, et c’est tout. Je pense que c’est un joueur important pour nous, il a été un joueur important pendant la Coupe du monde, et j’espère qu’en étant à Monaco, ou ailleurs, il pourra trouver le meilleur endroit pour donner le meilleur de lui-même. »
Monaco évoque des doutes sur la visite médicale
La décision de Balogun de faire capoter son transfert à Everton est née d’une immense frustration quant à la manière dont le club de la Mersey a géré les dernières étapes des négociations. Le directeur sportif de Monaco, Thiago Scuro, a éclairé l’état d’esprit de l’attaquant peu après la fermeture du mercato. Selon Scuro, Balogun ne se sentait pas à l’aise à l’idée de signer un contrat de longue durée après les examens médicaux.
« L’allégation de Balogun est la suivante : “Je ne me sens pas bien par rapport à la manière dont le club m’a traité, à la manière dont l’équipe médicale a suscité des doutes sur mon avenir ou sur ma santé. Je ne suis pas à l’aise à l’idée de signer un long contrat ici après la façon dont nous avons terminé le mercato ici” », a révélé Scuro.
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Quelle est la prochaine étape pour Balogun ?
Balogun fait désormais face à un avenir incertain à Monaco, alors que ses options de transfert immédiates continuent de se réduire. Avec la fermeture des principales fenêtres de mercato en Europe, ses chances de décrocher un départ de la Principauté sont extrêmement limitées. Quelques championnats alternatifs restent toutefois ouverts. La fenêtre de la Saudi Pro League court jusqu’au 12 octobre, offrant une possible porte de sortie, tandis que les clubs du Portugal, du Brésil et du Mexique ont eux aussi jusqu’à la mi-septembre pour boucler d’éventuelles opérations tardives.
Si aucun transfert ne se concrétise, Balogun devra se battre pour sa place à Monaco et retrouver son meilleur niveau afin de rester un élément central des plans de Pochettino avec l’USMNT.
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