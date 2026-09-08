Mauricio Pochettino sort du silence sur le transfert avorté de Folarin Balogun à Everton alors que le sélectionneur des États-Unis prévoit des discussions de « soutien »

Pochettino a reconnu que gérer ce type de situation est compliqué pour un sélectionneur, mais il reste pleinement aux côtés de Balogun. L’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham veut s’assurer que l’attaquant trouve un environnement dans lequel il peut s’épanouir.

« C’est difficile parce que vous ne pouvez pas influencer la décision et vous devez seulement soutenir ce qu’ils font avec les personnes qui prennent les décisions », a déclaré Pochettino, cité par ESPN.

« Bien sûr, dans certains cas particuliers, [comme] Flo, je l’appellerai dans les prochains jours parce que je veux lui laisser un peu d’espace après tout ce qui s’est passé avec sa situation à Everton.

« Je veux savoir de sa bouche ce qui s’est passé, mais en lui offrant toujours notre soutien et en étant à leurs côtés, et c’est tout. Je pense que c’est un joueur important pour nous, il a été un joueur important pendant la Coupe du monde, et j’espère qu’en étant à Monaco, ou ailleurs, il pourra trouver le meilleur endroit pour donner le meilleur de lui-même. »