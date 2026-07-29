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Mauricio Pochettino serait proche d’un contrat de quatre ans pour faire son retour à la tête de l’USMNT après un flou contractuel
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Un accord presque conclu
Les deux parties sont proches de conclure un accord, même si les modalités financières ne sont pas encore claires. Le légendaire commentateur Andres Cantor a été le premier à annoncer mardi soir qu’un accord était proche. The Athletic a ajouté mercredi matin que les choses évoluent dans la bonne direction. U.S. Soccer a proposé une prolongation à Pochettino avant la Coupe du monde, mais les discussions ont été mises en pause pendant le parcours des États-Unis.
Pochettino a répété à plusieurs reprises sa volonté de rester à ce poste, et a laissé entendre que la porte pourrait être ouverte à un nouvel accord après la défaite des États-Unis contre la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde.
« En ce moment, il s’agit de se reposer un peu, de réfléchir, d’avoir des discussions avec la fédération pour voir quelle sera la décision. Je suis très heureux. Nous avons construit une très bonne relation », a-t-il déclaré.
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Des progrès ont été réalisés
Les informations de mercredi font suite au parcours honorable des États-Unis en Coupe du monde. Ils ont remporté deux de leurs trois matches de groupe à domicile et ont terminé en tête du groupe avant de battre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, offrant au programme sa première victoire en phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis 2002.
Les États-Unis ont finalement été sortis de la compétition par une équipe de Belgique irrésistible, s’inclinant 4-1 en huitièmes de finale moins de 72 heures après que la suspension de Folarin Balogun consécutive à son carton rouge a été levée de manière controversée par la FIFA.
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Des approches avec des clubs ?
Bien qu’un nouvel accord prolonge le contrat de Pochettino, cela ne garantirait pas nécessairement qu’il reste au sein du programme pendant toute sa durée. Il a rencontré Milan alors que le club cherchait un successeur à Max Allegri après la saison 2026, tandis que son nom a également été associé au poste de Brentford avant la campagne 2025-2026.
Pochettino possède une vaste expérience en Premier League, après avoir auparavant entraîné Southampton, Tottenham et Chelsea, et pourrait continuer à être envisagé pour des postes dans des clubs européens.
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Un engagement à long terme
Un accord de quatre ans placerait Pochettino en position de diriger les États-Unis lors de deux tournois majeurs : la Copa America 2028, qui, selon certaines informations, pourrait être organisée aux États-Unis, et la Coupe du monde 2030.
La Fédération américaine a également indiqué qu’elle avait l’intention de réexaminer son système de développement des jeunes, même si le rôle que Pochettino y jouerait reste flou.
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