Les deux parties sont proches de conclure un accord, même si les modalités financières ne sont pas encore claires. Le légendaire commentateur Andres Cantor a été le premier à annoncer mardi soir qu’un accord était proche. The Athletic a ajouté mercredi matin que les choses évoluent dans la bonne direction. U.S. Soccer a proposé une prolongation à Pochettino avant la Coupe du monde, mais les discussions ont été mises en pause pendant le parcours des États-Unis.

Pochettino a répété à plusieurs reprises sa volonté de rester à ce poste, et a laissé entendre que la porte pourrait être ouverte à un nouvel accord après la défaite des États-Unis contre la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

« En ce moment, il s’agit de se reposer un peu, de réfléchir, d’avoir des discussions avec la fédération pour voir quelle sera la décision. Je suis très heureux. Nous avons construit une très bonne relation », a-t-il déclaré.