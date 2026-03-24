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Mauricio Pochettino, sélectionneur de l'équipe nationale américaine, avoue que « le football anglais lui manque » alors que des rumeurs font état d'un retour à Tottenham
Une tentative de retrouvailles qui a échoué
Il est apparu que les Spurs avaient officiellement tenté de faire revenir Pochettino au club dès 2021. Alors qu’il entraînait le Paris Saint-Germain, Tottenham avait contacté son ancien entraîneur après le limogeage de José Mourinho en avril de cette année-là. À l'époque, les Spurs étaient à la recherche d'un successeur permanent avant de finalement nommer Nuno Espirito Santo. Pochettino, qui a dirigé 293 matches lors de son premier passage au club, reste une figure légendaire parmi les supporters.
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Les offres d'emploi de Poch au PSG
Dans une interview sans détours accordée à L’Équipe, l’entraîneur de 54 ans a été interrogé sur la question de savoir si les Spurs l’avaient contacté après ses six premiers mois à Paris. Il a révélé : « Pas seulement Tottenham. D’autres très grands clubs aussi. À la fin de cette saison de six mois, il y avait un peu de… Eh bien, avec toute cette situation liée au COVID, la situation du club a créé une certaine instabilité. À tous les niveaux. Il y a eu une période de changement, des situations inconfortables, des situations qui… qui ne donnaient pas l’impression qu’il était possible de travailler dans un environnement stable, comme celui dont nous disposons aujourd’hui. J’ai apprécié mon expérience au PSG. Mais j’avais d’autres options, que j’ai partagées avec le club, mais ils ont choisi de n’en écouter aucune. »
Toujours adulé par les supporters des Spurs
Le lien indéfectible qui unit Pochettino aux fidèles supporters de Tottenham a récemment été immortalisé par les caméras dans des circonstances particulières. Alors qu’il se rendait à Madrid pour le match de Ligue des champions opposant son club à l’Atlético au stade Metropolitano, le sélectionneur de l’équipe nationale américaine s’est retrouvé dans le même avion qu’un important groupe de supporters en déplacement, qui se sont rapidement mis à chanter pour rendre hommage à leur ancien entraîneur. Ce respect mutuel trouve ses racines dans une profonde affection pour le football britannique, comme l’a confié Pochettino, qui a également entraîné Southampton et Chelsea : « Le monde du football en Angleterre me manque. J’adore ce pays, sa culture, sa culture du football. Pour toute personne dotée d’un esprit de compétition qui souhaite se mesurer aux autres et tester ses limites, c’est l’endroit idéal. Ici, il faut constamment donner le meilleur de soi-même. »
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Décision prise après la Coupe du monde
Pochettino se consacre actuellement à la préparation de la sélection américaine en vue de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera sur son propre territoire. Les États-Unis y affronteront un groupe comprenant le Paraguay, l'Australie et le vainqueur de la voie C de l'UEFA, pour lequel s'affrontent encore la Turquie, la Roumanie, la Slovaquie et le Kosovo. Bien que le tournoi se termine en juillet, son calendrier coïncide parfaitement avec le coup d'envoi de la saison 2026-2027 de la Premier League, prévu le 22 août, ce qui pourrait ouvrir la voie à son retour dans le football anglais.