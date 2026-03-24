Mauricio Pochettino, sélectionneur de l'équipe nationale américaine, avoue que « le football anglais lui manque » alors que des rumeurs font état d'un retour à Tottenham

Dans une interview sans détours accordée à L’Équipe, l’entraîneur de 54 ans a été interrogé sur la question de savoir si les Spurs l’avaient contacté après ses six premiers mois à Paris. Il a révélé : « Pas seulement Tottenham. D’autres très grands clubs aussi. À la fin de cette saison de six mois, il y avait un peu de… Eh bien, avec toute cette situation liée au COVID, la situation du club a créé une certaine instabilité. À tous les niveaux. Il y a eu une période de changement, des situations inconfortables, des situations qui… qui ne donnaient pas l’impression qu’il était possible de travailler dans un environnement stable, comme celui dont nous disposons aujourd’hui. J’ai apprécié mon expérience au PSG. Mais j’avais d’autres options, que j’ai partagées avec le club, mais ils ont choisi de n’en écouter aucune. »