ZUMA Press Wire
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Mauricio Pochettino s’en prend à Manchester City au sujet des infractions financières, alors que le sélectionneur des États-Unis affirme qu’aucune sanction ne peut réparer une Premier League « abîmée »
Manchester City reconnu coupable dans une décision historique
De récents rapports ont confirmé que Manchester City a été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation concernant des violations des règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018. Au cours de cette période de neuf ans, le club mancunien a remporté trois titres de champion, une FA Cup et trois League Cups. Des moments légendaires de cette époque, dont le but décisif de Sergio Aguero pour le titre contre Queens Park Rangers en 2012, font désormais l’objet d’un examen public intense quant à leur légitimité.
Alors que City remportait des trophées, Pochettino dirigeait Tottenham sous de strictes contraintes financières. Les Spurs sont notamment restés 18 mois sans recruter le moindre joueur afin de financer leur nouveau stade, terminant troisièmes en 2017-2018 et deuxièmes la saison précédente derrière une équipe de Chelsea qui a elle aussi enfreint les règles financières.
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« La justice sportive n’existait pas »
S’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur avant le match entre les États-Unis et le Chili, Pochettino a dit son incrédulité face à l’ampleur sans précédent du verdict. Le technicien argentin s’est interrogé sur la manière dont les dirigeants du championnat ont laissé des violations aussi répandues se produire sans être détectées pendant aussi longtemps.
« Il est très difficile, quand sur 115 chefs d’accusation vous êtes reconnu coupable de 114, de savoir quelle devrait être la sanction pour qu’elle soit juste », a déclaré Pochettino. « Parce qu’il y a d’autres clubs comme Nottingham Forest ou Everton qui ont enfreint les règles et ont reçu des sanctions différentes, qu’il s’agisse de retraits de points ou d’amendes. C’est une situation très difficile qui suscite l’étonnement compte tenu de l’ampleur du verdict. Et il est aussi légitime de se demander où étaient les contrôles pour que les règles puissent être enfreintes de cette manière. C’est ce qui retient le plus mon attention. »
L’ancien entraîneur de Chelsea a également regretté la manière dont ces infractions jettent une ombre sur les succès passés. « C’est une situation très triste parce que ce qui avait déjà été accompli et célébré n’était peut-être pas réel, et ce qui n’était pas si bon aurait pu être meilleur », a-t-il ajouté. « Nous avons traversé une période où la justice sportive n’existait pas. Si les accusations sont prouvées, il est très difficile de réparer ce qui s’est passé. J’espère qu’au moins cela servira à garantir l’égalité à l’avenir. »
Un héritage terni pour le football anglais
Cette révélation est particulièrement amère pour Pochettino, qui a mené Tottenham jusqu’à une finale de la Ligue des champions en 2019 avec un budget dérisoire. Il a souligné l’écart flagrant entre l’austérité de son ancien club et la puissance financière de ses rivaux.
« C’était un gros désavantage parce que nous nous battions parmi les meilleures équipes et atteignions une finale de la Ligue des champions [en 2019] », a expliqué Pochettino. « Pourquoi ces contrôles étaient-ils si stricts avec nous et pas autant avec les autres ? C’est pour cela que je dis que tout est très étrange, et le problème, c’est que tout se brouille. S’il est vrai qu’ils ont enfreint 114 règles, nous avons traversé une période de tromperie. Aucun type de sanction ne permettra de réparer ce qui a été fait, et les contrôles de la Premier League sont gravement atteints. »
Pochettino a également évoqué ses anciennes batailles pour le titre avec Chelsea, en remettant en question l’équité de ces campagnes. Il a conclu : « J’ai dit à l’époque, concernant la situation de Chelsea, quand nous luttions avec eux pour le titre alors que j’étais à Tottenham, qu’ils étaient meilleurs parce qu’ils avaient pris plus de points, mais en enfreignant les règles. Comment répare-t-on cela ? »
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Des tests sud-américains attendent l’USMNT
Après avoir tourné la page du tumulte du football anglais, Pochettino doit désormais se concentrer sur son projet actuel avec l'équipe nationale masculine des États-Unis. Les États-Unis affrontent le Chili lors d'un match amical mardi, alors qu'ils poursuivent leur préparation sous les ordres du nouveau sélectionneur.
Après ce duel face à la sélection sud-américaine, les États-Unis concluront leur calendrier de la fenêtre internationale de septembre/octobre avec deux sérieux tests continentaux contre le Mexique et le Canada. Ces rencontres seront cruciales pour permettre à Pochettino d'évaluer son groupe en vue des prochaines compétitions officielles.
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