Mauricio Pochettino s’en prend à Manchester City au sujet des infractions financières, alors que le sélectionneur des États-Unis affirme qu’aucune sanction ne peut réparer une Premier League « abîmée »

S’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur avant le match entre les États-Unis et le Chili, Pochettino a dit son incrédulité face à l’ampleur sans précédent du verdict. Le technicien argentin s’est interrogé sur la manière dont les dirigeants du championnat ont laissé des violations aussi répandues se produire sans être détectées pendant aussi longtemps.

« Il est très difficile, quand sur 115 chefs d’accusation vous êtes reconnu coupable de 114, de savoir quelle devrait être la sanction pour qu’elle soit juste », a déclaré Pochettino. « Parce qu’il y a d’autres clubs comme Nottingham Forest ou Everton qui ont enfreint les règles et ont reçu des sanctions différentes, qu’il s’agisse de retraits de points ou d’amendes. C’est une situation très difficile qui suscite l’étonnement compte tenu de l’ampleur du verdict. Et il est aussi légitime de se demander où étaient les contrôles pour que les règles puissent être enfreintes de cette manière. C’est ce qui retient le plus mon attention. »

L’ancien entraîneur de Chelsea a également regretté la manière dont ces infractions jettent une ombre sur les succès passés. « C’est une situation très triste parce que ce qui avait déjà été accompli et célébré n’était peut-être pas réel, et ce qui n’était pas si bon aurait pu être meilleur », a-t-il ajouté. « Nous avons traversé une période où la justice sportive n’existait pas. Si les accusations sont prouvées, il est très difficile de réparer ce qui s’est passé. J’espère qu’au moins cela servira à garantir l’égalité à l’avenir. »



