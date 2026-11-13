Mauricio Pochettino nommé entraîneur de Manchester United : son départ de la sélection américaine confirmé quelques mois seulement après la signature d’un nouveau contrat
- IMAGO / ZUMA Press Wire
La situation à Manchester United
L’annonce de vendredi intervient après plusieurs jours de spéculations sur l’avenir de Pochettino. La sélection américaine était en rassemblement pour préparer un prochain match de Ligue des nations de la CONCACAF face à Haïti, mais les informations liant Pochettino au poste d’entraîneur de Manchester United ont dominé l’actualité.
Ces informations sont apparues en début de semaine, mais les choses se sont accélérées jeudi, lorsque Manchester United a officialisé le licenciement de Michael Carrick. Le club avait ainsi les mains libres pour recruter Pochettino, dont le nom est associé au poste à Old Trafford depuis son passage à Tottenham.
Cette piste s’est finalement concrétisée : l’entraîneur de 54 ans a signé un contrat de deux ans et demi pour prendre les rênes de Manchester United.
- Getty Images Sport
Et la sélection masculine des États-Unis ?
Bien que Pochettino ait confirmé son arrivée à Manchester United, il dirigera d’abord deux derniers matches contre Haïti. Le premier aura lieu samedi à Miami, avant une nouvelle confrontation mardi à Cincinnati, qui marquera la fin de l’ère Pochettino.
La sélection américaine entamera ensuite la recherche d’un entraîneur et aura le temps de la mener en profondeur. L’équipe doit se réunir en décembre pour un stage composé majoritairement de joueurs de MLS, sous la direction de Steve Cherundolo, sélectionneur des moins de 23 ans. Mais ce stage aura lieu en dehors d’une fenêtre internationale de la FIFA. Les prochains matches officiels de l’équipe pourraient donc se jouer en mars, même si ces éventuelles rencontres de Ligue des nations dépendront de ses résultats contre Haïti lors de cette fenêtre internationale.
- ZUMA Press Wire
Ce qui a été dit
« Avoir l’occasion de porter l’écusson des États-Unis a été l’un des plus grands honneurs de ma carrière. Nous sommes profondément reconnaissants envers les joueurs pour leur engagement, envers les supporters pour leur confiance et envers la Fédération pour avoir toujours soutenu notre staff et créé les occasions d’avoir un impact sur la culture du football dans ce grand pays », a déclaré Pochettino.
« Nous tenons à remercier Cindy Parlow Cone, JT Batson et Dan Helfrich pour leur partenariat et les remarquables relations de travail que nous avons entretenues avec eux tout au long de notre séjour ici. Les États-Unis disposent d’un immense vivier de talents, des équipes de jeunes jusqu’à l’équipe senior, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous croyons tant à l’avenir d’U.S. Soccer. Vous aurez toujours une place particulière dans nos cœurs, et nous soutiendrons les équipes chaque fois qu’elles entreront sur le terrain. »
- IMAGO / Anadolu Agency
Pochettino a pris les rênes de l’USMNT en septembre 2024, succédant à Gregg Berhalter après l’élimination prématurée de l’équipe en Copa América. Sa mission était simple : mener l’USMNT vers de nouveaux sommets à la Coupe du monde. Le chemin pour y parvenir, en revanche, ne l’était pas.
Après deux défaites retentissantes en Ligue des nations 2025, Pochettino a engagé un changement de culture qui a débuté lors de la Gold Cup de cet été-là. Avec un effectif composé en grande partie de jeunes joueurs, l’équipe s’est hissée jusqu’en finale avant de s’incliner face au Mexique. Pochettino quitte ainsi la sélection en devenant le premier sélectionneur permanent de l’ère moderne à ne remporter aucun trophée.
Mais tous les regards étaient, en définitive, tournés vers la Coupe du monde. Lors du tournoi, l’USMNT a brillé en phase de groupes, s’imposant aisément face au Paraguay et à l’Australie avant qu’une équipe remaniée ne s’incline de justesse contre la Turquie. Les États-Unis ont ensuite entamé la phase à élimination directe par une victoire face à la Bosnie-Herzégovine, malgré le carton rouge de Folarin Balogun, devenu tristement célèbre, mais ont subi une défaite humiliante contre la Belgique en huitièmes de finale. Ce revers semblait mettre fin à l’ère Pochettino, mais celle-ci s’est poursuivie lorsqu’il a annoncé, en août, qu’il resterait pour un deuxième cycle dans le cadre d’un contrat de quatre ans.
Il n’a passé qu’un peu plus de 100 jours sous ce contrat de quatre ans avant que l’intérêt de Manchester United ne l’attire ailleurs. Pour le libérer de ce contrat, Manchester United a dû verser 10 millions de dollars à U.S. Soccer, ainsi que 2 millions de dollars supplémentaires pour s’attacher également les services des membres de son staff de confiance.
Au total, Pochettino a enregistré 21 victoires, 12 défaites et deux matchs nuls en 35 rencontres. Durant ses deux années en poste, 75 joueurs différents ont obtenu au moins une sélection.
- IMAGO / APL
Et maintenant ?
Après les deux matches contre Haïti, Pochettino et son staff se rendront à Manchester pour commencer à préparer son premier match : un déplacement à Liverpool le 22 novembre. Manchester United abordera cette rencontre à la 18e place du championnat, après n’avoir remporté qu’un seul de ses dix premiers matches de Premier League cette saison.
De son côté, U.S. Soccer lancera la recherche d’un sélectionneur sous la direction de son directeur général, JT Batson, et de son directeur des opérations, Dan Helfrich, ainsi que de responsables de la fédération, dont Emma Hayes, sélectionneuse de l’équipe féminine des États-Unis, et Oguchi Onyewu, vice-président chargé du sport. La fédération indique qu’elle évaluera des candidats aux « profils très divers ».
« Avec cette excellente combinaison de joueurs expérimentés, de jeunes talents remarquables et d’installations de classe mondiale, nous avons confiance en l’avenir de cette équipe », a déclaré Batson. « Nous recherchons un leader dont le talent, l’expérience et la conviction sont à la hauteur de notre ambition, qui saura s’appuyer sur la culture et le parcours désormais en place et aider la sélection masculine des États-Unis à franchir un nouveau cap. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles