Pochettino a pris les rênes de l’USMNT en septembre 2024, succédant à Gregg Berhalter après l’élimination prématurée de l’équipe en Copa América. Sa mission était simple : mener l’USMNT vers de nouveaux sommets à la Coupe du monde. Le chemin pour y parvenir, en revanche, ne l’était pas.

Après deux défaites retentissantes en Ligue des nations 2025, Pochettino a engagé un changement de culture qui a débuté lors de la Gold Cup de cet été-là. Avec un effectif composé en grande partie de jeunes joueurs, l’équipe s’est hissée jusqu’en finale avant de s’incliner face au Mexique. Pochettino quitte ainsi la sélection en devenant le premier sélectionneur permanent de l’ère moderne à ne remporter aucun trophée.

Mais tous les regards étaient, en définitive, tournés vers la Coupe du monde. Lors du tournoi, l’USMNT a brillé en phase de groupes, s’imposant aisément face au Paraguay et à l’Australie avant qu’une équipe remaniée ne s’incline de justesse contre la Turquie. Les États-Unis ont ensuite entamé la phase à élimination directe par une victoire face à la Bosnie-Herzégovine, malgré le carton rouge de Folarin Balogun, devenu tristement célèbre, mais ont subi une défaite humiliante contre la Belgique en huitièmes de finale. Ce revers semblait mettre fin à l’ère Pochettino, mais celle-ci s’est poursuivie lorsqu’il a annoncé, en août, qu’il resterait pour un deuxième cycle dans le cadre d’un contrat de quatre ans.

Il n’a passé qu’un peu plus de 100 jours sous ce contrat de quatre ans avant que l’intérêt de Manchester United ne l’attire ailleurs. Pour le libérer de ce contrat, Manchester United a dû verser 10 millions de dollars à U.S. Soccer, ainsi que 2 millions de dollars supplémentaires pour s’attacher également les services des membres de son staff de confiance.

Au total, Pochettino a enregistré 21 victoires, 12 défaites et deux matchs nuls en 35 rencontres. Durant ses deux années en poste, 75 joueurs différents ont obtenu au moins une sélection.