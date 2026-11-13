Mauricio Pochettino, futur entraîneur de Manchester United, mis en garde contre « la foule » et conseillé sur les « poids morts » : un champion de Premier League explique quand l’Argentin sera jugé
Pochettino sur le point de succéder à Carrick à Old Trafford
Après une saison dernière conclue à la troisième place et par une qualification en Ligue des champions, qui avait fait renaître l'optimisme à Old Trafford, surnommé le « Théâtre des rêves », Manchester United a de nouveau fait marche arrière en ce début de saison 2026-2027.
L'irrégularité a coûté son poste à Carrick. L'ancien joueur de United, vainqueur de titres en Premier League et en Ligue des champions sous ce maillot, n'a tenu que 32 matches avant d'être démis de ses fonctions. Le club a décidé de prendre une autre direction.
Alors que les noms d'Eddie Howe et d'Antonio Conte avaient notamment été évoqués à un moment donné, Manchester United s'est tourné vers Pochettino, dont l'expérience en Angleterre joue également en sa faveur.
Le Sud-Américain de 54 ans a mené Tottenham jusqu'en finale de la Ligue des champions et possède une solide expérience, ayant également travaillé avec Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar au Paris Saint-Germain. Il ne prendra toutefois pas immédiatement ses fonctions à Old Trafford.
Pochettino va achever son mandat à la tête de la sélection des États-Unis en la guidant lors d'un quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF face à Haïti, disputé en matches aller-retour. Il ne recevra l'autorisation de rejoindre Manchester qu'aux premières heures de mercredi, heure britannique.
Manchester United doit se rendre à Anfield pour affronter son grand rival Liverpool le dimanche 22 novembre. Son nouvel entraîneur n'aura donc que quelques jours pour se pencher sur les nombreux problèmes dont il héritera et tenter d'y trouver des solutions.
- Getty
Le nouvel entraîneur de Manchester United a plusieurs problèmes à régler
Interrogé sur le fait de savoir si cela pose problème, Parker, double champion de Premier League, qui s’exprimait en partenariat avec Football Ticket Net, l’agent officiel de billetterie du FC Barcelone, a déclaré à GOAL : « Il n’aura pas le temps de régler quoi que ce soit. Même si on lui donnait deux semaines, est-ce que ce serait suffisant avec cette équipe ? Ça ne changerait rien. »
« On ne peut pas vraiment les juger quand ils affrontent Liverpool, parce que ça ne me surprendrait pas qu’ils aillent là-bas et livrent une prestation incroyable, avec une combativité et un engagement qu’on ne leur a pas vus de façon régulière depuis un bon moment. Et tout le monde les félicitera. C’est ce qui se passe généralement quand ce genre de match arrive, à l’Emirates, à Anfield ou à l’Etihad. Le contexte est idéal, parce que si les joueurs ne parviennent pas à se motiver pour ces rencontres, alors il n’y a aucun espoir. »
« Ce sera donc intéressant de voir ce qu’il a à offrir, de l’observer sans recul, puis de le juger sur les matches qui suivront celui contre Liverpool. Ils doivent affronter Coventry dans les six prochains matches : un duel de bas de tableau. Je n’avais encore jamais dit ça de Manchester United ! Ils auront des matches lors desquels il faudra juger les joueurs, parce que personne ne les juge pour l’instant. »
« Chacun a son avis sur le niveau du nouvel entraîneur. Il aurait dû arriver bien plus tôt, car on en parlait déjà beaucoup. J’ai dit qu’il correspondait parfaitement à ce dont Manchester United avait besoin à ce poste, quelqu’un comme lui, mais seulement si les dirigeants lui donnent ce dont il a besoin. Et nous savons qu’ils ne le font pas. »
« Les gens parlent de lui et le qualifient d’éternel second. Pour être tout à fait honnête, vous pourriez faire venir n’importe quel entraîneur qui réussit actuellement, il ne réussirait pas maintenant. Manchester United ne doit pas parler de remporter le championnat. Le club doit chercher à retrouver de la stabilité, à se mettre en position d’enchaîner des performances régulières et à occuper une place proche de celle à laquelle il devrait se trouver aujourd’hui, compte tenu de tout ce qui s’est passé. »
« Tout le monde parle de Pochettino. Il n’a rien gagné, il a échoué en finale de la Ligue des champions, il a échoué à la tête de Tottenham face à Chelsea lors d’une finale, il a échoué à Chelsea. Ce n’est pas la question. »
« Il faut quelqu’un qui arrive, fasse d’eux une équipe et les remette sur une bonne dynamique, une dynamique prometteuse. Pas une dynamique qui pousse tout le monde à se dire : “Oh non, ça recommence”, parce que le club reste instable et ne veut pas dépenser son argent pour un joueur trop cher. Il n’y est pas obligé, puisqu’il continue de gagner des fortunes grâce à son histoire. »
Pochettino ira au bout de son mandat à la tête de l’USMNT
Interrogé plus avant sur la question de savoir si Manchester United aurait pu, ou dû, redoubler d’efforts pour faire venir Pochettino immédiatement, compte tenu de l’ampleur de la tâche qui l’attend, Parker, ancien défenseur de Manchester United, a ajouté : « Le club aurait peut-être dû mieux y réfléchir, mais sa façon de gérer la situation et de procéder ne surprend personne.
« Cela ne devrait pas vous étonner. ‹ Nous aurions dû le faire venir plus tôt pour préparer ce match › : pour l’instant, la préparation n’a pas vraiment porté ses fruits.
« Il faut quelqu’un qui arrive et identifie, au sein de l’effectif, les meneurs à l’origine des problèmes. Je pense qu’il suffit de voir depuis combien de temps certains de ces joueurs sont là pour comprendre qu’ils ne devraient plus être au club. Si le club veut réussir et mettre toutes les chances de son côté, il doit se séparer des DWs, ces joueurs devenus des poids morts. »
- gemini
Calendrier de Manchester United 2026-2027 : la série de matches avant le mercato de janvier
United doit disputer 10 matches, toutes compétitions confondues, avant l’ouverture du mercato de janvier, qui lui offrira l’occasion de renouveler son effectif en recrutant et en laissant partir des joueurs.
Cette série comprend des rencontres face à Liverpool, Newcastle, Coventry, au RB Leipzig, à Crystal Palace, à Arsenal, à Nottingham Forest et à Sunderland. Alors que United a chuté dans la zone de relégation de Premier League, Pochettino devra réussir ses débuts pour regagner le soutien des supporters mécontents et dissiper les craintes de voir son équipe entraînée dans la lutte pour le maintien.
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