Mauricio Pochettino, futur entraîneur de Manchester United, mis en garde contre « la foule » et conseillé sur les « poids morts » : un champion de Premier League explique quand l’Argentin sera jugé

Interrogé sur le fait de savoir si cela pose problème, Parker, double champion de Premier League, qui s’exprimait en partenariat avec Football Ticket Net, l’agent officiel de billetterie du FC Barcelone, a déclaré à GOAL : « Il n’aura pas le temps de régler quoi que ce soit. Même si on lui donnait deux semaines, est-ce que ce serait suffisant avec cette équipe ? Ça ne changerait rien. »

« On ne peut pas vraiment les juger quand ils affrontent Liverpool, parce que ça ne me surprendrait pas qu’ils aillent là-bas et livrent une prestation incroyable, avec une combativité et un engagement qu’on ne leur a pas vus de façon régulière depuis un bon moment. Et tout le monde les félicitera. C’est ce qui se passe généralement quand ce genre de match arrive, à l’Emirates, à Anfield ou à l’Etihad. Le contexte est idéal, parce que si les joueurs ne parviennent pas à se motiver pour ces rencontres, alors il n’y a aucun espoir. »

« Ce sera donc intéressant de voir ce qu’il a à offrir, de l’observer sans recul, puis de le juger sur les matches qui suivront celui contre Liverpool. Ils doivent affronter Coventry dans les six prochains matches : un duel de bas de tableau. Je n’avais encore jamais dit ça de Manchester United ! Ils auront des matches lors desquels il faudra juger les joueurs, parce que personne ne les juge pour l’instant. »

« Chacun a son avis sur le niveau du nouvel entraîneur. Il aurait dû arriver bien plus tôt, car on en parlait déjà beaucoup. J’ai dit qu’il correspondait parfaitement à ce dont Manchester United avait besoin à ce poste, quelqu’un comme lui, mais seulement si les dirigeants lui donnent ce dont il a besoin. Et nous savons qu’ils ne le font pas. »

« Les gens parlent de lui et le qualifient d’éternel second. Pour être tout à fait honnête, vous pourriez faire venir n’importe quel entraîneur qui réussit actuellement, il ne réussirait pas maintenant. Manchester United ne doit pas parler de remporter le championnat. Le club doit chercher à retrouver de la stabilité, à se mettre en position d’enchaîner des performances régulières et à occuper une place proche de celle à laquelle il devrait se trouver aujourd’hui, compte tenu de tout ce qui s’est passé. »

« Tout le monde parle de Pochettino. Il n’a rien gagné, il a échoué en finale de la Ligue des champions, il a échoué à la tête de Tottenham face à Chelsea lors d’une finale, il a échoué à Chelsea. Ce n’est pas la question. »

« Il faut quelqu’un qui arrive, fasse d’eux une équipe et les remette sur une bonne dynamique, une dynamique prometteuse. Pas une dynamique qui pousse tout le monde à se dire : “Oh non, ça recommence”, parce que le club reste instable et ne veut pas dépenser son argent pour un joueur trop cher. Il n’y est pas obligé, puisqu’il continue de gagner des fortunes grâce à son histoire. »