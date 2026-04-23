Mauricio Pochettino confirme son envie de revenir à Tottenham, tandis que le sélectionneur de l'équipe nationale américaine avoue qu'il « s'y sent comme chez lui »

Malgré ses récents passages sur les bancs du Paris Saint-Germain et de Chelsea, Pochettino n’a jamais caché son attachement profond à Tottenham. L’Argentin a passé plus de cinq ans à la tête des Lilywhites, les menant en finale de la Ligue des champions et leur permettant de lutter régulièrement pour les premières places de la Premier League. Il estime clairement que son histoire avec le club comporte un chapitre inachevé.

Dans un entretien accordé à FourFourTwo, l’Argentin se dit toujours « chez lui » à Tottenham et n’exclut pas un retour si les « conditions sont réunies », laissant ainsi planer l’hypothèse d’un deuxième mandat pour le technicien de 54 ans.