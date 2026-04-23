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Mauricio Pochettino confirme son envie de revenir à Tottenham, tandis que le sélectionneur de l'équipe nationale américaine avoue qu'il « s'y sent comme chez lui »
Un attachement affectif au nord de Londres
Malgré ses récents passages sur les bancs du Paris Saint-Germain et de Chelsea, Pochettino n’a jamais caché son attachement profond à Tottenham. L’Argentin a passé plus de cinq ans à la tête des Lilywhites, les menant en finale de la Ligue des champions et leur permettant de lutter régulièrement pour les premières places de la Premier League. Il estime clairement que son histoire avec le club comporte un chapitre inachevé.
Dans un entretien accordé à FourFourTwo, l’Argentin se dit toujours « chez lui » à Tottenham et n’exclut pas un retour si les « conditions sont réunies », laissant ainsi planer l’hypothèse d’un deuxième mandat pour le technicien de 54 ans.
- AFP
Retour sur le parcours de Tottenham
Le mandat de Pochettino chez les Spurs a été marqué par la promotion de jeunes talents tels que Harry Kane et Dele Alli, ainsi que par l’inauguration du nouveau stade ultramoderne du club. Bien qu’il n’ait pas remporté de trophée, son style de jeu offensif et la connexion profonde avec les supporters ont atteint des sommets inédits depuis des décennies. Cette complicité demeure une puissante source de motivation pour le tacticien argentin.
Avant son arrivée, les Spurs n’avaient pris part qu’à une seule Ligue des champions depuis la création de la Premier League ; sous son égide, le club s’est installé parmi l’élite continentale avec quatre participations d’affilée. L’apogée de cette ère de transformation coïncide avec la saison 2016-2017, où les Spurs luttent pour le titre et terminent deuxième avec 86 points, record du club. Ils atteignent ensuite la finale de la Ligue des champions 2019, avant de s’incliner face à Liverpool.
Les conditions idéales pour une réunion
Depuis 2019, le profil d’entraîneur de Pochettino a considérablement mûri. Il a enrichi son palmarès de titres en Ligue 1, en Coupe de France et au Trophée des Champions avec le Paris Saint-Germain, tout en menant les États-Unis à la deuxième place de la Gold Cup de la CONCACAF. Enrichi par ces expériences, y compris son passage difficile à Chelsea, l’entraîneur plus aguerri ne reviendrait aux Spurs que si le projet correspondait à ses ambitions désormais plus élevées.
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Quelle est la prochaine étape ?
Pour l’instant, la priorité absolue de Pochettino est de préparer les États-Unis pour une Coupe du monde à domicile, un projet ambitieux qu’il mène avec une « génération dorée » de talents américains. « Pour l’instant, il s’agit de profiter de la Coupe du monde », a-t-il ajouté. « Après cela, j’ai toujours dit que j’étais passé tout près de remporter la Premier League et la Ligue des champions, et je veux retenter ma chance. J'aimerais intégrer un projet capable de viser ces deux titres. »
Tottenham traverse une saison catastrophique : 18e du classement, le club lutte désespérément pour éviter la relégation avec seulement cinq matchs restants. Pour tenter de se maintenir, les Spurs ont récemment nommé Roberto De Zerbi, qui s’est engagé pour un contrat de cinq ans sans clause de résiliation en cas de descente.