Getty Images Sport
Traduit par
Matty Cash vise la gloire en Supercoupe de l’UEFA alors qu’Aston Villa se prépare à affronter le « meilleur club du monde », le Paris Saint-Germain
Les vainqueurs européens s'affrontent pour le trophée
Aston Villa se prépare à sa deuxième apparition en Supercoupe de l'UEFA, avec un affrontement contre le vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, à la Red Bull Arena mercredi. Le club de Birmingham a validé sa place pour cette rencontre en remportant la Ligue Europa grâce à une victoire 3-0 contre Fribourg, offrant au club son premier trophée européen depuis 44 ans. De son côté, le PSG a conservé avec succès son titre de champion national ainsi que la Coupe d'Europe lors de deux saisons consécutives, après avoir battu Arsenal aux tirs au but lors de la finale de gala de mai.
- Getty Images Sport
« Ils sont la meilleure équipe du monde »
Cash estime que la Supercoupe constitue le cadre idéal pour conclure le travail acharné et les accomplissements extraordinaires réalisés par l’équipe tout au long de la saison dernière.
Dans un entretien accordé au site officiel du club, l’arrière droit international polonais a couvert d’éloges l’équipe de Luis Enrique avant le rendez-vous à Leipzig, déclarant : « C’est énorme. Le manager en a parlé ces derniers jours ; la saison est terminée, mais il reste encore la Supercoupe, qui vient conclure le travail accompli la saison dernière. »
Cash voit cette rencontre comme une occasion en or de décrocher un autre trophée majeur, tout en reconnaissant l’ampleur du défi qui l’attend. Il a ajouté : « Nous affrontons une équipe fantastique qui est évidemment très courtisée. Je pense qu’en ce moment dans le football, c’est de loin la meilleure équipe du monde. J’espère que nous pourrons leur tenir tête.
« Quand nous les avons joués en Ligue des champions, nous les avons vraiment mis à l’épreuve. Villa Park était formidable ce soir-là, et j’espère que nous pourrons nous déplacer en nombre en Autriche et tout donner. C’est un match spécial pour nous. C’est une nouvelle occasion d’aller gagner un trophée, donc j’espère que nous pourrons tout donner et jouer notre chance à fond. »
L’entraîneur insuffle une mentalité de gagnant
Cette rencontre marque le troisième affrontement entre les deux équipes après leur quart de finale de Ligue des champions 2024-2025, au cours duquel le PSG s'est qualifié sur un score cumulé de 5-4. Le bilan personnel d'Emery en Supercoupe plane également sur cette affiche, puisque le technicien espagnol s'est incliné lors de chacune de ses trois précédentes apparitions avec Séville et Villarreal.
Cash a mis en avant la culture de la gagne qu'Emery a réussi à insuffler au groupe de Villa : « Depuis l'arrivée du manager, il a mis en place ce que signifie gagner et ce qu'il faut faire pour gagner. L'année dernière, nous parlions de remporter le trophée, et ces dernières années, nous avons terminé dans le top 4, le top 5 ou le top 6, pendant trois ou quatre années de suite maintenant. »
Il a souligné l'ambition à long terme du club de rester au sommet du football européen : « Nous plaçons la barre haut, en disputant des compétitions européennes et en faisant de bonnes choses en championnat, et je pense que c'est ce que tout le monde veut faire. Si vous êtes toujours là-haut, vous avez du succès en tant qu'équipe, en tant que club, donc avec les standards que nous fixons, les exigences que nous nous imposons en tant que groupe, il faut être à ce niveau. Le club, quand vous gagnez des titres et que vous êtes toujours là, vous voulez y rester. »
- AFP
Le match d’ouverture de la saison met l’effectif à l’épreuve
Cette rencontre constitue un test idéal de vivacité physique et tactique pour Aston Villa avant la nouvelle campagne de Premier League. Le match en Autriche offre également des retrouvailles immédiates avec l’ancien arrière gauche Lucas Digne, qui a récemment bouclé son retour au PSG après l’activation de sa clause libératoire.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles