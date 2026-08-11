Cash estime que la Supercoupe constitue le cadre idéal pour conclure le travail acharné et les accomplissements extraordinaires réalisés par l’équipe tout au long de la saison dernière.

Dans un entretien accordé au site officiel du club, l’arrière droit international polonais a couvert d’éloges l’équipe de Luis Enrique avant le rendez-vous à Leipzig, déclarant : « C’est énorme. Le manager en a parlé ces derniers jours ; la saison est terminée, mais il reste encore la Supercoupe, qui vient conclure le travail accompli la saison dernière. »

Cash voit cette rencontre comme une occasion en or de décrocher un autre trophée majeur, tout en reconnaissant l’ampleur du défi qui l’attend. Il a ajouté : « Nous affrontons une équipe fantastique qui est évidemment très courtisée. Je pense qu’en ce moment dans le football, c’est de loin la meilleure équipe du monde. J’espère que nous pourrons leur tenir tête.

« Quand nous les avons joués en Ligue des champions, nous les avons vraiment mis à l’épreuve. Villa Park était formidable ce soir-là, et j’espère que nous pourrons nous déplacer en nombre en Autriche et tout donner. C’est un match spécial pour nous. C’est une nouvelle occasion d’aller gagner un trophée, donc j’espère que nous pourrons tout donner et jouer notre chance à fond. »