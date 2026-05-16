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Matthijs de Ligt publie un message émouvant alors que le rêve de Coupe du monde d’une star de Manchester United prend fin
Une intervention chirurgicale met fin à la saison de De Ligt.
Manchester United a officiellement confirmé que De Ligt a subi une intervention chirurgicale pour soigner un problème de dos chronique. Âgé de 26 ans, le défenseur n’a plus porté le maillot des Red Devils depuis la fin de l’automne et va désormais entamer une longue période de rééducation qui le privera de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord.
Dans un communiqué, le club précise que cette décision a été prise dans l’intérêt du joueur après que les efforts intensifs de rééducation n’ont pas produit les résultats escomptés. « Matthijs de Ligt a subi avec succès une intervention chirurgicale pour soigner une blessure au dos. Après avoir travaillé avec assiduité tout au long de son processus de rééducation, il a été décidé qu’une intervention chirurgicale corrective était la meilleure solution », a déclaré United.
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De Ligt partage un message émouvant
L’ancien défenseur du Bayern Munich a partagé sa déception sur les réseaux sociaux, publiant une photo depuis son lit d’hôpital. De retour sur les terrains en avril, il a finalement dû se résoudre à l’opération après six mois de traitements et de récidives.
Sur Instagram, il a expliqué : « Après six mois de soins et d’efforts pour revenir, l’opération était la seule option qui restait. Je suis déçu de ne pas avoir pu aider l’équipe ces six derniers mois et, bien sûr, de manquer la Coupe du monde, mais j’ai hâte de tout faire pour revenir devant les fans et me sentir à nouveau mieux. »
Déception pour Michael Carrick
La situation est d’autant plus cruelle pour De Ligt qu’il n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les ordres de Michael Carrick. L’entraîneur par intérim avait initialement espéré pouvoir compter sur le Néerlandais d’ici la fin de la saison de Premier League, mais il s’est toujours montré prudent quant au retour du défenseur dans le groupe pro.
Sur le site officiel du club, le Néerlandais a confié : « Depuis novembre, je me donne à fond à chaque séance et j’explore toutes les options pour retrouver ce que j’aime : jouer au football. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu durant cette période difficile de ma carrière. Je reste plus déterminé que jamais à représenter Manchester United et à jouer devant nos incroyables supporters dès que possible. »
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Un long chemin vers la guérison
L’international néerlandais n’a disputé que quatorze matchs cette saison avant que sa blessure au dos ne s’aggrave. Récemment, Carrick a rappelé l’imprévisibilité des problèmes de dos, expliquant que, si le joueur allait mieux, sa convalescence n’était « pas aussi rapide que nous l’espérons tous » et que le club ne prendrait aucun risque avec sa santé à long terme.
Avec déjà 24 matches manqués, tous les regards se tournent désormais vers la saison 2026-2027. Son absence contraint Manchester United à aligner Lisandro Martínez, Harry Maguire, Ayden Heaven et Leny Yoro pour les dernières rencontres, tandis que le club patiente encore pour voir sa recrue défensive, achetée à prix d’or, retrouver sa pleine forme.