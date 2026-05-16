Manchester United a officiellement confirmé que De Ligt a subi une intervention chirurgicale pour soigner un problème de dos chronique. Âgé de 26 ans, le défenseur n’a plus porté le maillot des Red Devils depuis la fin de l’automne et va désormais entamer une longue période de rééducation qui le privera de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord.

Dans un communiqué, le club précise que cette décision a été prise dans l’intérêt du joueur après que les efforts intensifs de rééducation n’ont pas produit les résultats escomptés. « Matthijs de Ligt a subi avec succès une intervention chirurgicale pour soigner une blessure au dos. Après avoir travaillé avec assiduité tout au long de son processus de rééducation, il a été décidé qu’une intervention chirurgicale corrective était la meilleure solution », a déclaré United.