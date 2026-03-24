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Matthijs de Ligt espère faire son retour à Manchester United avant la fin de la saison, alors que son « complexe » problème au dos s'améliore
La star de Manchester United revient en force
L'international néerlandais a cruellement manqué aux Red Devils, puisqu'il est sur la touche depuis la victoire contre Crystal Palace le 30 novembre. Avant cette interruption, De Ligt était un pilier incontournable du onze de départ, ayant disputé l'intégralité des 13 premiers matches de championnat de Manchester United. Sa convalescence s'est avérée bien plus difficile que ne l'avait initialement prévu le staff médical. Alors qu'il ne devait manquer qu'une semaine de compétition, le joueur de 26 ans a passé quatre mois loin des terrains. Il suit actuellement un traitement intensif à Carrington, mais n'a pas encore repris l'entraînement sur gazon.
- AFP
Carrick reste prudent quant à la date de son retour
Michael Carrick, l'entraîneur par intérim de Manchester United, s'est gardé de promettre une date précise pour le retour de son défenseur central vedette. « C'est difficile à dire, justement parce que cela a pris autant de temps », a-t-il déclaré, selon la BBC.
« Avec les blessures au dos, on pense parfois que tout va bien, et tout à coup, ce n'est plus tout à fait le cas. Nous faisons simplement preuve de patience et nous travaillons là-dessus. Nous allons lui laisser du temps et essayer de le faire revenir aussi vite que possible, mais c'est vraiment difficile à dire. »
Des signes d'amélioration
De Ligt garde l'espoir de faire son retour sur les terrains avec Manchester United avant la fin de la saison, son problème de dos « complexe » s'améliorant désormais, selon The Sun. À sept journées de la fin de la saison, De Ligt espère faire son retour à temps pour apporter sa contribution lors de la dernière ligne droite du championnat, tout en espérant un miracle qui lui permettrait d'intégrer la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde 2026.
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Et maintenant ?
Pendant que De Ligt poursuit sa convalescence, les Red Devils se préparent à affronter Leeds United en Premier League après la trêve internationale. Ils occupent actuellement la troisième place du classement, avec seulement un point d'avance sur Aston Villa, quatrième.