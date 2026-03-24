Matthijs de Ligt espère faire son retour à Manchester United avant la fin de la saison, alors que son « complexe » problème au dos s'améliore

Michael Carrick, l'entraîneur par intérim de Manchester United, s'est gardé de promettre une date précise pour le retour de son défenseur central vedette. « C'est difficile à dire, justement parce que cela a pris autant de temps », a-t-il déclaré, selon la BBC.

« Avec les blessures au dos, on pense parfois que tout va bien, et tout à coup, ce n'est plus tout à fait le cas. Nous faisons simplement preuve de patience et nous travaillons là-dessus. Nous allons lui laisser du temps et essayer de le faire revenir aussi vite que possible, mais c'est vraiment difficile à dire. »