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Matthias Jaissle se confie sur l’avenir de Nick Pope alors que Newcastle United fixe un prix de départ bas au milieu de l’intérêt du Celtic
Jaissle aborde la situation de Nick Pope
L'entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, a apporté une mise à jour importante concernant l'avenir de Pope, laissant entendre que le temps du gardien vétéran à Tyneside pourrait toucher à sa fin. S'exprimant devant les journalistes après la victoire 2-1 de Newcastle en pré-saison face à Valence au stade Mestalla, le technicien allemand s'est montré transparent au sujet des discussions qu'il a eues avec l'ancien joueur de Burnley. Bien que Pope ait assisté au match en Espagne, il était l'un des absents notables du groupe pour la rencontre, ce qui a immédiatement déclenché d'intenses spéculations sur un possible départ avant la date limite du mercato.
Interrogé directement sur la situation du joueur de 34 ans au club, Jaissle a révélé qu'un dialogue clair avait été établi au sujet de ses perspectives pour l'année à venir. « J'ai eu une discussion avec Nick, a déclaré Jaissle. J'apprécie vraiment ce qu'il a accompli dans sa carrière jusqu'à présent. Il connaît exactement la situation actuelle et nous devons la gérer de la meilleure façon possible, mais j'apprécie toujours le joueur et l'homme qu'il y a derrière. »
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Le Celtic s’impose comme le principal prétendant pour Pope
Alors que Newcastle est prêt à écouter les offres, le géant écossais du Celtic est apparu comme une destination surprise pour le gardien vétéran. Les Hoops sont actuellement à la recherche d’une nouvelle présence dans les buts après la retraite du légendaire gardien danois Kasper Schmeichel. Si Vil Sinisalo a repris le rôle principal en mars, Martin O'Neill serait désireux d’ajouter davantage d’expérience à son effectif, notamment alors que le Celtic cherche à concilier sa domination sur la scène nationale avec un parcours compétitif en compétition européenne.
Les aspects financiers d’un éventuel accord font également de Pope une option attrayante pour le Celtic. Newcastle serait disposé à accepter une indemnité aux alentours de 5 millions de livres sterling pour se délester de ce gros salaire, un montant qui représente une véritable aubaine pour un joueur de ce pedigree.
Nouvelle ère à St James' Park avec l'arrivée des jeunes
La décision d’inscrire Pope sur la liste des transferts marque un tournant définitif dans la planification à long terme de Newcastle sous le régime actuel. Pendant plusieurs saisons, Pope était considéré comme le gardien numéro un indiscutable, jouant un rôle central dans la transformation du club en prétendant à la Ligue des champions et dans son parcours jusqu’en finale de la Carabao Cup. Cependant, une série d’erreurs très médiatisées au cours des 12 derniers mois, combinée à des inquiétudes concernant sa condition physique, a conduit la cellule de recrutement à donner la priorité à du sang neuf à ce poste.
Cette refonte s’inscrit dans une stratégie plus large visant à abaisser l’âge moyen de l’effectif tout en garantissant une meilleure qualité de relance et des qualités de gardien plus modernes, adaptées à l’approche tactique de Jaissle.
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Évaluer l’héritage d’un pilier de Newcastle
Si Pope venait à partir pour le Celtic ou un autre prétendant dans les semaines à venir, il laisserait derrière lui un héritage d’une immense régularité durant une période de croissance rapide pour Newcastle. Depuis son arrivée en 2022, il a été une pièce maîtresse de la défense qui a contribué à assurer deux places dans le top 4 et à ramener le football européen à Tyneside. Ses performances ont souvent fait la différence dans des rencontres serrées, et son expérience a été essentielle pour encadrer les jeunes défenseurs du club lors de matches à forte pression.
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