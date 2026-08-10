L'entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, a apporté une mise à jour importante concernant l'avenir de Pope, laissant entendre que le temps du gardien vétéran à Tyneside pourrait toucher à sa fin. S'exprimant devant les journalistes après la victoire 2-1 de Newcastle en pré-saison face à Valence au stade Mestalla, le technicien allemand s'est montré transparent au sujet des discussions qu'il a eues avec l'ancien joueur de Burnley. Bien que Pope ait assisté au match en Espagne, il était l'un des absents notables du groupe pour la rencontre, ce qui a immédiatement déclenché d'intenses spéculations sur un possible départ avant la date limite du mercato.

Interrogé directement sur la situation du joueur de 34 ans au club, Jaissle a révélé qu'un dialogue clair avait été établi au sujet de ses perspectives pour l'année à venir. « J'ai eu une discussion avec Nick, a déclaré Jaissle. J'apprécie vraiment ce qu'il a accompli dans sa carrière jusqu'à présent. Il connaît exactement la situation actuelle et nous devons la gérer de la meilleure façon possible, mais j'apprécie toujours le joueur et l'homme qu'il y a derrière. »