Tout en préparant ses joueurs actuels, Newcastle travaille activement sur un transfert de 30 millions de livres sterling pour recruter le latéral droit Amar Dedic en provenance de Benfica. Jaissle admet ouvertement qu’il aimerait idéalement déjà avoir fait venir un nouveau défenseur et un milieu de terrain.

« Le meilleur scénario serait qu’ils soient au travail dès le premier jour, mais ce n’est pas courant dans le football, a-t-il déclaré. Si vous recrutez, de nouvelles recrues à la fin du mercato, elles ont alors généralement besoin de temps (pour s’adapter à la Premier League), donc ce sont toutes des choses que nous devons prendre en compte.

« Nous restons tous positifs malgré tout et nous voulons aller dans la bonne direction. Je l’ai mentionné lors de la conférence de presse (mardi), nous avons nos objectifs. Il y aura beaucoup d’obstacles sur notre chemin en cours de route, et nous devons nous en débarrasser. »