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Matthias Jaissle promet que « l’intensité » reste l’identité de Newcastle et lâche un subtil indice sur le mercato avant ses débuts à St James' Park
Une nouvelle ère à Newcastle
Jaissle a insisté sur le fait qu'un football de haute intensité restera l'identité fondamentale de Newcastle, alors qu'il se prépare à conduire le club dans une toute nouvelle ère. L'entraîneur allemand prépare son groupe pour un dernier effort avant la prochaine campagne de Premier League. Les supporters à domicile verront l'approche tactique de Jaissle à St James' Park pour la toute première fois samedi. Newcastle reçoit le Bayer Leverkusen, pensionnaire de Bundesliga, dans un match amical de pré-saison. Si le nouvel entraîneur admet que son groupe n'est pas encore totalement à plein régime en matière de pressing, il est déterminé à construire une équipe qui se bat sur chaque ballon.
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Retrouver la forme physique et l’intensité
Newcastle a eu du mal à maintenir son intensité caractéristique pendant l’intégralité des matches lors de ses récentes rencontres de pré-saison. Malgré de bonnes séquences face à Valence et Everton, le niveau global de préparation du groupe sur l’ensemble d’un match reste une légère source d’inquiétude pour le staff.
« Évidemment, on aimerait jouer 90 minutes avec de l’intensité, c’est ce qui caractérise Newcastle, a expliqué Jaissle, cité par ChronicleLive. À ce stade de la pré-saison, ce n’est pas possible, je ne suis ici que depuis quelques jours, mais il reste deux matches amicaux au cours desquels les joueurs recevront la charge de travail adéquate en vue du match contre Liverpool. »
Les obstacles du mercato
Tout en préparant ses joueurs actuels, Newcastle travaille activement sur un transfert de 30 millions de livres sterling pour recruter le latéral droit Amar Dedic en provenance de Benfica. Jaissle admet ouvertement qu’il aimerait idéalement déjà avoir fait venir un nouveau défenseur et un milieu de terrain.
« Le meilleur scénario serait qu’ils soient au travail dès le premier jour, mais ce n’est pas courant dans le football, a-t-il déclaré. Si vous recrutez, de nouvelles recrues à la fin du mercato, elles ont alors généralement besoin de temps (pour s’adapter à la Premier League), donc ce sont toutes des choses que nous devons prendre en compte.
« Nous restons tous positifs malgré tout et nous voulons aller dans la bonne direction. Je l’ai mentionné lors de la conférence de presse (mardi), nous avons nos objectifs. Il y aura beaucoup d’obstacles sur notre chemin en cours de route, et nous devons nous en débarrasser. »
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Derniers préparatifs de pré-saison
Avant d’affronter Liverpool lors de son match d’ouverture de Premier League, Newcastle doit finaliser sa préparation ce week-end. Le club affronte une équipe du Bayer Leverkusen qui reste sur une défaite 2-1 contre Nottingham Forest.
Champion d’Allemagne 2024, le club allemand reste un adversaire redoutable et a récemment récupéré à l’entraînement deux internationaux importants, Facundo Medina et Jarrell Quansah.
Après le match de samedi devant le Gallowgate End, Newcastle bouclera son programme estival face à Strasbourg dimanche après-midi. Jaissle espérera des prestations positives au moment de lancer son mandat avec un véritable élan.
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