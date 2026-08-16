Burn remplace Bruno Guimaraes, qui était le capitaine de l’équipe lors des deux dernières saisons, mais a quitté Newcastle pour Arsenal plus tôt ce mois-ci. Le départ du milieu de terrain brésilien a créé un vide en matière de leadership que le club a jugé nécessaire de combler avec une figure qui comprend la culture interne du groupe. Burn est le quatrième joueur de l’effectif actuel comptant le plus d’apparitions pour le club et totalise 11 sélections avec l’Angleterre, dont trois lors de la Coupe du monde de la FIFA cet été. Son expérience internationale et son statut de vétéran ont été cités comme des facteurs clés dans le processus de décision.

Si Guimaraes était une figure talismanique sur le terrain, Burn offre un style de leadership différent, fondé sur la communication vocale et la solidité défensive. La direction du club estime qu’avoir un joueur local à la tête de l’équipe aidera à maintenir le lien entre les supporters et les joueurs pendant une saison qui s’annonce difficile en Premier League et au-delà.