Getty Images Sport
Traduit par
Matthias Jaissle identifie un « leader naturel » alors que Dan Burn récupère le brassard de capitaine de Newcastle après le départ de Bruno Guimaraes
Remplacer une star en partance pour Arsenal
Burn remplace Bruno Guimaraes, qui était le capitaine de l’équipe lors des deux dernières saisons, mais a quitté Newcastle pour Arsenal plus tôt ce mois-ci. Le départ du milieu de terrain brésilien a créé un vide en matière de leadership que le club a jugé nécessaire de combler avec une figure qui comprend la culture interne du groupe. Burn est le quatrième joueur de l’effectif actuel comptant le plus d’apparitions pour le club et totalise 11 sélections avec l’Angleterre, dont trois lors de la Coupe du monde de la FIFA cet été. Son expérience internationale et son statut de vétéran ont été cités comme des facteurs clés dans le processus de décision.
Si Guimaraes était une figure talismanique sur le terrain, Burn offre un style de leadership différent, fondé sur la communication vocale et la solidité défensive. La direction du club estime qu’avoir un joueur local à la tête de l’équipe aidera à maintenir le lien entre les supporters et les joueurs pendant une saison qui s’annonce difficile en Premier League et au-delà.
- Getty Images Sport
Jaissle salue un leader naturel
Burn a été nommé par le nouvel entraîneur en chef de Newcastle United, Matthias Jaissle, qui l’a décrit comme un « leader naturel ». Cette nomination est l’une des premières décisions majeures prises par Jaissle depuis sa prise de fonctions, ce qui montre sa volonté de s’appuyer sur des figures expérimentées pour mettre en place sa propre vision tactique. Jaissle a été impressionné par l’éthique de travail du défenseur et son influence durant la période de pré-saison.
« Il fait toujours passer les intérêts de l’équipe avant les siens chaque fois qu’il entre sur le terrain et donne toujours un engagement total dans tout ce qu’il fait. En dehors du terrain, il montre l’exemple par son comportement. Peu de personnes comprennent mieux que Dan ce que ce club représente pour la ville, et cette expérience sera essentielle pour aider à guider nos jeunes joueurs pendant cette période de changement et d’adaptation », a expliqué Jaissle.
Un héros local hérite du brassard
À 34 ans, l'international anglais, supporter de Newcastle depuis toujours, a qualifié ce nouveau rôle d'« honneur absolu ». Cette décision marque une étape importante pour le défenseur né à Blyth, devenu un symbole de l'identité du club depuis son arrivée en provenance de Brighton. Sa nomination au capitanat reflète son statut au sein du vestiaire et son lien profond avec la communauté de Tyneside.
« C’est toujours un immense privilège de représenter ce club de football, surtout après avoir déjà eu la confiance de porter le brassard à plusieurs reprises, mais mener l’équipe de manière permanente va être vraiment spécial. C’est un parcours incroyable depuis mon arrivée au club il y a quatre ans et demi, nous avons accompli ensemble des choses formidables et vécu des moments inoubliables. Je crois qu’il y a encore mieux à venir et j’aborde avec enthousiasme la responsabilité de pousser tout le monde chaque jour pour m’assurer que ce soit le cas », a déclaré Burn.
- Getty
Construire pour la campagne 2026-2027
Alors que Newcastle se prépare pour les premiers matches de la nouvelle saison, la priorité immédiate de Burn sera de favoriser l’unité au sein d’un effectif qui a connu d’importants mouvements cet été. Le départ de Guimaraes chez un rival direct de Premier League a été un coup dur pour les supporters, mais la nomination rapide d’une figure locale populaire pour lui succéder constitue une décision stratégique afin de maintenir un moral élevé. La saison 2026-2027 s’annonce difficile pour Newcastle, qui devra composer avec un paysage très concurrentiel sans son ancien talisman brésilien, ainsi qu’avec plusieurs autres joueurs clés partis durant le mercato estival.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles