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Ryan Tolmich

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Matt Freese commet une erreur, Christian Pulisic s'efface et une équipe belge très motivée met à nu les faiblesses de l'USMNT : cinq raisons qui expliquent l'échec des Américains lors de leur élimination de la Coupe du monde

Analysis
États-Unis
Coupe du monde
FEATURES
États-Unis vs Belgique
Belgique

L'élimination de l'équipe de la Coupe du monde n'a pas été causée par un instant fatidique, mais par une série de facteurs qui ont scellé son sort ce jour-là.

SEATTLE — Avant d’entrer dans le vif du sujet, une mise au point s’impose : il serait absurde de suranalyser cette défaite de l’équipe nationale masculine des États-Unis face à la Belgique. C’est un peu comme vouloir décortiquer les lois de la physique quand on se fait renverser par un train. Certes, certains détails méritent d’être évoqués, mais l’essentiel est évident : les Américains se sont fait écraser.

Cette image illustre parfaitement l’élimination des États-Unis de la Coupe du monde : soudaine, douloureuse et, malgré l’apparence d’un match maîtrisé, inévitable. Les piliers de l’équipe se sont progressivement effondrés, conduisant à une défaite 4-1 bien plus large qu’il n’y paraît.

On ne perd pas 4-1 à cause d’une ou deux petites erreurs ; on perd ainsi parce que l’autre équipe est meilleure. C’est la simple réalité, aussi difficile soit-elle à accepter pour l’équipe nationale américaine. Même le sélectionneur Mauricio Pochettino l’a reconnu.

« La Belgique a été meilleure que nous, un point c’est tout. C’était très clair », a reconnu Pochettino.

C’est pourquoi les États-Unis rentrent à la maison, tandis que la Belgique file à Los Angeles pour la suite de son parcours.

Mais en quoi les Belges ont-ils été supérieurs ? Comment la sélection américaine a-t-elle pu s’effondrer aussi brutalement ? GOAL analyse…

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jouer avec la peur au ventre

    Beaucoup d'analystes ont cherché à expliquer l'apathie de l'équipe nationale américaine, mais la raison est souvent simple : les joueurs ont cédé sous la pression.

    « J’aimerais bien avoir la réponse tout de suite », a déclaré Tyler Adams lorsqu’on lui a demandé pourquoi tout s’était effondré. « Je ne sais pas. »

    Devant plus de 30 millions de téléspectateurs, dont nombre de détracteurs guettant la défaite, les joueurs ont craqué. C’est la façon la plus simple d’expliquer ce qui s’est passé lors de ce match. Cela explique pourquoi il y a eu tant d’erreurs, petites et grandes. Les erreurs étaient d’ordre physique, mais les défaillances étaient mentales.

    Le choix du moment était-il en cause ? Le stress d’affronter une équipe qui les avait battus à plate couture quelques mois plus tôt ? L’implication de la Maison Blanche, la pression des réseaux sociaux ou la prise de conscience soudaine d’être passés du statut d’équipe adorée à celui d’équipe controversée ? Peu importe, au fond : le fardeau était trop lourd pour ce groupe.

    Au regard de ces multiples pressions, on peut comprendre leur effondrement, sans pour autant atténuer la déception.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les Stars n'ont jamais réussi à lancer leur jeu.

    La principale leçon de cet été est claire : les stars font la Coupe du monde. Les équipes qui brillent sont portées par des joueurs de classe mondiale, sans surprise. Pour soulever le trophée, les cadres ne doivent pas simplement jouer à leur niveau ; ils doivent élever leur jeu.

    Ce constat ne s’applique guère à l’équipe nationale américaine.

    Christian Pulisic, le visage de cette équipe, a perdu le ballon à 11 reprises au total. Puis, quelques instants après que la Belgique a porté le score à 3-1, il a dû quitter le terrain sur blessure. Pulisic, un joueur de grand talent, n’a jamais réussi à galvaniser cette équipe. À vrai dire, il n’a jamais vraiment eu d’impact.

    « Je fais confiance aux gars quoi qu’il arrive, et on y croit jusqu’au bout », a déclaré Pulisic. « Ouais, ça a été dur ce tournoi, avec une blessure plus tôt, puis une autre comme celle-ci maintenant. Ouais, ça a été dur. Ça a été difficile à gérer pour moi. »

    Pulisic n’était bien sûr pas le seul. Balogun, pourtant homme du moment, n’est jamais entré dans la partie. Weston McKennie, qui avait dominé le milieu lors des quatre premiers matchs, semblait cette fois complètement à côté de la plaque : passes ratées, placements hasardeux. Même Chris Richards, le pilier défensif, a commis l’erreur fatale en fin de rencontre. Ce sont peut-être là les quatre meilleurs joueurs des États-Unis. Aucun n’a été à la hauteur.

    Impossible de l’emporter dans ces conditions : quand les cadres ne fixent pas le bon tempo, l’équipe s’effondre.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Erreurs défensives

    Pendant presque tout l'été, la défense de l'équipe nationale américaine avait été plutôt solide. Pointée comme un point faible avant le tournoi, elle n'avait concédé qu'un seul but en trois matchs avec son effectif au complet. Puis tout a basculé d'un coup. Personne n'échappe aux critiques.

    Sergino Dest, aligné comme ailier ou arrière latéral, a livré le pire match de sa carrière en sélection, et son incapacité à dégager un ballon rebondissant sur le premier but belge risque de le hanter. Tim Ream, d’ordinaire si solide en tant que capitaine, a commis non pas une, mais plusieurs erreurs ayant conduit à des buts. Antonee Robinson n’a jamais semblé serein, et Richards, comme mentionné, a commis une erreur sans précédent dans sa carrière.

    Le milieu de terrain, peu inspiré, n’a pas protégé sa défense, tandis que le pressing haut des Belges a constamment percé les lignes. Au final, face à un adversaire de premier plan, le rideau arrière américain a cédé sous la pression.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Ce moment est douloureux »

    Ce match fait figure d’exception, non pas qu’il ait été plus mauvais que les autres, bien qu’il fût loin d’être parfait. La bévue de Matt Freese entre dans une catégorie à part : c’est à cet instant que le rêve s’est évanoui.

    L’équipe nationale américaine avait bien réagi au premier but belge en égalisant par Malik Tillman, puis, même après le deuxième but, elle était revenue sur la pelouse avec une énergie renouvelée après la mi-temps, notamment grâce à l’entrée de Gio Reyna. Pendant ces premières minutes de la seconde période, les États-Unis étaient toujours menés d’un but mais conservaient l’espoir.

    Puis, en un instant, cet espoir s’est éteint. La bourde de Freese a anéanti tout ce que les États-Unis étaient en train de construire. La Belgique a pris deux buts d’avance, Pulisic a dû céder sa place sur blessure, et, concrètement, il n’y avait plus de retour en arrière possible. La situation était déjà sombre avant l’erreur de Freese ; après celle-ci, la rencontre était pliée.

    « Je suis évidemment déçu d’avoir contribué à cette erreur et de mon manque de jugement sur le troisième but », a déclaré Freese après le match. « Ça fait partie de mon poste. Je sais que les gars devant moi ont tout donné aujourd’hui pour remporter la victoire, et je suis tellement fier d’eux. J’aurais évidemment souhaité que ce moment soit différent, et que le résultat soit différent.

    « Ça fait mal. Ce moment fait mal. Ce moment fait plus mal, me pique davantage, que probablement n’importe quel autre moment de ma vie. »


  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un adversaire redoutable et déterminé

    Oui, l'équipe nationale masculine américaine a battu de bonnes équipes cet été. La Belgique, cependant, était d'un tout autre calibre. Elle n'est peut-être pas la meilleure équipe encore en lice dans ce tournoi, mais elle était clairement d'un niveau supérieur à celui des États-Unis.

    Outre son talent évident, la Belgique semblait également galvanisée avant la rencontre. Les Diables Rouges abordaient les huitièmes de finale en interne quelque peu divisés. Ils n’avaient pas vraiment brillé jusqu’alors dans ce tournoi, leur « génération d’or » prenait de l’âge, et des rivalités anciennes maintenaient le groupe sous tension. Mais soudain, ils ont trouvé une cause commune : l’équipe nationale américaine et le traitement apparemment préférentiel dont elle avait bénéficié de la part de la FIFA.

    Une équipe comme la Belgique n’avait pas besoin de cet élan supplémentaire, mais elle l’a saisi. Les Diables Rouges sont entrés sur la pelouse déterminés, pleins d’énergie et peut-être animés par le sentiment d’être sous-estimés.

    « Ces derniers jours, on nous a manqué de respect ici aux États-Unis », a déclaré le gardien Thibaut Courtois. « On disait qu’ils pourraient nous battre facilement, mais je pense qu’aujourd’hui, nous avons montré que nous sommes une bonne équipe. Nous avons livré un excellent match.

    Je comprends qu’ils veuillent susciter l’enthousiasme aux États-Unis, mais aujourd’hui, j’avais davantage confiance en notre victoire que contre le Sénégal, qui dispose d’une meilleure équipe que les États-Unis. »

    Après la rencontre, les Belges ont célébré leur qualification dans leur vestiaire en chantant « YMCA » et en imitant la célèbre danse de Donald Trump. Une exultation méritée au regard de leur supériorité affichée sur l’ensemble de la rencontre.

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