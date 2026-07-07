Matt Freese commet une erreur, Christian Pulisic s'efface et une équipe belge très motivée met à nu les faiblesses de l'USMNT : cinq raisons qui expliquent l'échec des Américains lors de leur élimination de la Coupe du monde

SEATTLE — Avant d’entrer dans le vif du sujet, une mise au point s’impose : il serait absurde de suranalyser cette défaite de l’équipe nationale masculine des États-Unis face à la Belgique. C’est un peu comme vouloir décortiquer les lois de la physique quand on se fait renverser par un train. Certes, certains détails méritent d’être évoqués, mais l’essentiel est évident : les Américains se sont fait écraser.

Cette image illustre parfaitement l’élimination des États-Unis de la Coupe du monde : soudaine, douloureuse et, malgré l’apparence d’un match maîtrisé, inévitable. Les piliers de l’équipe se sont progressivement effondrés, conduisant à une défaite 4-1 bien plus large qu’il n’y paraît.

On ne perd pas 4-1 à cause d’une ou deux petites erreurs ; on perd ainsi parce que l’autre équipe est meilleure. C’est la simple réalité, aussi difficile soit-elle à accepter pour l’équipe nationale américaine. Même le sélectionneur Mauricio Pochettino l’a reconnu.

« La Belgique a été meilleure que nous, un point c’est tout. C’était très clair », a reconnu Pochettino.

C’est pourquoi les États-Unis rentrent à la maison, tandis que la Belgique file à Los Angeles pour la suite de son parcours.

Mais en quoi les Belges ont-ils été supérieurs ? Comment la sélection américaine a-t-elle pu s’effondrer aussi brutalement ? GOAL analyse…