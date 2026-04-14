Nommé à la tête de la Fédération américaine de football en 2023, Crocker a supervisé trois nominations d’entraîneurs majeures : celles de Gregg Berhalter, de Bastian Schweinsteiger puis de Gerardo « Tata » Martino. Après avoir succédé à Earnie Stewart à l’issue de la Coupe du monde 2022, sa première mission a été de nommer un sélectionneur pour l’équipe masculine des États-Unis (USMNT). Il a reconduit Berhalter pour un deuxième mandat, malgré les retombées controversées du passage du technicien au Qatar. Berhalter est resté en poste jusqu’à la Copa América 2024 ; éliminé dès la phase de groupes, il a cédé sa place à Pochettino, que la fédération a recruté en vue de la Coupe du monde.

Chez les femmes, il a pris un pari tout aussi fort en recrutant Hayes, qui a aussitôt conduit l’équipe vers la médaille d’or olympique. Sous son égide, l’équipe nationale féminine s’est réaffirmée comme une puissance mondiale et figurera parmi les favorites de la Coupe du monde 2027.

Il a par ailleurs joué un rôle clé dans la création du nouveau centre national d’entraînement de l’U.S. Soccer, l’Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center, implanté près d’Atlanta, et a contribué à forger la vision sportive de l’« U.S. Way » tout en redéfinissant le parcours des joueurs.

Le Gallois s’apprête désormais à rejoindre la fédération saoudienne, qui prépare activement sa propre Coupe du monde, le pays ayant été désigné pour accueillir l’édition 2034.