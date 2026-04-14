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Matt Crocker quitte la Fédération américaine de football pour rejoindre un projet saoudien juste avant la Coupe du monde
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Que s'est-il passé ?
En attendant de trouver un successeur, la Fédération a confié la gestion sportive à un trio : le directeur sportif adjoint Oguchi Onyewu, la responsable du développement du football féminin Tracey Kevins et le directeur des opérations Dan Helfrich.
Halfrich supervisera les opérations sportives en étroite collaboration avec le PDG et secrétaire général JT Batson, ainsi qu’avec la présidente Cindy Parlow Cone, afin de définir les prochaines étapes. Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine, Mauricio Pochettino, et la sélectionneuse de l’équipe nationale féminine, Emma Hayes, apporteront également leur contribution pour consolider la structure sportive existante durant cette transition.
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L’influence de Crocker
Nommé à la tête de la Fédération américaine de football en 2023, Crocker a supervisé trois nominations d’entraîneurs majeures : celles de Gregg Berhalter, de Bastian Schweinsteiger puis de Gerardo « Tata » Martino. Après avoir succédé à Earnie Stewart à l’issue de la Coupe du monde 2022, sa première mission a été de nommer un sélectionneur pour l’équipe masculine des États-Unis (USMNT). Il a reconduit Berhalter pour un deuxième mandat, malgré les retombées controversées du passage du technicien au Qatar. Berhalter est resté en poste jusqu’à la Copa América 2024 ; éliminé dès la phase de groupes, il a cédé sa place à Pochettino, que la fédération a recruté en vue de la Coupe du monde.
Chez les femmes, il a pris un pari tout aussi fort en recrutant Hayes, qui a aussitôt conduit l’équipe vers la médaille d’or olympique. Sous son égide, l’équipe nationale féminine s’est réaffirmée comme une puissance mondiale et figurera parmi les favorites de la Coupe du monde 2027.
Il a par ailleurs joué un rôle clé dans la création du nouveau centre national d’entraînement de l’U.S. Soccer, l’Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center, implanté près d’Atlanta, et a contribué à forger la vision sportive de l’« U.S. Way » tout en redéfinissant le parcours des joueurs.
Le Gallois s’apprête désormais à rejoindre la fédération saoudienne, qui prépare activement sa propre Coupe du monde, le pays ayant été désigné pour accueillir l’édition 2034.
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Les déclarations
« Ce fut un privilège de faire partie de U.S. Soccer durant une période aussi importante pour ce sport dans ce pays », a déclaré Crocker. « Je suis reconnaissant envers toutes les personnes avec lesquelles j’ai eu l’occasion de travailler au sein de la Fédération, de nos entraîneurs et joueurs à notre personnel technique et administratif. Je suis fier de ce que nous avons construit ensemble et je suis convaincu que l’équipe en place continuera à faire progresser le football et à assurer le succès sur le terrain comme en dehors. »
M. Batson a ajouté : « Ces dernières années, la Fédération a considérablement renforcé ses structures, et nous remercions Matt pour sa contribution à cette progression. Il a mené à bien des étapes clés au sein de notre organisation, et nous lui en savons gré. Nous avons confiance dans notre stratégie, notre équipe de direction, nos entraîneurs et notre personnel technique, et nous continuerons à bâtir la structure idéale pour l’avenir. Nous sommes prêts à prendre les décisions qui s’imposent à court, moyen et long terme. »
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Et maintenant ?
Le départ de Crocker ne devrait pas significativement affecter les préparatifs de la Coupe du monde de l’équipe nationale américaine, déjà largement finalisés à l’approche du tournoi. Le groupe sera officialisé le 26 mai, puis les joueurs se retrouveront dans leur nouveau centre d’entraînement à Atlanta pour peaufiner leur préparation.