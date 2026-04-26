Intégré depuis quelques mois au groupe professionnel du Borussia Dortmund, Albert avait déjà suivi la délégation du club lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier sans toutefois disputer la moindre minute avec l’équipe première. Dimanche, l’attaquant a enfin fait ses débuts, remplaçant un coéquipier en cours de rencontre et réussissant deux de ses trois passes tout en réalisant un tacle dans les ultimes instants de la large victoire de son équipe.
En faisant son entrée, il a rejoint Christian Pulisic, Gio Reyna et Cole Campbell au club très fermé des Américains ayant joué pour Dortmund avant leur majorité. Il en est toutefois le plus jeune membre, ayant foulé la pelouse un mois avant ses 17 ans.