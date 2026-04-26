Né à Greenville, en Caroline du Sud, Albert a principalement évolué en Californie durant sa carrière junior. Il a d’abord porté les couleurs du San Diego Surf avant d’intégrer le centre de formation du LA Galaxy. En 2024, il a rejoint l’académie du Borussia Dortmund, où il s’est rapidement distingué avec les équipes jeunes, devenant par ailleurs le plus jeune joueur de l’histoire du club à être sélectionné pour la Coupe du monde des clubs l’été dernier.

Internationalement, il a représenté les États-Unis jusqu’au niveau U19 et a fait partie de l’équipe engagée en Coupe du monde U17 l’an dernier.

« J'ai une vision d'ensemble », a-t-il confié à GOAL l'été dernier. « Je veux intégrer l'équipe première et faire la différence. Je veux devenir un joueur de classe mondiale. C'est l'objectif principal de ma carrière, mais je vis aussi au jour le jour. Je ne me prends pas trop la tête, car si on note tous ces objectifs et qu’on ne les atteint pas, ça peut perturber mentalement. Parfois, il faut juste s’amuser. Je pense que c’est cette joie qui m’a permis de continuer à jouer toute ma vie.

C’est ce plaisir qui me fait encore jouer aujourd’hui ; je m’amuse, simplement. Ce n’est pas toujours si sérieux : il s’agit juste de prendre du plaisir, et je pense que c’est ce qui m’a poussé à continuer depuis que je suis enfant. »