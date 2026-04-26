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Mathis Albert DortmundGetty Images
Ryan Tolmich

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Mathis Albert, jeune espoir de l’équipe nationale américaine, est devenu le plus jeune Américain à faire ses débuts en Bundesliga sous les couleurs du Borussia Dortmund

Etats-Unis
M. Albert
Borussia Dortmund
Bundesliga
Borussia Dortmund vs Fribourg
Fribourg

Mathis Albert est devenu dimanche le plus jeune Américain à faire ses débuts en Bundesliga : l'ailier de 16 ans est entré en jeu dans les dernières minutes de la victoire 4-0 du Borussia Dortmund contre Fribourg. Albert avait déjà figuré trois fois sur le banc, mais c'est à la 88e minute du match de dimanche qu'il a officiellement fait ses débuts en Bundesliga.

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    Que s'est-il passé ?

    Intégré depuis quelques mois au groupe professionnel du Borussia Dortmund, Albert avait déjà suivi la délégation du club lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier sans toutefois disputer la moindre minute avec l’équipe première. Dimanche, l’attaquant a enfin fait ses débuts, remplaçant un coéquipier en cours de rencontre et réussissant deux de ses trois passes tout en réalisant un tacle dans les ultimes instants de la large victoire de son équipe.

    En faisant son entrée, il a rejoint Christian Pulisic, Gio Reyna et Cole Campbell au club très fermé des Américains ayant joué pour Dortmund avant leur majorité. Il en est toutefois le plus jeune membre, ayant foulé la pelouse un mois avant ses 17 ans.

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  • Mathis Albert U17 World CupGetty Images

    Qui est Albert ?

    Né à Greenville, en Caroline du Sud, Albert a principalement évolué en Californie durant sa carrière junior. Il a d’abord porté les couleurs du San Diego Surf avant d’intégrer le centre de formation du LA Galaxy. En 2024, il a rejoint l’académie du Borussia Dortmund, où il s’est rapidement distingué avec les équipes jeunes, devenant par ailleurs le plus jeune joueur de l’histoire du club à être sélectionné pour la Coupe du monde des clubs l’été dernier.

    Internationalement, il a représenté les États-Unis jusqu’au niveau U19 et a fait partie de l’équipe engagée en Coupe du monde U17 l’an dernier.

    « J'ai une vision d'ensemble », a-t-il confié à GOAL l'été dernier. « Je veux intégrer l'équipe première et faire la différence. Je veux devenir un joueur de classe mondiale. C'est l'objectif principal de ma carrière, mais je vis aussi au jour le jour. Je ne me prends pas trop la tête, car si on note tous ces objectifs et qu’on ne les atteint pas, ça peut perturber mentalement. Parfois, il faut juste s’amuser. Je pense que c’est cette joie qui m’a permis de continuer à jouer toute ma vie.

    C’est ce plaisir qui me fait encore jouer aujourd’hui ; je m’amuse, simplement. Ce n’est pas toujours si sérieux : il s’agit juste de prendre du plaisir, et je pense que c’est ce qui m’a poussé à continuer depuis que je suis enfant. »

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    Et maintenant ?

    Albert disposera encore de trois opportunités pour accumuler des minutes en équipe première d’ici la conclusion de la saison de Bundesliga. Première étape : le 3 mai, lorsque Dortmund se rendra sur la pelouse de Reyna, Joe Scally et du Borussia Mönchengladbach.