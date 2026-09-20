Manchester United est arrivé à Craven Cottage avec l’impérieuse nécessité de décrocher une victoire capable de relancer le moral, après une série de résultats catastrophiques. Manchester United accusait encore le coup après une douloureuse défaite dans le derby contre Manchester City et un effondrement choc en League Cup, où l’équipe a laissé filer deux buts d’avance pour s’incliner face à Brighton.

La première période a vu United se créer plusieurs occasions très franches, mais l’équipe a été freinée à répétition par un mélange de maladresse dans le dernier geste et d’inspiration de Bernd Leno dans ses cages. Lisandro Martinez a failli endosser le costume de héros très tôt dans le match lorsqu’il a décoché une puissante frappe vers la lucarne depuis l’entrée de la surface, mais Leno a réalisé une magnifique parade du bout des doigts. Quelques instants plus tard, Matheus Cunha a éliminé David Affengruber avant de remiser le ballon en retrait dans la surface, mais Bruno Fernandes a envoyé sa frappe sur le poteau opposé.