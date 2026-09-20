AFP
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Matheus Cunha marque un but égalisateur en fin de match pour sauver Manchester United après un but contre son camp de Lisandro Martinez lors du match nul contre Fulham
La pression monte sur Michael Carrick après un match nul frustrant
Manchester United est arrivé à Craven Cottage avec l’impérieuse nécessité de décrocher une victoire capable de relancer le moral, après une série de résultats catastrophiques. Manchester United accusait encore le coup après une douloureuse défaite dans le derby contre Manchester City et un effondrement choc en League Cup, où l’équipe a laissé filer deux buts d’avance pour s’incliner face à Brighton.
La première période a vu United se créer plusieurs occasions très franches, mais l’équipe a été freinée à répétition par un mélange de maladresse dans le dernier geste et d’inspiration de Bernd Leno dans ses cages. Lisandro Martinez a failli endosser le costume de héros très tôt dans le match lorsqu’il a décoché une puissante frappe vers la lucarne depuis l’entrée de la surface, mais Leno a réalisé une magnifique parade du bout des doigts. Quelques instants plus tard, Matheus Cunha a éliminé David Affengruber avant de remiser le ballon en retrait dans la surface, mais Bruno Fernandes a envoyé sa frappe sur le poteau opposé.
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Le calvaire de Martinez donne l’avantage à Fulham
Si United a semblé l’équipe la plus menaçante avant la pause, Fulham n’a pas été sans se créer aussi des occasions. Senne Lammens, qui suppléait dans le but de United, a dû réaliser une série d’arrêts impressionnants pour maintenir le score à égalité, repoussant d’abord la volée à bout portant de Josh King sur un centre d’Alex Iwobi, avant de sortir la jambe pour frustrer une nouvelle fois l’attaquant. Lammens a également réagi avec vivacité pour repousser la tentative de Sander Berge après une reprise de volée manquée de Gonzalo Garcia, tandis qu’Oscar Bobb a envoyé une autre occasion prometteuse à côté pour les hôtes.
Cependant, le scénario a basculé de façon spectaculaire à la 63e minute, au cours d’une période de jeu décousue. Calvin Bassey a fait parler toute sa puissance pour prendre le dessus sur Cunha avant d’armer une frappe rasante en direction du but. Lammens est parvenu à repousser la tentative initiale, mais le ballon a rebondi sur Martinez, qui reculait, avant de franchir la ligne pour un but contre son camp aussi comique que malheureux.
Appels tardifs et pression désespérée de United
United a tout jeté vers l’avant à la recherche d’une réaction, mais s’est heurté à un Leno en état de grâce. Le gardien allemand a réalisé deux arrêts de classe mondiale coup sur coup, d’abord en se détendant de tout son long pour repousser la frappe enroulée de Bryan Mbeumo, puis en réagissant brillamment pour détourner une frappe rasante de Cunha.
La controverse a éclaté à la 86e minute lorsque les joueurs de United ont encerclé l’arbitre pour réclamer un penalty. Martinez, visiblement désireux de se racheter après son erreur précédente, a envoyé le ballon sur Bassey à bout portant, et celui-ci a semblé toucher le bras du défenseur de Fulham. Cependant, les officiels du match ne se sont pas laissé convaincre, identifiant à juste titre que les bras de Bassey étaient bien collés à son corps dans une position naturelle.
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Cunha trouve la faille au bout du temps additionnel
Alors que l’espoir semblait s’évanouir, United a finalement trouvé le chemin des filets à la 89e minute. Cunha, qui avait été le joueur le plus actif des visiteurs tout au long de la rencontre, a récupéré le ballon à l’entrée de la surface avant de décocher une frappe désespérée. Le ballon a été nettement dévié par un défenseur de Fulham, prenant Leno à contre-pied avant de finir au fond du filet, dans le coin.
Ce match nul 1-1 ne fait guère évoluer les perspectives immédiates des deux équipes au classement de Premier League. L’équipe de Carrick a au moins évité une troisième défaite au terme d’une semaine éprouvante, mais elle abordera la trêve internationale bloquée à la 12e place, avec seulement cinq points pris lors de ses cinq premiers matches, égalant ainsi son pire départ en Premier League, établi lors de la saison 2014-2015. Pour Fulham, ce point les maintient à la 19e place du classement avec deux points, toujours avant-dernier et seulement devant Tottenham à la différence de buts.
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