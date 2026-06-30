Le Brésil a su renverser la vapeur après un départ laborieux pour battre le Japon et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Kaishu Sano avait d’abord surpris les hommes de Carlo Ancelotti en ouvrant le score juste avant la demi-heure de jeu, à Houston.

Après la pause, la Seleção a retrouvé son niveau et a égalisé par Casemiro à la 56^e minute. Gabriel Martinelli a alors scellé une victoire spectaculaire 2-1 à la 96^e minute, son tir à bout portant franchissant la ligne après avoir heurté le poteau. Après le coup de sifflet final, Cunha est allé à la rencontre de l’attaquant japonais Shiogai, suite aux déclarations d’avant-match qui avaient ajouté de la tension à cette rencontre.