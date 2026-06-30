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Matheus Cunha lance une pique cinglante en cinq mots à une star japonaise qui avait remis en question le niveau de Neymar et du Brésil avant le match des 16es de finale de la Coupe du monde
Le Brésil réussit un retour spectaculaire et se qualifie pour les huitièmes de finale
Le Brésil a su renverser la vapeur après un départ laborieux pour battre le Japon et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Kaishu Sano avait d’abord surpris les hommes de Carlo Ancelotti en ouvrant le score juste avant la demi-heure de jeu, à Houston.
Après la pause, la Seleção a retrouvé son niveau et a égalisé par Casemiro à la 56^e minute. Gabriel Martinelli a alors scellé une victoire spectaculaire 2-1 à la 96^e minute, son tir à bout portant franchissant la ligne après avoir heurté le poteau. Après le coup de sifflet final, Cunha est allé à la rencontre de l’attaquant japonais Shiogai, suite aux déclarations d’avant-match qui avaient ajouté de la tension à cette rencontre.
Les propos de Shiogai ont provoqué une réaction du Brésil.
Avant la rencontre, Shiogai a estimé que le Brésil avait perdu de son aura sur la scène internationale et a jugé que Neymar « n’était plus le même ». Des propos qualifiés de « jeux psychologiques » par Ancelotti, mais qui ont visiblement motivé la Seleção.
Shiogai avait déclaré : « On n'entend plus beaucoup parler du Brésil ces derniers temps. Le Brésil était autrefois une puissance, mais aujourd'hui, seules la France et l'Argentine sont fortes. »
Après la victoire brésilienne, Cunha a levé cinq doigts pour rappeler les cinq titres mondiaux de la Seleção, avant de lancer à Shiogai une pique en cinq mots : « Cinq Coupes du monde… petit ! »
Ancelotti salue l'esprit combatif du Brésil
Au sujet de cette victoire et de l’effervescence qui a entouré la rencontre, Ancelotti a salué la manière dont son équipe a géré la pression. Le technicien italien a souligné l’importance de son banc, déterminant lorsque la Seleção a repris le contrôle dans les dernières minutes.
Ancelotti a confié aux journalistes après la rencontre : « Nous disposons de nombreuses options, tant sur le banc que sur le terrain. Le Japon n’est pas une équipe facile à manœuvrer. C’est une formation bien organisée, très intense. Le fait que nous ayons mérité cette victoire est très important. »
- Getty Images Sport
Le Brésil tourne désormais son attention vers l’étape suivante.
Le Brésil aborde les huitièmes de finale avec une confiance retrouvée, après avoir renversé la vapeur sous pression. Sa seconde période encourageante laisse entrevoir de belles possibilités, même si un test plus rude se profile : les Auriverdes défieront soit la Côte d’Ivoire, soit la Norvège lors du prochain tour à élimination directe.