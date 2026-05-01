Mateus Mane : pourquoi Manchester United et Liverpool s’intéressent tous deux à ce jeune prodige polyvalent des Wolves

Malgré les éloges de Pereira, Mané n’avait pas encore disputé le moindre match avec les Wolves au moment du limogeage de l’entraîneur portugais, le 2 novembre, suite à un début de saison 2025-2026 historiquement médiocre. Le jeune attaquant n’a fait ses premiers pas sous les ordres de l’intérimaire Jamie Collins, contre Chelsea, avant de s’imposer comme titulaire sous la houlette de Rob Edwards, qui lui a offert sa première titularisation à Anfield le 27 décembre.
« J’ai appris la veille, lors d’une réunion, que j’allais jouer – j’étais surexcité », admet Mane. « Je l’ai dit à ma famille, puis je me suis senti en confiance. Au début, j’étais très nerveux, mais au bout d’un moment, on se rend compte que c’est là qu’on veut jouer, là où on veut être.
« J’estime avoir mérité ma chance grâce à mon travail acharné à l’entraînement et à chaque fois que je suis entré sur la pelouse. Je n’ai jamais relâché mes efforts, puis le nouvel entraîneur m’a fait confiance et aujourd’hui je récolte ce que je méritais : du temps de jeu. »
Trois jours plus tard, à Old Trafford, Edwards le reconduit d’emblée ; l’international sénégalais brille et contribue au premier point des siens, un match nul 1-1 face à Manchester United.
La semaine suivante, il offre au club, alors lanterne rouge de Premier League, sa première victoire de la saison en obtenant un penalty puis en inscrivant son premier but chez les seniors lors d’un succès 3-0 contre West Ham à Molineux.
« Nous l’avons souvent trouvé entre les lignes, et il a créé des occasions », s’est enthousiasmé Edwards. « J’ai trouvé son énergie brillante, ses courses brillantes, il a pris des risques, il a tiré, il a dribblé, il s’est retourné et a joué vers l’avant… une véritable lumière. »