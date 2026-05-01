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Mark Doyle

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Mateus Mane : pourquoi Manchester United et Liverpool s’intéressent tous deux à ce jeune prodige polyvalent des Wolves

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M. Mane
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Les Wolves ne seront pas en Premier League la saison prochaine, mais Matheus Mane, lui, mérite d’y figurer. À seulement 18 ans, il a été la seule lueur d’espoir d’une équipe virtuellement condamnée à la relégation depuis Noël. Pour la saison 2025-2026 des Wolves, il y aura un « avant Mane » et un « après Mane ».

Depuis son entrée dans le onze de départ le 27 décembre, ce milieu offensif polyvalent a totalement changé l’atmosphère à Molineux. Il offre aux supporters une raison de continuer à suivre les Wolves, tout en nourrissant l’espoir d’une remontée immédiate.

Reste à savoir si le club parviendra à le convaincre de rester une saison en Championship, car ses performances lors de la seconde partie de l’exercice en Premier League ont déjà alerté plusieurs cadors anglais.

Mais qui est donc Mane ? D’où vient-il, et jusqu’où peut-il prétendre aller dans le football ?


  • Wolverhampton Wanderers v Celta Vigo - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    C'est ici que tout a commencé.

    Né au Portugal de parents originaires de Guinée-Bissau, Mane garde un souvenir ému des parties de foot disputées avec son frère aîné, Marcos, et leurs amis sur le « petit terrain » devant la bibliothèque du quartier.

    Il raconte rentrer chez lui couvert de bleus et d’ecchymoses, mais affronter des adversaires plus âgés lui a permis de s’endurcir tout en peaufinant sa technique. Lorsqu’il arrive à Moston, près de Manchester, avec sa mère en 2015, le jeune Mane, alors âgé de huit ans, se distingue immédiatement par son talent.

    Il ne parle pas un mot d’anglais à son arrivée, mais son talent se charge de tout. Après des passages au City Select (un programme géré par Manchester City), chez les Manchester Cobras, à Moston Brook et à la Bee Inspired Football Academy, il est recommandé à Rochdale en 2023 par un ami fraîchement recruté par le club.

    « Il a suggéré que je passe un essai, et Tony Ellis a annoncé qu’il voulait me recruter dès la première séance ! », raconte Mane. « Je rêvais d’intégrer un centre de formation, alors j’ai signé et j’ai rapidement enchaîné les matchs avec les U18. »

    Moins de six mois plus tard, il est convoqué sur le banc pour un match de National League face à Dagenham & Redbridge ; il n’a alors que 16 ans.

    « On voyait la différence avec le centre de formation : certains étaient très bons techniquement, alors que je venais du football de base, donc c’était un grand pas en avant », explique Mane. « Mais je voulais entrer sur le terrain. Cela ne s’est pas produit, mais ça m’a donné envie d’en faire plus. J’ai toujours cru en moi : j’étais né pour jouer. »

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  • Le grand tournant

    En juin 2023, les Wolves ont nommé Ellis au poste de responsable du recrutement pour l’académie du nord. Un peu plus de six mois plus tard, le club a recruté Mané à l’issue d’un stage concluant.

    « Quand je suis arrivé aux Wolves, je me suis dit : “Oui, c’est ici que ça se passe” », a déclaré Mane à Sky Sports. « J’en ai parlé à mes parents et je me suis tout de suite senti chez moi, avec les joueurs et le staff. Dès mon premier jour, les joueurs m’ont accueilli à bras ouverts, ils me parlaient comme si j’avais toujours fait partie de l’équipe. Le staff m’a également bien accueilli et me demandait sans cesse si j’avais besoin de quoi que ce soit. »

    Tout aussi à l’aise sur le terrain, il est rapidement intégré à l’équipe première par l’ancien entraîneur Vitor Pereira, qui le fait débuter sur le banc lors d’un match contre Fulham en février de l’année dernière. Il a ensuite figuré parmi les remplaçants non utilisés contre Tottenham et Manchester United, avant d’entrer dans l’histoire le 10 mai 2025 : à peine entré en jeu dans les dernières minutes de la défaite 2-0 concédée à domicile face à Brighton, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en Premier League sous le maillot des Wolves.

    « Je suis sûr qu’il va créer la surprise en Angleterre, dans ce championnat », a déclaré Pereira aux journalistes après le match. « C’est un joueur talentueux et, à coup sûr, la saison prochaine, il fera partie de l’équipe première avec nous.

    Il n’est pas seulement doué, c’est aussi un bosseur, et à ce moment du match, je ne lui ai pas juste offert du temps de jeu : je l’ai lancé parce que je suis convaincu qu’il peut faire la différence. C’est un joueur spécial. »

  • Comment se porte l’équipe en ce moment ?

    Malgré les éloges de Pereira, Mané n’avait pas encore disputé le moindre match avec les Wolves au moment du limogeage de l’entraîneur portugais, le 2 novembre, suite à un début de saison 2025-2026 historiquement médiocre. Le jeune attaquant n’a fait ses premiers pas sous les ordres de l’intérimaire Jamie Collins, contre Chelsea, avant de s’imposer comme titulaire sous la houlette de Rob Edwards, qui lui a offert sa première titularisation à Anfield le 27 décembre.

    « J’ai appris la veille, lors d’une réunion, que j’allais jouer – j’étais surexcité », admet Mane. « Je l’ai dit à ma famille, puis je me suis senti en confiance. Au début, j’étais très nerveux, mais au bout d’un moment, on se rend compte que c’est là qu’on veut jouer, là où on veut être.

    « J’estime avoir mérité ma chance grâce à mon travail acharné à l’entraînement et à chaque fois que je suis entré sur la pelouse. Je n’ai jamais relâché mes efforts, puis le nouvel entraîneur m’a fait confiance et aujourd’hui je récolte ce que je méritais : du temps de jeu. »

    Trois jours plus tard, à Old Trafford, Edwards le reconduit d’emblée ; l’international sénégalais brille et contribue au premier point des siens, un match nul 1-1 face à Manchester United.

    La semaine suivante, il offre au club, alors lanterne rouge de Premier League, sa première victoire de la saison en obtenant un penalty puis en inscrivant son premier but chez les seniors lors d’un succès 3-0 contre West Ham à Molineux.

    « Nous l’avons souvent trouvé entre les lignes, et il a créé des occasions », s’est enthousiasmé Edwards. « J’ai trouvé son énergie brillante, ses courses brillantes, il a pris des risques, il a tiré, il a dribblé, il s’est retourné et a joué vers l’avant… une véritable lumière. »

  • Principaux atouts

    Dôté de vitesse, de puissance, d’un sens du jeu aigu et d’une technique raffinée, Sadio Mané est un footballeur d’exception capable de jouer à plusieurs postes. S’il estime que le poste de numéro 10, où sa vision du jeu et son sens du but font merveille, lui convient le mieux, il est significatif qu’Edwards n’ait pas hésité à le positionner en numéro 8 à Old Trafford, suite à un remaniement de dernière minute causé par une blessure. La raison est simple : le technicien juge que Mané possède une compréhension approfondie du jeu.

    « Ce que j’apprécie chez lui, c’est son intelligence », explique Edwards. « Il y a aussi son enthousiasme, son courage et, bien sûr, ses qualités techniques. Il coche beaucoup de cases. »

    Ajoutons la confiance : Mané ne doute pas de sa capacité à performer au plus haut niveau, et Edwards affirme que cette assurance est « contagieuse ».

    « Je pense qu’il déteint sur les autres grâce à son énergie », ajoute le manager des Wolves. « Il n’a que 18 ans, mais il est déjà presque un petit leader sur le terrain. »

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il reste une marge de progression.

    Edwards reconnaît que Mané s’acclimate encore à l’intensité et au jeu physique de la Premier League, une évolution normale pour un joueur de son âge.

    « Mateus a encore beaucoup à apprendre, car il n’a que 18 ans », a-t-il déclaré. « Mais cela viendra avec le temps. Il ne cesse de progresser et de gagner en force. »

    Sa prise de décision, parfois perfectible, devrait s’améliorer à mesure qu’il s’acclimatera au rythme effréné de l’élite anglaise, où l’on note qu’il choisit parfois la mauvaise option ou tarde à transmettre le ballon.

    « Ses positions sont pertinentes, il se propose en demi-tour et aborde le jeu avec une bonne mentalité », a analysé la légende du club Andy Thompson sur Wolves Matchday Live après la prestation de Mane à Anfield. « Je sais qu’il n’est encore qu’un jeune joueur, mais pour briller dans ce championnat, il faut faire les bons choix.

    Il a la volonté de créer des choses, mais il y a eu une demi-douzaine d’occasions où il aurait dû transmettre le ballon au joueur devant lui ; cela viendra avec l’expérience. »

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Le prochain sur la liste… Matheus Nunes ?

    Jeune talent prometteur qui a fait une entrée fracassante sur la scène de Molineux, Mane a inévitablement été comparé à Robbie Keane, l’icône des Wolves. Dans son style de jeu toutefois, Mane est davantage un milieu offensif qu’un attaquant, même s’il a prouvé, avec une réalisation de grande classe contre Everton, qu’il savait parfaitement conclure.

    Son but contre West Ham, évoqué plus haut, a rappelé à de nombreux supporters des Wolves Matheus Nunes, parti à Manchester City l’été dernier mais qui a félicité Mane pour son premier but en Premier League sur les réseaux sociaux.

    Il n’étonnerait personne d’apprendre que l’international portugais se retrouve un peu dans le jeune Mané : les deux hommes partagent la même assurance balle au pied et la même volonté de percer depuis des positions reculées. Reste que Mané est avant tout un joueur complet, un talent unique aussi à l’aise dans l’entrejeu qu’à la finition.

  • Et maintenant ?

    Il est ardu de prédire la prochaine décision de Mane. Ce jeune attaquant a d’abord répondu à l’appel de l’équipe d’Angleterre des moins de 18 ans pour défier le Portugal en 2024, avant de porter récemment les couleurs de son pays natal chez les moins de 21 ans. Il est clair qu’il choisira la solution qu’il juge la plus propice à sa carrière et à son développement.

    Une chose est sûre : Mané ne manque pas d’options. Il pourrait choisir de rester en Angleterre pour continuer à progresser physiquement et techniquement en jouant chaque semaine dans un championnat réputé pour son intensité.

    Reconnaissant envers les Wolves pour l’avoir propulsé en Premier League si tôt, il a rapidement conquis les supporters, qui scandent désormais son nom sur l’air de « Zombie » des Cranberries.

    Liverpool et Manchester United, impressionnés par ses performances sur leurs pelouses en décembre, envisagent toutefois de recruter cet attaquant polyvalent de 18 ans lors du mercato estival.

    Reste à savoir si un transfert très médiatisé vers l’un des cadors anglais serait vraiment judicieux à ce stade, mais une chose est sûre : Mané n’en serait pas intimidé. Convaincu d’être né pour le ballon, il a, depuis cinq mois, des stats qui justifient cette confiance.