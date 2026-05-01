Mateus Mane : pourquoi Manchester United et Liverpool s’intéressent tous deux à ce jeune prodige polyvalent des Wolves

Né au Portugal de parents originaires de Guinée-Bissau, Mane garde un souvenir ému des parties de foot disputées avec son frère aîné, Marcos, et leurs amis sur le « petit terrain » devant la bibliothèque du quartier.

Il raconte rentrer chez lui couvert de bleus et d’ecchymoses, mais affronter des adversaires plus âgés lui a permis de s’endurcir tout en peaufinant sa technique. Lorsqu’il arrive à Moston, près de Manchester, avec sa mère en 2015, le jeune Mane, alors âgé de huit ans, se distingue immédiatement par son talent.

Il ne parle pas un mot d’anglais à son arrivée, mais son talent se charge de tout. Après des passages au City Select (un programme géré par Manchester City), chez les Manchester Cobras, à Moston Brook et à la Bee Inspired Football Academy, il est recommandé à Rochdale en 2023 par un ami fraîchement recruté par le club.

« Il a suggéré que je passe un essai, et Tony Ellis a annoncé qu’il voulait me recruter dès la première séance ! », raconte Mane. « Je rêvais d’intégrer un centre de formation, alors j’ai signé et j’ai rapidement enchaîné les matchs avec les U18. »

Moins de six mois plus tard, il est convoqué sur le banc pour un match de National League face à Dagenham & Redbridge ; il n’a alors que 16 ans.

« On voyait la différence avec le centre de formation : certains étaient très bons techniquement, alors que je venais du football de base, donc c’était un grand pas en avant », explique Mane. « Mais je voulais entrer sur le terrain. Cela ne s’est pas produit, mais ça m’a donné envie d’en faire plus. J’ai toujours cru en moi : j’étais né pour jouer. »