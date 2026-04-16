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Mateus Mane pour 50 millions de livres sterling ? Un prix trop élevé pour le jeune prodige des Wolves, courtisé par Manchester United, alors que l’échec d’Everton sert d’avertissement en matière de transfert
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Les exigences des Wolves : un prix fixé pour l’étincelant Mané
Mane a fait ses débuts en équipe première avec les Wolves à la fin de la saison 2024-2025. Il a décroché sa première titularisation en décembre de cette même saison et a ouvert son compteur buts en marquant lors de deux rencontres consécutives face à West Ham puis Everton, dès le début de l’année 2026.
Dès lors, le jeune talent fait beaucoup parler de lui et les rumeurs d’intérêt émanant de grands clubs anglais et étrangers se multiplient. International portugais U21, Mane est considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs, doté d’un potentiel encore largement inexploité.
Wolves entendent donc conserver leur pépite, au moins jusqu’à la fin de la saison, et profitent de chaque match pour valoriser son talent. Un départ est pour l’instant exclu, même en cas de relégation en Championship, et le club aurait fixé un prix dissuasif pour éloigner les prétendants.
Le nom de Mane est évoqué du côté de Manchester United : le joueur va-t-il être évalué à 50 millions de livres sterling ?
Interrogé sur la possibilité que Mané vaille un jour 50 millions de livres sterling, alors qu’il reste un diamant brut à façonner, l’ancien attaquant des Wolves, Goodman, a confié à GOAL via casino zonder cruks : « Seul le temps nous le dira. L’échantillon est encore trop faible. Si j’étais un club de Premier League ou n’importe quel autre club aujourd’hui, je ne le considérerais pas comme un joueur à 50 millions de livres.
Pour l’instant, je vois un joueur au potentiel immense. D’après mes sources, c’est quelqu’un de très posé, avec une excellente attitude, prêt à travailler dur, à apprendre et à aller le plus loin possible dans sa carrière. Des qualités essentielles à son âge.
Il a certes goûté à la Premier League cette saison ; s’il reste aux Wolves, il jouera en Championship. Je suis convaincu qu’un agent lui promet déjà un gros transfert cet été. Mais, comme tous les jeunes, à moins qu’il ne rejoigne un club où il jouera chaque semaine, il aurait tout à gagner à rester à Wolverhampton pour briller en Championship.
Un joueur à 50 millions de livres ? Pas encore, mais le potentiel est bel et bien là. »
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Signes avant-coureurs : la situation de Mane est comparée à celle de Dibling
On peut aisément comprendre que Mane souhaite rester en Premier League, car son niveau de jeu correspond indéniablement à celui de l’élite. Reste que les exemples de jeunes joueurs qui apprennent à leurs dépens que l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs sont légion.
Interrogé à ce sujet, Goodman a évoqué le cas de Tyler Dibling, jeune talent qui s’était distingué avec Southampton lors de la relégation des Saints la saison passée et avait rejoint Everton contre un chèque de 35 millions de livres (48 millions de dollars), avant de se retrouver cantonné à un rôle secondaire chez les Toffees. Pour l’ancien attaquant de Molineux, ce précédent sert d’avertissement à Mané : « C’est une excellente comparaison. Elle est vraiment pertinente, car les deux joueurs sont très similaires.
« Ce sont des jeunes, des garçons de 18 ans comme Tyler qui jouait pour Southampton. Ils évoluent tous deux, soyons honnêtes, dans des équipes médiocres de Premier League qui peinent semaine après semaine à gagner. Pourtant, ils ont brillé dans ces équipes médiocres.
On pourrait donc s’attendre à ce que, s’ils rejoignent une meilleure équipe entourés de meilleurs joueurs, ils s’améliorent. Et ça a été difficile pour Tyler Dibling. En fait, je compatis un peu avec lui à ce sujet, car tout cela est peut-être arrivé un peu trop tôt pour lui.
Cela ne signifie pas qu’un éventuel départ de Mateus Mane conduirait forcément au même constat : l’histoire regorge de jeunes talents qui ont changé de club et connu des carrières brillantes.
« Pour l’instant, Dibling est un exemple parlant de ce qui peut arriver à Mane s’il rejoint un club qui ne correspond pas à son niveau de carrière. »
Contrat de Mane : son engagement avec les Wolves prend fin à l’expiration de son contrat à Molineux.
Mane a signé son premier contrat professionnel avec les Wolves lors de l’été 2025 ; d’après certaines sources, cet engagement porterait sur quatre ans. Cette prolongation vise à maintenir son prix de transfert à un niveau élevé et à écarter tout départ imminent.
Il devrait donc régulièrement briller en Premier League, qu’il évolue sous le maillot des Wolves ou sous d’autres couleurs, et il n’a aucune raison de précipiter les choses alors qu’une carrière prometteuse s’étend devant lui.