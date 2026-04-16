On peut aisément comprendre que Mane souhaite rester en Premier League, car son niveau de jeu correspond indéniablement à celui de l’élite. Reste que les exemples de jeunes joueurs qui apprennent à leurs dépens que l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs sont légion.

Interrogé à ce sujet, Goodman a évoqué le cas de Tyler Dibling, jeune talent qui s’était distingué avec Southampton lors de la relégation des Saints la saison passée et avait rejoint Everton contre un chèque de 35 millions de livres (48 millions de dollars), avant de se retrouver cantonné à un rôle secondaire chez les Toffees. Pour l’ancien attaquant de Molineux, ce précédent sert d’avertissement à Mané : « C’est une excellente comparaison. Elle est vraiment pertinente, car les deux joueurs sont très similaires.

« Ce sont des jeunes, des garçons de 18 ans comme Tyler qui jouait pour Southampton. Ils évoluent tous deux, soyons honnêtes, dans des équipes médiocres de Premier League qui peinent semaine après semaine à gagner. Pourtant, ils ont brillé dans ces équipes médiocres.

On pourrait donc s’attendre à ce que, s’ils rejoignent une meilleure équipe entourés de meilleurs joueurs, ils s’améliorent. Et ça a été difficile pour Tyler Dibling. En fait, je compatis un peu avec lui à ce sujet, car tout cela est peut-être arrivé un peu trop tôt pour lui.

Cela ne signifie pas qu’un éventuel départ de Mateus Mane conduirait forcément au même constat : l’histoire regorge de jeunes talents qui ont changé de club et connu des carrières brillantes.

« Pour l’instant, Dibling est un exemple parlant de ce qui peut arriver à Mane s’il rejoint un club qui ne correspond pas à son niveau de carrière. »