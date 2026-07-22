Interrogé par les médias du club après le coup de sifflet final, l’homme du moment a affiché sa joie après avoir inscrit son premier but sous les couleurs du club. Fernandes a souligné l’importance de cette réalisation, qu’il place en tête de son palmarès personnel. « C’était génial, non ? C’est de loin mon but préféré de toute ma carrière. Le deuxième, c’était la saison dernière. Je dois le faire plus souvent, tirer de l'extérieur de la surface. Je sais que j'en suis capable », a expliqué le joueur de 22 ans avec le sourire, savourant visiblement son nouveau départ dans le nord de Londres.

Sa confiance balle au pied et sa propension à tenter des frappes lointaines, déjà des marqueurs de son jeu à West Ham, devraient rapidement séduire les supporters des Spurs. Sa performance a rappelé la qualité du milieu portugais et poussé Manchester United à reconsidérer son refus de s’aligner sur les 85 millions de livres réclamés. Les Red Devils n’avaient proposé que 70 millions de livres plus 15 millions de livres de bonus, tandis que Tottenham, en réglant la totalité du montant, a déjà été récompensé par les premières prestations éclatantes de son nouveau meneur.