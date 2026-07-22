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Mateus Fernandes entre par la grande porte ! La nouvelle recrue de Tottenham inscrit un but splendide lors de ses débuts avec le club de Premier League
Un début de rêve pour la recrue la plus chère de l'histoire du club
Fernandes n’a pas tardé à faire forte impression après son transfert très médiatisé à l’autre bout de Londres. Titulaire pour la première fois avec Tottenham lors d’un match amical à huis clos contre les MK Dons à Hotspur Way, l’ancien Hammers a réalisé un exploit individuel déjà devenu viral auprès des supporters des Spurs. Après avoir récupéré le ballon à l’entrée de la surface, l’international portugais a décoché une volée fulgurante qui a rebondi sur le poteau avant de finir au fond des filets, laissant le gardien sans réaction.
Ce but a scellé la victoire 1-0 face à l’équipe de League One, et la qualité exceptionnelle de la frappe a valu à Fernandes d’être immédiatement entouré par ses nouveaux coéquipiers. Une manière idéale de débuter dans l’intimité du centre d’entraînement du club, et de justifier l’investissement considérable réalisé pour s’attacher ses services.
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Fernandes revient sur ses exploits lors de ses débuts
Interrogé par les médias du club après le coup de sifflet final, l’homme du moment a affiché sa joie après avoir inscrit son premier but sous les couleurs du club. Fernandes a souligné l’importance de cette réalisation, qu’il place en tête de son palmarès personnel. « C’était génial, non ? C’est de loin mon but préféré de toute ma carrière. Le deuxième, c’était la saison dernière. Je dois le faire plus souvent, tirer de l'extérieur de la surface. Je sais que j'en suis capable », a expliqué le joueur de 22 ans avec le sourire, savourant visiblement son nouveau départ dans le nord de Londres.
Sa confiance balle au pied et sa propension à tenter des frappes lointaines, déjà des marqueurs de son jeu à West Ham, devraient rapidement séduire les supporters des Spurs. Sa performance a rappelé la qualité du milieu portugais et poussé Manchester United à reconsidérer son refus de s’aligner sur les 85 millions de livres réclamés. Les Red Devils n’avaient proposé que 70 millions de livres plus 15 millions de livres de bonus, tandis que Tottenham, en réglant la totalité du montant, a déjà été récompensé par les premières prestations éclatantes de son nouveau meneur.
Une nouvelle ère s’ouvre dans le nord de Londres.
Tottenham espère que l’arrivée de Fernandes, combinée à une campagne de recrutement estivale ambitieuse, marquera le début de son renouveau. Le club s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts, renforçant son effectif avec des recrues de renom telles que Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Martin Dúbravka, Marcos Senesi et Sandro Tonali afin de renouveler son noyau dur.
Cette reconstruction ambitieuse fait suite à une saison éprouvante, ponctuée d’embûches, au cours de laquelle les Spurs ont évité de justesse la relégation en terminant à la 17e place. Après la nomination de Roberto De Zerbi dans les dernières semaines de l’exercice précédent afin d’assurer le maintien du club, Tottenham entend désormais tourner la page de ces difficultés. Fort de ces renforts de poids, l’équipe aborde la nouvelle saison déterminée à remonter vers le haut du classement et à assurer son retour dans les compétitions européennes.
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Surmonter ses difficultés en Premier League
Transféré à Tottenham, Fernandes entend conjurer le mauvais sort qui s’acharne sur lui en Premier League. Arrivé en Angleterre à l’été 2024 sous les couleurs de Southampton, il y a inscrit quatre buts et délivré sept passes décisives en 46 matchs. Après avoir connu deux descentes successives avec les Saints puis West Ham, où il a marqué quatre buts et délivré quatre passes décisives en 38 matchs, le milieu de terrain portugais espère désormais inverser la tendance et vise une place parmi les cinq premiers avec les Lilywhites la saison prochaine.
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