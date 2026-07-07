« On dit qu’aujourd’hui, avec le VAR, Materazzi, le seul joueur au monde à avoir été suspendu pour provocation, ne serait pas exclu de tant de matchs. Eh bien, je dis donc : s’il y avait eu le VAR à l’époque, aurais-je été expulsé contre l’Australie, lorsque, en essayant de récupérer le ballon, j’ai heurté Zambrotta, et non Bresciano ? Et s’il s’agissait bel et bien d’un penalty sur Malouda, pourquoi n’ai-je même pas reçu de carton jaune ? »





« Je n’aurais jamais espéré marquer contre la République tchèque, mais je m’y étais préparé : chacun d’entre nous était prêt à jouer comme un titulaire. Lors des séances d’entraînement sur les coups de pied arrêtés offensifs, nous avions étudié leur défense en demi-lune, sans joueurs sur les poteaux et avec un marquage serré. Je me suis dit : « Si je joue, c’est moi qui la mets au fond. » J’y ai repensé au moment de sauter… »





« L’affaire Calciopoli nous a rendus encore plus soudés. Nous avons réalisé que nous étions un véritable bunker le jour où les réquisitions du procureur Palazzi ont été rendues publiques, à la veille de la demi-finale contre l’Allemagne. Nous le pensions tous, certains le murmuraient : “Qu’il fouille autant qu’il veut, qu’il vienne même nous dire que, après la Coupe du monde, nous irons tous en prison. Nous, on va gagner cette Coupe du monde. »





« Les tirs au but contre la France ? Une centaine de personnes m’ont demandé : “Mais tu n’avais pas mal au sternum ?”. Je ne sentais rien à cause de l’adrénaline, mais en réalité, je n’ai jamais eu mal, je ne sais pas. C’est l’arbitre qui m’a le plus agacé quand je me suis présenté sur le point de penalty : “Place le ballon plus en arrière”. Je me suis dit : “Bon sang, il pèse déjà dix kilos, j’ai toute une tribune qui me siffle et tu me déplaces le ballon ?” Puis, juste avant de prendre mon élan, j’ai repensé au conseil de Lallo, mon coach au Tor di Quinto, que j’avais déjà suivi lors du match de barrage de promotion Pérouse-Turin : “Tire entre le poteau et le petit poteau, tu ne te tromperas jamais.”