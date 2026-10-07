Les milieux de terrain croates Mateo Kovacic et Kristijan Jakic ont fait part de leur déception après la volée de Mikel Merino à la 88e minute, qui a condamné les hôtes à une défaite 2-1. Malgré le carton rouge d'Ivan Perisic à la 79e minute, la Croatie s'était créé plusieurs occasions de faire le break avant l'assaut final de l'Espagne.

Jakic a reconnu qu'encaisser un but aussi tardivement avait été douloureux pour tout le vestiaire.

« C'est vraiment dommage pour nous tous, a déclaré Jakic. C'était un match difficile, surtout quand vous encaissez le but du 2-1 à la 90e minute après avoir eu deux bonnes occasions avant cela. »