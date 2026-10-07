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Mateo Kovacic et Kristijan Jakic reviennent sur la défaite 2-1 de la Croatie face à l’Espagne
Le duo du milieu de terrain a le cœur brisé par un but victorieux tardif
Les milieux de terrain croates Mateo Kovacic et Kristijan Jakic ont fait part de leur déception après la volée de Mikel Merino à la 88e minute, qui a condamné les hôtes à une défaite 2-1. Malgré le carton rouge d'Ivan Perisic à la 79e minute, la Croatie s'était créé plusieurs occasions de faire le break avant l'assaut final de l'Espagne.
Jakic a reconnu qu'encaisser un but aussi tardivement avait été douloureux pour tout le vestiaire.
« C'est vraiment dommage pour nous tous, a déclaré Jakic. C'était un match difficile, surtout quand vous encaissez le but du 2-1 à la 90e minute après avoir eu deux bonnes occasions avant cela. »
- AFP
Kovacic exige une norme après la réaction de l’Angleterre
Kovacic s’est concentré sur la réaction de l’équipe après les vives critiques reçues à la suite de sa précédente sortie contre l’Angleterre. « On ne peut jamais être heureux après une défaite, mais nous avons montré une réaction, ce qui était important pour nous après quelques jours vraiment difficiles », a expliqué Kovacic.
« Nous sommes très bien entrés dans le match, nous avons marqué, et nous aurions pu inscrire un deuxième but. Quand vous ne marquez pas contre une équipe comme ça, elle vous punit. »
« Nous devions être plus agressifs et nous battre pour chaque ballon, ce que nous n’avons pas fait contre l’Angleterre. Aujourd’hui, c’était un pas en avant. »
Jakic reconnaît la supériorité qualitative de l’Espagne
Jakic a reconnu que la domination technique de l’Espagne avait fini par user le bloc défensif croate, particulièrement après le changement de rapport de force numérique. « Ils sont champions du monde et actuellement la meilleure équipe du monde, et individuellement meilleurs que nous », a admis Jakic.
« Quand ils trouvent un peu plus d’espace, vous devez reculer et cela devient très difficile. »
L’Espagne a contrôlé 67 % de la possession pour sceller la victoire.
- Sebastian Frej
L’effectif rend hommage au soutien à domicile
Les deux joueurs ont exprimé leur gratitude aux 32 000 spectateurs qui ont soutenu l’équipe sans relâche au Stadion Poljud. « Les supporters comptent énormément pour nous, surtout après une lourde défaite », a noté Jakic.
« Ils nous ont soutenus pendant tout le match et ont prouvé qu’ils étaient notre 12e homme. »
La Croatie visera un résultat positif lors de son dernier match de groupe contre l’Angleterre.
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