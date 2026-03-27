ESPAGNE-SERBIE – Une victoire facile pour l'Espagne, qui écrase la Serbie et envoie un message à toutes les autres grandes équipes, s'imposant comme l'une des favorites pour le titre. Même si elle affrontait une équipe qui ne participera pas à la Coupe du monde, la Roja s'est imposée 3-0 à Vila-real face à l'équipe de Milinkovic-Savic, Pavlovic, Kostic et Samardzic. Oyarzabal a inscrit un doublé et Munoz a marqué l'autre but.





PAYS-BAS-NORVÈGE – Victoire importante également pour les Oranje, qui s’imposent 2-1 face à la Norvège, qui avait tant fait souffrir l’Italie. À Amsterdam, les hôtes ont été menés au score par un but de Schjelderup, mais Van Dijk puis l’ancien Milanais Reijnders ont renversé la situation. À noter les passes décisives de Koopmeiners et Dumfries ; Malen et De Vrij étaient également sur le terrain.





SUISSE-ALLEMAGNE – Spectacle à Bâle où la Suisse s'incline 4-3 face à l'Allemagne. L'ancien joueur de Bologne Ndoye ouvre le score, puis Tah égalise. Embolo porte ensuite le score à 2-1 et Gnabry à 2-2. Wirtz redonne l'avantage à son équipe avant que Monteiro ne rétablisse l'égalité. Mais en fin de match, c'est encore le milieu offensif de Liverpool qui scelle le score final : une performance monstrueuse pour lui, auteur de deux buts et de deux passes décisives. Du côté des locaux, Freuler et Akanji étaient titulaires, tandis que Jashari et Abischer sont entrés en jeu en seconde période.





Enfin, il faut également signaler la nette victoire de l’Algérie sur le Guatemala lors d’un match disputé au Ferraris de Gênes : le score final est de 7-0 et, outre les buts de Gouiri, Mahrez et l’ancien joueur de la Roma, Aouar, Fares Ghedjemis figure également au tableau d’affichage. Pour ses débuts avec l'équipe nationale senior, le joueur qui s'illustre actuellement en Serie B avec Frosinone a immédiatement inscrit son premier but sous le maillot de son pays.