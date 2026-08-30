L’international brésilien Casemiro a ouvert le score à la 20e minute, inscrivant son premier but depuis son arrivée l’été dernier. Messi a ensuite pris les choses en main en doublant l’avantage de Miami à la 40e minute sur un coup franc dévié, avant d’ajouter un superbe numéro en solitaire peu après la pause.

L’Argentin de 39 ans s’est ensuite mué en passeur, servant avec altruisme Luis Suarez pour le quatrième but des locaux. Le sort du match étant déjà scellé, Messi a signé son triplé à la 83e minute d’un astucieux ballon piqué au-dessus du gardien. Après une réalisation à la 89e minute du prometteur Alexander Shaw, 18 ans, Messi a conclu une soirée magnifique dans les dernières secondes du temps additionnel. Il a enroulé un autre coup franc au fond des filets, signant ainsi son huitième match à quatre buts en carrière et devenant le joueur le plus rapide de l’histoire de la MLS à atteindre la barre des 20 matches avec au moins deux buts, en 72 apparitions.

Cette performance est intervenue durant une période personnelle difficile pour l’ancien attaquant de Barcelone, après le décès de son père et représentant de longue date, Jorge, plus tôt dans le mois. Malgré son chagrin, le talisman a porté son total, le meilleur du championnat, à 18 buts en 19 matches.



