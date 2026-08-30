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Masterclass époustouflante ! Lionel Messi en inscrit quatre alors qu’Inter Miami en passe SEPT à Montréal lors d’une démonstration record en MLS
L’Inter Miami déroule lors d’un carton à sept buts
L’international brésilien Casemiro a ouvert le score à la 20e minute, inscrivant son premier but depuis son arrivée l’été dernier. Messi a ensuite pris les choses en main en doublant l’avantage de Miami à la 40e minute sur un coup franc dévié, avant d’ajouter un superbe numéro en solitaire peu après la pause.
L’Argentin de 39 ans s’est ensuite mué en passeur, servant avec altruisme Luis Suarez pour le quatrième but des locaux. Le sort du match étant déjà scellé, Messi a signé son triplé à la 83e minute d’un astucieux ballon piqué au-dessus du gardien. Après une réalisation à la 89e minute du prometteur Alexander Shaw, 18 ans, Messi a conclu une soirée magnifique dans les dernières secondes du temps additionnel. Il a enroulé un autre coup franc au fond des filets, signant ainsi son huitième match à quatre buts en carrière et devenant le joueur le plus rapide de l’histoire de la MLS à atteindre la barre des 20 matches avec au moins deux buts, en 72 apparitions.
Cette performance est intervenue durant une période personnelle difficile pour l’ancien attaquant de Barcelone, après le décès de son père et représentant de longue date, Jorge, plus tôt dans le mois. Malgré son chagrin, le talisman a porté son total, le meilleur du championnat, à 18 buts en 19 matches.
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Casemiro et Hoyos saluent le récital de Messi
Le milieu de terrain de l’Inter Miami Casemiro a encensé le GOAT argentin après le coup de sifflet final, déclarant à Apple TV : « C’est ce que cela signifie d’avoir Messi dans l’équipe. Nous devons profiter de ces moments parce que c’est une personne, un joueur qui entre dans l’histoire. »
Le Brésilien a souligné l’influence toujours intacte de Messi sur l’équipe, ajoutant : « Nous avons vu aujourd’hui que nous devons en profiter, continuer à le soutenir et continuer à rivaliser avec lui parce qu’il reste le meilleur. Il l’a prouvé lors de la Coupe du monde. Nous devons en profiter parce qu’avec lui, nous sommes bien plus forts. »
L’entraîneur intérimaire Guillermo Hoyos, qui suivait la rencontre depuis les tribunes en raison d’une suspension de banc de touche pour des coups d’envoi retardés à répétition, ne tarissait pas non plus d’éloges. « Il n’y a pas de mots pour décrire une telle beauté footballistique », a déclaré Hoyos. « Il se passe tellement de choses que les mots ne suffisent tout simplement pas. »
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Miami met fin à sa mauvaise série en plein changement d’entraîneur
Cette victoire a mis fin à une série de cinq matches sans succès toutes compétitions confondues pour Miami, qui a ainsi décroché son premier succès depuis la fin juillet. Ce résultat permet aux Herons de rester deuxièmes de la Conférence Est, à 10 points du leader Nashville SC, tandis que Montréal demeure 14e.
Le match s’est déroulé sur fond de changements en cours sur le banc au Chase Stadium. Hoyos, qui avait pris les commandes en tant qu’entraîneur intérimaire en avril après le départ de Javier Mascherano, purgeait une suspension. L’Inter Miami a officiellement annoncé l’ancien ailier de Valence et de l’Inter Milan Cristian « Kily » Gonzalez comme nouveau coach principal permanent, même s’il attend encore ses permis de travail avant de prendre ses fonctions.
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Perez reste en poste pendant que Gonzalez attend son permis
L’entraîneur adjoint Rafael Perez a dirigé l’équipe depuis le bord du terrain lors de la victoire de samedi et devrait probablement rester en charge jusqu’à ce que Gonzalez reçoive l’autorisation officielle de commencer son mandat.
Une fois en poste, l’entraîneur de 52 ans cherchera à créer une dynamique avant la post-saison. Gonzalez a déjà joué aux côtés de Messi avec l’Argentine en 2005, et la direction du club espère que cette relation préexistante facilitera l’intégration de son approche tactique alors que Miami vise le sacre en MLS Cup.
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