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Massimo Moratti : « J’ai acheté Cagliari en secret pour empêcher Gigi Riva de rejoindre la Juventus. Par le passé, on m’a proposé Napoli, j’y ai renoncé parce que j’avais l’Inter »

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Massimo Moratti, ancien président de l’Inter, raconte comment l’entreprise familiale, Saras, entra dans le groupe d’entrepreneurs qui reprit Cagliari, menant le club sarde à la conquête du Scudetto en 1970, pour empêcher la Juventus de prendre Gigi Riva : « Papa ne voulait pas que la Juventus prenne Gigi Riva, qu’elle avait pratiquement acheté, a-t-il raconté au Mattino. Alors, nous qui avions la Sardaigne dans le cœur, en quelques jours nous avons acheté le club en secret. Et Riva n’est pas allé à la Juventus ».

  • Non à l'achat de Napoli

    Il raconte ensuite quand Napoli lui a été proposé, après la faillite puis la relance du club depuis la Serie C. « Un président, mon collègue en Serie A, m’a réveillé presque à l’aube pour me dire que c’était ma grande occasion d’investir dans le Sud, pour relancer ce club historique. Je connais cette ville, ce public et ils ne pouvaient pas mériter un président qui ne dirige pas une société comme celle de Napoli en y consacrant tout son temps et toute sa passion. Moi, j’avais l’Inter et je ne pouvais pas me laisser distraire par autre chose ».

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