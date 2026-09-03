Il raconte ensuite quand Napoli lui a été proposé, après la faillite puis la relance du club depuis la Serie C. « Un président, mon collègue en Serie A, m’a réveillé presque à l’aube pour me dire que c’était ma grande occasion d’investir dans le Sud, pour relancer ce club historique. Je connais cette ville, ce public et ils ne pouvaient pas mériter un président qui ne dirige pas une société comme celle de Napoli en y consacrant tout son temps et toute sa passion. Moi, j’avais l’Inter et je ne pouvais pas me laisser distraire par autre chose ».