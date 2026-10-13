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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Massimo Mauro : « À la Juventus, Douglas Luiz est un joueur scolaire, qui ne prend jamais de risques et fait des passes à un mètre. »

Juventus FC
D. Luiz
Serie A

L’ancien ailier de la Juventus ne mâche pas ses mots pour qualifier le Brésilien de la Juventus.

Massimo Mauro, ancien ailier de la Juventus, de Naples et de l’Udinese, interrogé par la Gazzetta dello Sport évoque notamment la Juventus et l’AC Milan.


« Selon moi, Amorim et Spalletti rencontrent un peu les mêmes problèmes et, lorsqu’elles doivent affronter des défenses regroupées, leurs équipes sont assez embarrassantes. Leurs difficultés viennent de leur volonté de continuer à construire le jeu autour de joueurs de couloir qui ne centrent jamais et ne passent jamais le ballon à l’avant-centre. Ils ne font que repiquer dans l’axe et tirer, mais s’ils finissent par inscrire quatre buts chacun dans l’année, cela ne mène nulle part. La seule autre option de jeu de la Juventus et de l’AC Milan repose sur les joueurs de couloir : s’ils ne font rien, il n’y a aucune solution en attaque. Ainsi, par exemple, la Juventus ne s’est créé deux ou trois occasions de but à Cagliari qu’après l’entrée d’Alajbegovic, qui a adressé deux vrais centres. Dans l’ensemble, ce sont tous de bons joueurs, mais ils ne peuvent pas devenir les catalyseurs du jeu offensif de l’équipe. »


  • « Le manque de joueurs de qualité dans le secteur offensif se fait sentir, celui-ci étant globalement médiocre dans les deux équipes : ni l’équipe d’Amorim ni celle de Spalletti n’a jamais l’idée de tenter une passe en profondeur. Douglas Luiz, par exemple, est un joueur scolaire : il ne prend jamais de risques, fait des passes à un mètre et ne peut rien inventer face aux équipes regroupées. La Juve doit en outre composer avec l’absence de Yildiz. Elle ne doit pas servir d’excuse, mais il est assurément le joueur le plus important de l’effectif de la Juventus. C’est pourquoi la Roma me semble beaucoup mieux armée que l’AC Milan et la Juventus. Et le Napoli aussi, malgré son mauvais départ. »


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