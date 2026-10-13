Massimo Mauro, ancien ailier de la Juventus, de Naples et de l’Udinese, interrogé par la Gazzetta dello Sport évoque notamment la Juventus et l’AC Milan.





« Selon moi, Amorim et Spalletti rencontrent un peu les mêmes problèmes et, lorsqu’elles doivent affronter des défenses regroupées, leurs équipes sont assez embarrassantes. Leurs difficultés viennent de leur volonté de continuer à construire le jeu autour de joueurs de couloir qui ne centrent jamais et ne passent jamais le ballon à l’avant-centre. Ils ne font que repiquer dans l’axe et tirer, mais s’ils finissent par inscrire quatre buts chacun dans l’année, cela ne mène nulle part. La seule autre option de jeu de la Juventus et de l’AC Milan repose sur les joueurs de couloir : s’ils ne font rien, il n’y a aucune solution en attaque. Ainsi, par exemple, la Juventus ne s’est créé deux ou trois occasions de but à Cagliari qu’après l’entrée d’Alajbegovic, qui a adressé deux vrais centres. Dans l’ensemble, ce sont tous de bons joueurs, mais ils ne peuvent pas devenir les catalyseurs du jeu offensif de l’équipe. »



