Getty Images Sport
Traduit par
Massimiliano Allegri se méfie de la « plus grande force » d’Arsenal alors que Naples prépare son choc de Ligue des champions
Allegri identifie l’évolution tactique d’Arsenal
L’entraîneur de Naples a salué Arteta pour le « travail extraordinaire » qu’il a accompli à l’Emirates Stadium au cours des quatre dernières années. Alors que les deux équipes s’apprêtent à s’affronter en Ligue des champions, Allegri a mis en avant la solidité défensive d’Arsenal comme principale raison de son ascension au sommet du football anglais et de son statut de poids lourd européen, les Gunners n’ayant encaissé qu’un seul but en trois matches cette saison.
S’exprimant devant la presse avant le match, Allegri s’est montré très élogieux envers les champions de Premier League, déclarant : « Arsenal est finaliste de la Ligue des champions et a remporté la Premier League, Mikel Arteta a fait un travail extraordinaire ces quatre dernières années. Il a bien fait de remettre de l’ordre dans leur défense, car Arsenal encaisse très peu de buts, et l’équipe travaille ensemble. C’est sa plus grande force. »
- Getty Images Sport
Naples en quête de rédemption continentale
Le géant italien a connu un début de campagne nationale difficile, avec deux défaites consécutives en Serie A sous la direction de son nouvel entraîneur. Allegri espère que les projecteurs de la Ligue des champions apporteront l’étincelle nécessaire pour lancer sa saison, même s’il a reconnu que son équipe devait améliorer son volume de travail collectif si elle voulait avoir une chance face au club du nord de Londres.
Allegri a souligné la nécessité d’un changement mental, en déclarant : « Demain, c’est une compétition différente de la Serie A, une sorte de mini-championnat, où nous avons besoin de 12 points pour assurer notre qualification pour le tour suivant.
« Nous connaissons les difficultés de ce match, que nous devons aborder avec fierté et l’envie de bien faire. Nous sommes opposés à l’une des meilleures équipes, l’Europe vous donne une motivation et une adrénaline différentes.
« Quand nous n’avons pas le ballon, nous devons mieux défendre en équipe, parce que jusqu’à présent, contre Côme comme contre l’Inter, nous avons laissé à désirer dans ce domaine.
« Nous devons y aller étape par étape, mais aussi avoir confiance, parce que la Ligue des champions est une ambition que nous devons tous avoir. Cela nous fera avancer. »
Di Lorenzo exige une performance parfaite
Le capitaine Giovanni Di Lorenzo a fait écho aux propos de son entraîneur, reconnaissant que Naples ne peut pas se permettre les baisses de concentration qui l’ont récemment plombé. Après avoir terminé à la 30e place sur 36 équipes dans la compétition l’an dernier, l’international italien est désespéré à l’idée de prouver que Naples a sa place à ce niveau en se mesurant à la formation bien rodée d’Arteta.
« Ce match arrive au bon moment, car c’est bien, après une défaite, de repartir tout de suite au combat », a déclaré Di Lorenzo. « Nous voulons bien démarrer en Ligue des champions, nous sommes prêts pour un bon match et avons analysé les erreurs que nous avons commises la semaine dernière. Nous sommes revenus sur les erreurs qui ont été commises.
« Je sais qu’encaisser trois buts en une mi-temps n’est pas quelque chose qui nous rend heureux, cela signifie clairement que nous avons commis des erreurs et que nous devons faire mieux dès demain. »
Il a poursuivi : « En Ligue des champions, le niveau est tellement élevé que vous êtes puni à la moindre erreur, donc nous avons besoin d’une performance parfaite pour obtenir un résultat.
« Nous devons essayer de défendre en bloc pour mieux contrôler certains moments du match et comprendre ce qui se passe. Nous devons aussi défendre avec le ballon.
« C’est une équipe forte, un test important pour voir notre niveau dans une grande compétition, où nous voulons faire mieux que la saison dernière. »
- Getty Images Sport
Arsenal confronté à des perturbations de voyage lors de son déplacement en Italie
La préparation d’Arsenal a été légèrement perturbée par des problèmes de trafic aérien au Royaume-Uni, entraînant un retard important de son vol vers l’Italie. Malgré ce casse-tête logistique et l’absence de Cristhian Mosquera, Arsenal est encouragé par le retour de Jurrien Timber dans le groupe pour le match, tandis que Naples est contraint de s’organiser sans Scott McTominay après son opération récente.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles