Le géant italien a connu un début de campagne nationale difficile, avec deux défaites consécutives en Serie A sous la direction de son nouvel entraîneur. Allegri espère que les projecteurs de la Ligue des champions apporteront l’étincelle nécessaire pour lancer sa saison, même s’il a reconnu que son équipe devait améliorer son volume de travail collectif si elle voulait avoir une chance face au club du nord de Londres.

Allegri a souligné la nécessité d’un changement mental, en déclarant : « Demain, c’est une compétition différente de la Serie A, une sorte de mini-championnat, où nous avons besoin de 12 points pour assurer notre qualification pour le tour suivant.

« Nous connaissons les difficultés de ce match, que nous devons aborder avec fierté et l’envie de bien faire. Nous sommes opposés à l’une des meilleures équipes, l’Europe vous donne une motivation et une adrénaline différentes.

« Quand nous n’avons pas le ballon, nous devons mieux défendre en équipe, parce que jusqu’à présent, contre Côme comme contre l’Inter, nous avons laissé à désirer dans ce domaine.

« Nous devons y aller étape par étape, mais aussi avoir confiance, parce que la Ligue des champions est une ambition que nous devons tous avoir. Cela nous fera avancer. »