AFP
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Massimiliano Allegri révèle le changement tactique qui pourrait prolonger la carrière de l’« extraordinaire » Kevin De Bruyne après la victoire de Naples contre Frosinone
Allegri voit De Bruyne dans un rôle plus reculé
Allegri a salué l’impact de De Bruyne après la large victoire du club contre Frosinone. Alors que le meneur de jeu belge continue d’être une force décisive dans le dernier tiers, son entraîneur estime qu’une évolution tactique pourrait être la clé de sa longévité en Serie A. Allegri a suggéré que l’extraordinaire qualité technique du milieu de terrain fait de lui un candidat naturel à un rôle de meneur de jeu plus reculé, alors qu’il continue de retrouver son rythme de compétition.
« Kevin a bien fait quand il est entré à Milan. Quand il joue pour son équipe nationale, il gagne, marque et reçoit des critiques positives, mais c’est un joueur extraordinaire. S’il commence à jouer comme meneur de jeu reculé, il prolongera sa carrière, mais il veut encore prendre du plaisir plus haut sur le terrain », a déclaré Allegri à Sky Sport Italia.
- Getty Images Sport
Point sur la condition physique de De Bruyne
De Bruyne a scellé une victoire 3-0 sur le dernier ballon du match, en reprenant en une touche un centre en retrait de Giovane pour s’offrir un doublé. Évoquant le retour en forme de De Bruyne, l’entraîneur a expliqué que le meneur de jeu, tout comme ses coéquipiers David Neres et Frank Anguissa, retrouvait encore progressivement sa meilleure condition physique après une longue absence. Il a insisté sur la nécessité d’améliorer l’état physique de ces joueurs de retour, soulignant que lorsque l’énergie de l’effectif baisse, l’équipe doit compenser en restant solide défensivement aux abords de la surface et en se montrant plus efficace.
« Il a été absent pendant longtemps à cause du problème qu’il a eu, tout comme Neres ou Anguissa l’année dernière. Nous devons améliorer la condition de ces joueurs qui ont été absents. L’important, c’est que quand nous manquons un peu d’énergie, nous devons être plus solides près de la surface et avoir plus d’impact », a déclaré l’entraîneur.
En défense de Badiashile après les critiques
Au-delà du génie de De Bruyne, Allegri en a profité pour protéger le défenseur Benoit Badiashile de l'attention médiatique récente. Le défenseur central avait essuyé de vives critiques après le match précédent contre l'Inter à San Siro, mais son entraîneur a insisté sur le fait qu'un incident isolé ne devait pas définir la réputation ni la qualité d'un joueur au sein de l'effectif. Allegri a affirmé avec force que le Français restait un élément clé de ses plans défensifs malgré le bruit entourant ses récentes performances.
« On ne peut pas juger les joueurs sur une seule erreur. Dans le football, nous faisons tous des erreurs, et parfois ces erreurs vous coûtent le match. À Milan, c'est peut-être moi qui ai fait l'erreur ; peut-être qu'il aurait été préférable d'en mettre un sans bouger les autres. Un joueur doit être évalué pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait tout au long de la saison. Le joueur ne se discute pas », a déclaré Allegri avec fermeté.
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Haute pression et occasions manquées
L’entraîneur de Naples s’est globalement dit satisfait de l’approche agressive affichée par son équipe dès le coup d’envoi. Il a toutefois reconnu que l’équipe doit se montrer plus clinique devant le but afin d’éviter de laisser les adversaires revenir dans les matches. Malgré un grand nombre d’occasions créées, l’incapacité à faire le geste juste dans le dernier tiers reste un axe d’amélioration alors que la saison entre dans une période cruciale.
« Ce qui a bien fonctionné, c’est l’envie et l’agressivité que nous avons eues au début. Sur le plan technique, nous avons eu six ou sept occasions où nous n’avons pas cadré, et si vous ne terminez pas l’action contre Frosinone, ils vous sautent dessus. En seconde période, nous avons joué un peu plus défensivement parce que nous avions dépensé beaucoup d’énergie. Nous avons eu trois ou quatre occasions pour marquer et vous ne pouvez pas vous tromper dans le dernier choix ; il fallait marquer », a noté le technicien.
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