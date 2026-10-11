Massimiliano Allegri révèle le changement tactique qui pourrait prolonger la carrière de l’« extraordinaire » Kevin De Bruyne après la victoire de Naples contre Frosinone

Allegri a salué l’impact de De Bruyne après la large victoire du club contre Frosinone. Alors que le meneur de jeu belge continue d’être une force décisive dans le dernier tiers, son entraîneur estime qu’une évolution tactique pourrait être la clé de sa longévité en Serie A. Allegri a suggéré que l’extraordinaire qualité technique du milieu de terrain fait de lui un candidat naturel à un rôle de meneur de jeu plus reculé, alors qu’il continue de retrouver son rythme de compétition.

« Kevin a bien fait quand il est entré à Milan. Quand il joue pour son équipe nationale, il gagne, marque et reçoit des critiques positives, mais c’est un joueur extraordinaire. S’il commence à jouer comme meneur de jeu reculé, il prolongera sa carrière, mais il veut encore prendre du plaisir plus haut sur le terrain », a déclaré Allegri à Sky Sport Italia.